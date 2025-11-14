天海祐希×大原櫻子×高岡早紀、女の三角バトルが緊張感MAX！想定外の冷酷な裏切りで状況一変＜緊急取調室＞

主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。

11月13日（木）に放送された第4話では、有希子たちが新たな殺人を告白した死刑囚・佐藤礼奈（大原櫻子）を取調べすることに。弁護士・清原美香（高岡早紀）も巻き込み緊張感あふれる取調べが繰り広げられるなか、ある裏切りから衝撃の真実が明かされた。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】まさかの人物が態度豹変！

◆「アウトだよ」

第4話では、金銭トラブルでパパ活相手とその家族を殺害して日本最年少の女性死刑囚となった礼奈が、面会に来た弁護士の清原に「もう1人殺したのを思い出した」と供述。

さっそく有希子らが、このもう1つの事件について取調べを行おうとすると、清原は礼奈の人権を守るため取調室内での立会いを強く要求してきた。

清原の申し出を断固拒否しつつ有希子らは礼奈の取調べを進めていくが、彼女の供述は曖昧な点が多数。礼奈の供述した場所からもう1つの殺人事件の被害者と思われる白骨遺体が発見されるも、その遺体の男性が失踪した時期は礼奈がパパ活を始めるよりも前だった。

こうして礼奈犯人説が揺らぐなか、遺体となった男性が、清原が以前所属していた弁護士事務所とかかわりがあったことが判明。

そこで有希子たちは、あえて礼奈の取調べに清原が立ち会うことを許可する。

有希子が礼奈の供述で信憑性がない部分を指摘すると、清原は弁護士らしく礼奈をすかさずフォローし、おかしな点を潰していく。

しかし、この様子を見たキントリの小石川春夫（小日向文世）は、「失礼ながら、あなたが立ち合いを求めたのは、彼女に思い通りの供述をさせるためのように見えますよ」と鋭く斬り込んだ。

これに対し清原は、冷静に「そうやって挑発して混乱させるのも取調べの手法ですか？」と切り返す。

すると礼奈が突然「先生、アウトだよ」と言い放った。

「この人たち、わかっちゃってる」と続けた礼奈は、「ごめんねー、礼奈嘘は下手でさー」と軽い調子で謝り、「私、じつは清原先生に頼まれて…」と真相を語り始めた。

清原は慌てて礼奈を止めようとするもすでに手遅れで、別室に行くよう命じられる。

そして清原がいなくなると、礼奈は彼女から「恐喝してきた男性を誤って殺害してしまった女性を助けるため、この罪も一緒に引き受けてくれないか」と頼まれたことを告白。さらに礼奈は、この清原の話は嘘で、本当は彼女自身が犯した殺人を自分になすりつけようとしていたのだと思うと語った。

それまでずっと無邪気に振る舞い、清原に従っていたように見えた礼奈が、一気に彼女を裏切るこの展開。怒涛のクライマックスとなっていた。