¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×12·î7ÆüÆî·ª¶¶¤Ç³«ºÅ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X»£±Æ²ñŽ¥·ã¥ì¥¢TM¥é¥¤¥Ê¡¼¾è¼Ö¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È»öÁ°±þÊç¤ÎÆüÄø¤ä¿½¹þÊýË¡¤â
º£Ç¯¤Ç19²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¹±Îã¤ÎÅ´Æ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤ËÆî·ª¶¶¼ÖÎ¾´É¶è¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏN100·Ï¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÊÝ¼éÍÑ¼ÖÎ¾¤¬µÒ¼Ö¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡ÖTM¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¾è¼ÖÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢·ã¥ì¥¢´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ðÊó¤È¡¢¿Íµ¤´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö»öÁ°±þÊç¡×¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Ê¬¥Þ¥·¥Þ¥·¤Îº×Åµ¡ª¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×Æþ¾ìÌµÎÁ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü)¤Î9:00¡Á16:00¡£ºÇ½ªÆþ¾ì¤Ï15:30¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊªÈÎ¤Ï10:00¤«¤é³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ÏÆî·ª¶¶¼ÖÎ¾´É¶è¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¡Ë¤Ç¡¢Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¢¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Ë¤â´ò¤·¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï±«Å··è¹Ô¡Ê¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¤Ï¡©Æî·ª¶¶±Ø¤«¤éÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¡Ê11»þ¤«¤é¡Ë
²ñ¾ì¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤Ï¡¢ÅìÉðÆü¸÷Àþ¤Î¡ÖÆî·ª¶¶±Ø¡×¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢Æî·ª¶¶±Ø¤ÎÅì¸ý¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô»þ´Ö¤Ï¡¢Æî·ª¶¶±ØÈ¯¤¬11:00¡Á15:30¡¢²ñ¾ìÈ¯¤¬11:00¡Á16:00¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æî·ª¶¶±ØÅì¸ý¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÏÅÌÊâÌó20Ê¬¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤äÃóÎØ¾ì¤ÎÍÑ°Õ¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ç¤ÎÍè¾ì¤Ï¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°±þÊç¤¬É¬Í×¤ÊÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»öÁ°±þÊç¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë12¡§00¤è¤ê¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ÈN100·Ï¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X¡É¤Ê¤É¤Î¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤ä¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÊÌµÎÁ¡¦»öÁ°±þÊçÀ©¡Ë
»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤¬½ÐÍè¤ë¡ÖÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤Ç¤¹¡£¡ÉN100·Ï¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢ X¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢JR253·Ï¡¢100·Ï¡¢200·Ï¡¢8111F¤Ê¤É»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¾¼Ö¤¿¤Á¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤Ï¡Ú»öÁ°±þÊçÀ©¡Û¤ÎÏÈ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¸¡½¤¶è¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¥Ä¥¢¡¼
¸¡½¤¶è¤Î»Å»ö¾ì½ê¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¼ÖÎ¾¤ÎÂçÇ÷ÎÏ¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢±¿¹Ô´ÉÍý½êVR»ØÎáÂÎ¸³
¤Ä¤¤¤Ë½é½ÐÅ¸¡ªÄÌ¾ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Îó¼Ö±¿¹Ô¤Î¿´Â¡Éô¤È¤Ï¡©°ÂÁ´±¿¹Ô¤òÃ´¤¦»ØÎá¶ÈÌ³¤ò¸½Ìò»ØÎá°÷¤È°ì½ï¤ËVR¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÊVR±ÇÁü¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤È¡Á¤Ö¥¥Ã¥º¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¿Íµ¤¤Î¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤Ë¥¥Ã¥º¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ö¤È¡Á¤Ö¥¥Ã¥ºÀìÍÑ¤Î»þ´ÖÂÓ¡×¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤È¡Á¤Ö¥¥Ã¥º¸ø¼°LINE¡×¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤(ÃêÁªÀ©)¡£¢¨¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025Ç¯11·î11Æü(²Ð)12¡§00¡Á11·î17Æü(·î)23¡§59
³ô¼çÍÑ¤Ë¡Ö¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¡×¾·ÂÔÏÈ¤¢¤ê
2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¤ÇÅìÉðÅ´Æ»¤Î³ô¼°¤ò100³ô°Ê¾åÊÝÍ¤¹¤ë³ô¼ç¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¡×¤Î°ìÉôÏÈ¡Ê12:10¡Á12:25¤ÎÏÈ¡Ë¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Êç½¸¿Í¿ô¤Ï120Ì¾¡ÊÆ±È¼¼Ô´Þ¤à¡Ë¤Ç¡¢ÆÃÀ½³Ý¤±»æÉÕ¤¤Î¤ªÊÛÅö¤È¤ªÃã¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£±þÊç¤ÏÀìÍÑ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯11·î18Æü(²Ð) 17:00¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£±þÊç¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï11·î21Æüº¢¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ã¥ì¥¢ÂÎ¸³¡¢TM¥é¥¤¥Ê¡¼¾è¼ÖÂÎ¸³¤Ê¤É¡ÊÍÎÁ¡¦»öÁ°±þÊçÀ©¡Ë
