日本クラウン、昭和歌謡復刻シリーズ開始。第1弾は環ルナ、泉アキ、城野ゆきなど全43作品配信解禁。YouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」も開設
日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」がスタート。本日11月14日より、本プロジェクトと連動したYouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」が開設された。
「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクトだ。
今回配信解禁されたのは、環ルナ「ブーガルー・ダウン銀座」、泉アキ「恋はハートで」、城野ゆき「マイ・ダーリン東京」等、全43作品。各作品のジャケット写真は、時代を感じさせる昭和レトロなデザインとなっているので、ぜひ目でも見て楽しんでほしい。
新しく開設されたYouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が公開される。
昭和歌謡復刻シリーズ 第1弾 作品一覧
■松平マリ子「青春がギラギラ」
1. 青春がギラギラ
2. 涙のハイスクール
オリジナルリリース日：1966年7月1日
■松平マリ子「チークチーク」
1. チークチーク
2. 恋は太陽
オリジナルリリース日：1966年8月10日
■松平マリ子「星空のデイト」
1. 星空のデイト（山田太郎／松平マリ子）
2. 恋の小鳥（東山明美）
オリジナルリリース日：1966年9月10日
■松平マリ子「あなたがほしいの」
1. あなたがほしいの
2. 恋のアルメリア
オリジナルリリース日：1968年3月1日
■松平マリ子「髪をきったの」
1. 髪をきったの
2. いつでもあなたが
オリジナルリリース日：1968年9月1日
■松平マリ子「お願いだから」
1. お願いだから
2. 真夜中の想い
オリジナルリリース日：1969年5月1日
■松平マリ子「めざめ」
1. めざめ
2. 風わたる街
オリジナルリリース日：1969年10月1日
■原田糸子「ヴェニスの恋」
1. ヴェニスの恋
2. その人のために
オリジナルリリース日：1967年10月10日
■原田糸子「ジャマイカの青い浜辺」
1. ジャマイカの青い浜辺
2. リマの雨
オリジナルリリース日：1968年4月1日
■原田糸子「ローマの恋のおくりもの」
1. ローマの恋のおくりもの
2. パロマチニータ
オリジナルリリース日：1968年11月1日
■原田糸子「ミスティ・ナイト・イン・コーベ」
1. ミスティ・ナイト・イン・コーベ
2. カリブの渚
オリジナルリリース日：1969年6月1日
■原田糸子「ヘイジー・ポート・ナガサキ」
1. ヘイジー・ポート・ナガサキ
2. 雨の中のくちづけ
オリジナルリリース日：1969年11月1日
■響かおる「太陽がこわいの」
1. 太陽がこわいの
2. 愛されたいの
オリジナルリリース日：1968年4月1日
■響かおる「星とお月さま」
1. 星とお月さま
2. バラのささやき
オリジナルリリース日：1968年9月1日
■響かおる「涙がにくいの」
1. 涙がにくいの
2. みんなが言うの
オリジナルリリース日：1969年1月1日
■響かおる「いとしのキャティリオン」
1. いとしのキャティリオン
2. 恋のアタック
オリジナルリリース日：1969年4月1日
■響かおる「さよならジュン」
1. さよならジュン
2. 悪い子になりたい
オリジナルリリース日：1969年10月1日
■響かおる「スキンシップ・ホールドシップ・フレンドシップ」
1. スキンシップ・ホールドシップ・フレンドシップ（響かおる）
2. ムーン・ウォーク（クラウン・ニュー・サウンズ・オーケストラ）
オリジナルリリース日：1970年3月1日
■浅野順子「バラ色の朝」
1. バラ色の朝
2. 素敵なマスコット
オリジナルリリース日：1964年10月15日
■浅野順子「浜辺の詩集」
1. 浜辺の詩集
2. ふしぎなオルゴール
オリジナルリリース日：1965年4月1日
■浅野順子「きぼうの唄」
1. きぼうの唄（浅野順子）
2. ちびっちょでぶっちょ（クラウン・ポニ−・ボ−イズ）
オリジナルリリース日：1966年3月1日
■浅野順子「ジェットライン」
1. ジェットライン（坂本竜彦／浅野順子）
2. 恋のジェット（浅野順子）
オリジナルリリース日：1966年3月10日
■浅野順子「こころの瞳」
1. こころの瞳（浅野順子）
2. 星と太陽の子供たち（新田芳子／浅野順子）
オリジナルリリース日：1966年8月1日
■浅野順子「アンネの日記」
1. アンネの日記
2. アンネの唄
オリジナルリリース日：1967年3月10日
■浅野順子「涙をかえして」
1. 涙をかえして
2. 別れても
オリジナルリリース日：1968年5月1日
■浅野順子「たそがれの二人」
1.たそがれの二人
2. 小さなライバル
オリジナルリリース日：1969年5月1日
■環ルナ「ブーガルー・ダウン銀座」
1. ブーガルー・ダウン銀座
2. 燃えろ ブーガルー
オリジナルリリース日：1968年7月1日
■環ルナ「一人ぽっちの夕陽」
1. 一人ぽっちの夕陽
2. 幸福に泣きたい
オリジナルリリース日：1968年11月1日
■柴山モモ子「東京っ子」
1. 東京っ子
2. 明日は日曜日
オリジナルリリース日：1964年6月1日
■柴山モモ子「あの娘は三番目」
1. あの娘は三番目（進一彦）
2. ヤングヤングボレロ（柴山モモ子）
オリジナルリリース日：1965年1月1日
■柴山モモ子「娘の縁談」
1. 娘の縁談（柴山モモ子）
2. としごろ（高石かつ枝）
オリジナルリリース日：1965年2月1日
■泉アキ「恋はハートで」
1. 恋はハートで（泉アキ／ザ・レインジャーズ）
2. 燃える年頃（泉アキ／ザ・レインジャーズ）
オリジナルリリース日：1967年10月10日
■泉アキ「夕焼けのあいつ」
1. 夕焼けのあいつ
2. これが恋かしら
オリジナルリリース日：1968年2月1日
■泉アキ「ハートは泣いている」
1. ハートは泣いている
2. 恋の砂浜
オリジナルリリース日：1968年6月1日
■泉アキ「想い出の夕焼け」
1. 想い出の夕焼け
2. あなたの瞳
オリジナルリリース日：1968年10月1日
■城野ゆき「マイ・ダーリン東京」
1. マイ・ダーリン東京
2. あなたのためいき
オリジナルリリース日：1968年7月1日
■城野ゆき「誰かおしえて」
1. 誰かおしえて
2. なぜかしら
オリジナルリリース日：1969年7月1日
■城野ゆき「経験」
1. 経験
2. カトレヤの悩み
オリジナルリリース日：1970年4月1日
■草間ルミ「ミッドナイト・ローズ」
1. ミッドナイト・ローズ
2. ミッドナイト・コール
オリジナルリリース日：1968年9月1日
■草間ルミ「太陽に唄おう」
1. 太陽に唄おう
2. ひとりでいたい
オリジナルリリース日：1969年6月1日
■ザ・キューピッツ「もう一度」
1. もう一度
2. 夜霧のわかれ道
オリジナルリリース日：1968年2月1日
■ザ・キューピッツ「バザズ天国」
1. バザズ天国（ザ・キューピッツ）
2. バザスNO.1（伊集加代子）
オリジナルリリース日：1968年4月1日
■ザ・キューピッツ「恋のエピローグ」
1. 恋のエピローグ
2. 恋にふるえて
オリジナルリリース日：1968年9月1日
