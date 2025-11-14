11月4日（月）の「世界まる見え！テレビ特捜部」は

成功か失敗か！神ワザSP

＜20時00分〜21時00分＞

出演者情報

MC：所ジョージ、岩田絵里奈（日テレアナウンサー）

スペシャルパネリスト：ビートたけし

ゲスト

阿部一二三

桜庭遥花（CUTIE STREET）

谷まりあ

NON STYLE

藤岡真威人

（50音順 敬称略）

エージェント：ゴーシュ・オングシュマン（インド）・ティム・ケリー（イギリス）

★インド ヒーラーかペテン師か？★

信仰と迷信が入り混ざるインド。今でも “ババ”と呼ばれる神秘的なパワーでけがや病気を治療する人たちがたくさんいる。中には神の奇跡を見せると言って手品のようなトリックで純粋な人たちをだまし、金銭を奪おうとする悪徳な人もいるという。そんな詐欺師のような“ババ”のインチキを、神業のように暴いて人々を救おうとする団体に密着。

★５人の技術者が氷河から脱出★

イギリス中から集まった一流の技術者たちがあの手この手で脱出に挑む、ちょっと変わった脱出ゲーム。果たして無事に脱出することができるのか？究極のサバイバル番組をご覧ください。

★巨大モンスターフィッシュを探せ！★

体重200kgを超えるめちゃくちゃ凶暴なモンスターフィッシュに命知らずの巨大魚ハンターが挑む番組。サメでさえ丸のみしてしまう超凶暴な巨大魚！道具に頼らない特別な方法で捕まえるという。果たして巨大魚を捕まえることはできるのでしょうか？無謀ともいえる挑戦をお見逃しなく！

その他、度肝をぬく《神ワザ》からちょっと笑える《神ワザ》映像をドドっとご紹介します。