¡¦TM¥é¥¤¥Ê¡¼¾è¼ÖÂÎ¸³¡§º£Ç¯¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»ÊÝÍ¤ÎÊÝ¼éÍÑ¼ÖÎ¾¤¬¡¢SLÂç¼ùÍÑ¤ÎµÒ¼Ö¡Ê1Î¾¡Ë¤ò¸£°ú¤·¤Æ±¿¹Ô¤¹¤ë¡ÖTM¡ÊTOBU MOTORCAR¡Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆî·ª¶¶¼ÖÎ¾´É¶èÆâ¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÍÎÁ¤«¤Ä»öÁ°±þÊçÀ©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê1Ì¾ ÊÒÆ» ¡ï1,000¡Á¡Ë
¡¦AT¥«¡¼¥È¾è¼ÖÂÎ¸³¡§Ìó200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀþÏ©¾å¤ÎÁö¹Ô¤òÊÝÀþ¼ÖÎ¾¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡ÖAT¥«¡¼¥È¡×¾è¼ÖÂÎ¸³¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê1ÁÈ3Ì¾¤Þ¤Ç¡ï2,000¡Ë
¡¦¼ÖÎ¾À¶ÁÝ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎ¸³¡§À¶ÁÝ¤Î¹ñ²È»ñ³Ê¤ò¤â¤Ã¤¿·¸°÷¤È°ì½ï¤Ë¼ÂºÝ¤ÎÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¤Î¥Ý¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¡¦Áë¤Õ¤ÅùÀ¶ÁÝÂÎ¸³À¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ê¾åÂÐ¾Ý¡¢1Ì¾¡ï5,000¡¦ÉÕÅº1Ì¾¤Þ¤Ç²Ä¡Ë
¡¦²ÍÀþºî¶È¼Ö¾è¼ÖÂÎ¸³¡§²ÍÀþ¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëºî¶È¼Ö¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢Ìó100¥á¡¼¥È¥ëÁö¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÂÐ¾Ý¤Ç1Ì¾¡ï1,000¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥¥Ã¥º¸þ¤±¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤â¡ª
¥É¥¢¥â¥Ã¥¯³«ÊÄÂÎ¸³¡¢¹ÔÀèÉ½¼¨´ïÁàºîÂÎ¸³¡¢¼ÖÂÎ°ÜÆ°¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡¦Îý½¬ÂæÅ¸¼¨¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥é¥¹¥È¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î¼Â±é¤Ê¤É¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÇÅöÆü»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î´ë²è¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥È¡ÖTOBU Kids¡×¤Ë¤è¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥ê¡¼¤ä¡¢¤³¤É¤âÀ©ÉþÃåÍÑÂÎ¸³¡¢¥ß¥ËSL¤Î»î¾è²ñ¡Ê±¿¹Ô¡Ë¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Î¤Û¤«¡¢Å´Æ»³Æ¼Ò¤ä±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³Æ¼ïÊªÈÎ¡¢¥°¥ë¥á¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Î×»þ¥Ä¥¢¡¼Îó¼Ö¤â¡ªTH¥é¥¤¥Ê¡¼¼ÖÎ¾¤ÇËÌÀé½»¤«¤éGO
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢70090·¿TH¥é¥¤¥Ê¡¼¼ÖÎ¾¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼Î×»þÎó¼Ö¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¾è¼Ö¤Ç¤¤Ê¤¤ËÌÀé½»±ØÈ¯¡¢Æî·ª¶¶±Ø¹Ô¤¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥È¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÊÃêÁªÈÎÇä¡¢Êç½¸´ü´Ö11·î18Æü17»þ¡Á20Æü23»þ59Ê¬¡Ë¤È¡¢ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÊÀèÃå½ç¤Ç¤ÎÈÎÇä¡¢Êç½¸´ü´Ö11·î25Æü12»þ¡Á¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤ò´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î7Æü(Æü) 9:00¡Á16:00¡ÊºÇ½ªÆþ¾ì15:30¡Ë¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢Æî·ª¶¶¼ÖÎ¾´É¶è¡Êºë¶Ì¸©µ×´î»Ô¡Ë¤Ç¡¢Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
ÅìÉðÆü¸÷Àþ¡ÖÆî·ª¶¶±Ø¡×Åì¸ý¤«¤éÅÌÊâ¡ÊÌó20Ê¬¡Ë¡¢11:00¡Á¤ÏÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼ÖÎ¾»£±Æ²ñ¤ä¡ÖTM¡ÊTOBU MOTORCAR¡Ë¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î±¿¹Ô¡¢Î×»þ¥Ä¥¢¡¼Îó¼Ö ¤Î¤Û¤«¡¢¹©¾ì¸«³Ø¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊªÈÎ¡¦¥°¥ë¥á¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÎÁ¡¦»öÁ°±þÊçÀ©¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ä¥¢¡¼¤Î¾ÜºÙ¡¢¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢Íè¾ìµÇ°ÉÊ¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
12·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025ÅìÉð¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤òÃµ¸¡¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢X¡×¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡ÖTM¥é¥¤¥Ê¡¼¡×¤Î±¿¹Ô¤Ê¤É¡¢ÎÏ¤ÎÆþ¤Ã¤¿´ë²è¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÌµÎÁ¤ÎÂÎ¸³¤«¤é¡¢Å´Æ»¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÍÎÁÂÎ¸³¤Þ¤Ç¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤¬Áª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°±þÊç¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤¿¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ±þÊç¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë11·î25Æü(²Ð)12:00¤«¤é¤Î¿½¹þ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ê²èÁü¡§ÅìÉðÅ´Æ»¡Ë
