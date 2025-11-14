10月14日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

ドキドキもハラハラも止まらない 危険な旅SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

アルコ＆ピース

安斉かれん

岩城滉一

山田裕貴

竜星涼

（50音順 敬称略）

エージェント：大野・アティエ（イラン）、郄橋アルタンゲレル（モンゴル）

★国境警備隊 南米編★

怪しいものを持ち込もうとする危険な旅行者と国境警備隊との戦いに密着した人気シリーズの南米編。コロンビアからスペイン観光に行くという妙に落ち着きのない男性や発行されたばかりのパスポートでパッケージツアーに行くという男性、さらには密輸品を積載していると思われるバイクをドローンで追跡。

★男装でサッカー観戦★

イランではサッカーが大人気。しかしスタジアムに入れるのは男性だけで女性の観戦は許されていなかった！？中にはなんと男性に変装してスタジアムに潜り込もうとするサッカー大好き女子がいる。どうしてもスタジアムで直接応援したいという試合を無事見届けることができるのか。

★モンゴル 遊牧民のお手伝い★

モンゴルの雄大な大自然を舞台にしたドキュメンタリー。

モンゴルの遊牧民は、凍えるような寒さの中羊などの動物をたくさん連れて移動する。

新たな遊牧地までの氷で覆われた道のりには危険がいっぱいだが、そんな大変な旅をお手伝いするアルバイトの存在も。過酷な自然の中、果たして無事に目的地に到着できるのか。

その他、ハラハラドキドキ危険な旅ならではのスリリングな映像や、ちょっと笑える旅のおもしろ映像をドドっとご紹介します。