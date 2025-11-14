緑黄色社会、新作ライブ映像作品リリース決定！プレミアム上映会も開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

緑黄色社会が、2026年1月14日にライブBlu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』をリリースすることを発表した。

■ホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念した公演

『Channel Us 2025 at 東京体育館』は、2025年2月にリリースした最新アルバム『Channel U』を携え全国を駆け巡ったホールツアーの集大成であり、バンド結成13周年を記念して7月4日・5日に東京体育館にて開催された公演。パッケージには、Day2（7月5日）の模様が収められる。

本作は、コーラスメンバーを迎えたスペシャル編成で贈る、エモーショナルで多幸感溢れるステージで、バンドの圧倒的なパフォーマンスと、エンタテイナーとしての真価を存分に堪能できる内容となっている。特典映像として、リハーサルやメンバーインタビューが楽しめるツアードキュメントも収録。

完全生産限定盤には、本編のライブ音源を収めた2枚組CDとフォトブックが同梱。映像と音源の両方で『Channel Us』が楽しめる豪華仕様となっている。

また、Blu-ray＆DVDの発売を記念して『Channel Us 2025 at 東京体育館』プレミアム上映会の開催が決定。リリースに先駆け、2026年1月12日に全国13会場にて、一日限りのプレミアム上映が行われる。

チケットは11月14日12時より先行受付がスタート。映画館ならではの大スクリーンと迫力あるサウンドで、ライブの臨場感を体感しよう。詳細はオフィシャルサイトまで。

■リリース情報

2026.01.14 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』

■【画像】Blu-ray＆DVD『Channel Us 2025 at 東京体育館』ジャケット写真

■イベント情報

『「Channel Us 2025 at 東京体育館」プレミアム上映会』

[2026年]

01/12（月・祝）東京・新宿ピカデリー 他全国13館

※各会場1回限りの上映

※劇場限定特典付き

※アーティスト本人の登壇はなし

■関連リンク

緑黄色社会 OFFICIAL SITE

https://www.ryokushaka.com/