9月16日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

ポンコツさん大集合SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

浮所飛貴（美 少年）

倉田真由美

櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）

タイムマシーン3号

出川哲朗

（50音順 敬称略）

エージェント：ティム・ケリー（イギリス）、マシュー・チョジック（アメリカ）

★北朝鮮をロックした日★

過激なパフォーマンスで知られるロックバンドが、北朝鮮の招待を受け、北朝鮮で最も格式ある劇場で奇跡のライブをすることに！しかし、バンドを待っていたのは、厳しい監視体制と勝手の違うスタッフによるトラブルの連続だった。果たして、コンサートは無事成功したのか？

★南米国境警備隊★

犯罪に手を染めたマヌケな旅行者と国境警備隊との戦いに密着したボーダーセキュリティー南米版！

今回は、裕福そうな老紳士がトンデモナイ物を隠し持っていた！

他にはどんな困った旅行者たちが、国境にやってくるのか？

★アメリカ軍の大誤算★

冷戦時代に、アメリカ軍が北極圏の氷床の下に建設した秘密基地。国を挙げたプロジェクトだったが、建設直後から思わぬ事態に直面。アメリカ軍は、まさかの大誤算により基地を放棄し、撤退を余儀なくされた。なぜ、アメリカ軍はそんな場所に秘密基地をつくろうとしたのか？そして半世紀以上たった近年、グリーンランドの人たちが直面している問題とは？

その他、世界中のポンコツさんたちが大集合！ちょっと笑える映像をドドっとご覧いただきます！