2024年10月28日のまる見えは・・思っていたのとは大違い！〇〇なのに××SP
10月28日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は
思っていたのとは大違い！〇〇なのに××SP
＜20時00分〜21時00分＞
出演者情報
MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）
スペシャルパネリスト：ビートたけし
ゲスト
ケイナ
コットン
田中樹 （SixTONES）
長濱ねる
八代英輝
（50音順 敬称略）
エージェント：アンジェロ・イシ（ブラジル）、ティム・ケリー（イギリス）
★ブラジルの気球マニア★
ブラジルでは、多くの人に大人気なのに法律で禁止されているモノがある。それは「気球」。
しかし、無人の気球は風に流され、時には墜落・炎上することも…。
気球にはまりすぎて、警察に逮捕される人たちも続出。
巨大気球アートに熱中する気球マニアたちをご覧いただきます。
★ジェームズ・ボンドなのに一般人★
ジェームズ・ボンドと言えば、人気スパイ映画シリーズ『007』の主人公を思い浮かべる人も多いはず。しかし、世界には「名前がジェームズ・ボンドなのに普通の人」がたくさん！
しかし、その有名すぎる名前のために、からかわれたり、思わぬトラブルに巻き込まれることがあるという。世界の悩めるジェームズ・ボンドさんたちをご紹介します。
★結婚式なのに、命がけ！★
家族や友人に祝福され、幸せいっぱいの結婚式になるはずだったのに、
思いもよらないトラブルにみまわれてしまう新郎新婦たち！！
はたして、無事に式を挙げることはできるのか？
その他、世界から集めたイメージとは逆！＜○○なのに××＞なちょっと笑える映像をご覧いただきます！