BTS V¤ÎµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÆ·¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡ªÅß¥³ー¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Snow Peak Apparel¡Ê¥¹¥Îー¥Ôー¥¯¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¡¢BTS V¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①～③BTS V ¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿Èþ¤·¤¤´ãº¹¤·¡¡④～⑥Çò¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë´é¤òËä¤á¤ëV
¢£BTS V¡¢Snow Peak¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ãå¤³¤Ê¤·
Snow Peak¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëV¡£º£²ó¤Ï2025Ç¯Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¡¢¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
V¤Ï¥Óー¥ËーË¹¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¶ß¸µ¤ËÇò¤Î¥Ü¥¢¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹õ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¸¥ç¥¬ー¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢Åß¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤ËÉº¤¦¡È²¹¤â¤ê¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¤À¤±¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÁ°¤ËÐÊ¤àV¤Ï¡¢¥Óー¥Ëー¤¬¤½¤ÎÈþ¤·¤¤´éÎ©¤Á¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¡¢ÀÅ¤±¤µ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¿¼¤¤´ãº¹¤·¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÂç¹¥¤¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¸÷¤ÎÆþ¤êÊý¤â¥Æ¥Æ¤ÎÉ½¾ð¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»É¤µ¤ë¡×¡Ö¥Æ¥Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ã¤ÆÌµ¸ÂÂç¡×¡Ö¥Óー¥ËーÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£