9月9日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

世界は変な場所だらけ 不思議な場所SP

＜20時00分〜21時00分＞

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

アインシュタイン

安斉星来

指原莉乃

中川大志

柳楽優弥

エージェント：ケレン ゾハル（中東）、ティム・ケリー（イギリス）

★サーク島★

イギリス本島から離れたチャンネル諸島のサーク島は、

手つかずの自然と美しい星空で知られる観光客にも人気の島。

この島には他にはない特別なルールが存在し絶景が保たれているという。

そんな不思議なサーク島を、我が物にしようとする双子の大富豪が現れ、島は大変な騒ぎに。

一体、この美しい島はどうなってしまうのか？

★危険なお仕事 ブータン★

世界一幸せな国ともいわれるブータン。現在ではグローバル化も進んでいるが、信号機はどこにもなく、交通整理は警察官が手動で行なっている。また霧が発生しやすい高山の断崖絶壁には、ガードレールのない道が存在するなど、ちょっと危なっかしい一面も。知られざるブータンの交通事情や危険なお仕事をご紹介。

★聴覚障害者の多い村★

中東にある謎に包まれた不思議な村アル・サイード。ここには耳のきこえない人が多く暮らし、手話が必須。村の人たち全員が手話を学び、互いを助け合って幸せに暮らしている。そんな村の人々を救いたいと医療団体がやってきて、村人たちは大きく揺れることに。一体どうなってしまうのか。

