ステフィン・カリーがアンダーアーマーと決別…ラストモデルは来年発売へ

11月14日（現地時間13日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが、2013年から10年以上にわたって契約を結んできた『アンダーアーマー』と決別することが明らかになった。

『アンダーアーマー』は、2026年2月にカリーのシグネチャーシューズ「Curry 13」を発売する予定で、これがラストとなる。今後カリーは2020年に立ち上げた“カリーブランド”を独立させて活動していく一方、スニーカー業界ではフリーエージェント（FA）になるとのこと。

リリースの中で、カリーは「アンダーアーマーはキャリア初期の頃から私のことを信じてくれましたし、シューズよりもはるかに大きく、影響力のあるものを作るためのスペースを与えてくれました。私はそのことをこれからもずっと感謝していきます」とコメントしている。

カリーは現在NBAキャリア17年目をプレーする37歳。来年3月に38歳を迎えるとはいえ、今シーズンもここまで10試合の出場で平均27.1得点3.5リバウンド3.9アシスト1.5スティールに加え、3ポイントシュート成功率36.9パーセントで平均4.1本を沈めている。

10月24日のデンバー・ナゲッツ戦で42得点6リバウンド7アシスト3スティール、今月13日のサンアントニオ・スパーズ戦で46得点5リバウンド5アシスト2スティールと、すでに2度の40得点超えを記録。

NBAでトップレベルを維持するベテランガードは、1、2を争うほどの人気を誇るスーパースターでもある。今後1年間、カリーには他のブランドのウェアを着用し、新たなパートナーシップ契約を結ぶ自由が与えられる見込みと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じている。

ウォリアーズでトップスコアラーを務めるカリーが、この先どのブランドと契約を結ぶのか。現役引退後も含めたビジネス面の決断になる可能性も十分あるため、その動向に注目していきたい。

【動画】スパーズ戦で46得点の大暴れを見せたカリー！





