10月28日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

思っていたのとは大違い！〇〇なのに××SP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

ケイナ

コットン

田中樹 （SixTONES）

長濱ねる

八代英輝

（50音順 敬称略）

エージェント：アンジェロ・イシ（ブラジル）、ティム・ケリー（イギリス）

★ブラジルの気球マニア★

ブラジルでは、多くの人に大人気なのに法律で禁止されているモノがある。それは「気球」。

しかし、無人の気球は風に流され、時には墜落・炎上することも…。

気球にはまりすぎて、警察に逮捕される人たちも続出。

巨大気球アートに熱中する気球マニアたちをご覧いただきます。

★ジェームズ・ボンドなのに一般人★

ジェームズ・ボンドと言えば、人気スパイ映画シリーズ『007』の主人公を思い浮かべる人も多いはず。しかし、世界には「名前がジェームズ・ボンドなのに普通の人」がたくさん！

しかし、その有名すぎる名前のために、からかわれたり、思わぬトラブルに巻き込まれることがあるという。世界の悩めるジェームズ・ボンドさんたちをご紹介します。

★結婚式なのに、命がけ！★

家族や友人に祝福され、幸せいっぱいの結婚式になるはずだったのに、

思いもよらないトラブルにみまわれてしまう新郎新婦たち！！

はたして、無事に式を挙げることはできるのか？

その他、世界から集めたイメージとは逆！＜○○なのに××＞なちょっと笑える映像をご覧いただきます！