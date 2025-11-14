宣伝の効果がさっそく！「魔女とくゅらす」第九服「魔女と変貌」後編がコミプレにて公開
【第九服「魔女と変貌」後編】 11月14日 公開
遥か昔、才ある魔女シエンは、魔女狩りから弟子タマを逃がし、姿を消した――。 それから、数百年が経ち、二人は現代「日本」でついに再会する！！ だが、かつての面影はなく、窓辺で煙草を燻らせる”ダウナーな魔女”がそこにいた…！？
ヒーローズは11月14日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第九服「魔女と変貌」後編をコミプレにて公開した。
本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。今回は、モードの力を借りて魔女の薬を宣伝。さっそく客のカラスがやってきて……。
現在コミプレでは、直前のエピソードなどの無料公開も行なわれている。【最新話】
【魔女とくゅらす】
しっかり者のタマと、無気力なシエンが繰り広げる、堕落的日常コメディ！！
(C)柴田康平 / ヒーローズ