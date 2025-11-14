日本クラウンからリリースされた昭和レトロな歌謡曲を復刻するプロジェクト「昭和歌謡復刻シリーズ」がスタート。本日11月14日より、本プロジェクトと連動したYouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」が開設された。

◆ジャケット写真

「昭和歌謡復刻シリーズ」は、日本クラウンが1963年（昭和38年）の創立以来、リリースした多くの歌謡曲の中から、歌謡曲がミュージックシーンの中心的存在だった昭和40〜50年代の作品に焦点をあて、配信商品として復刻するアーカイブプロジェクトだ。

今回配信解禁されたのは、環ルナ「ブーガルー・ダウン銀座」、泉アキ「恋はハートで」、城野ゆき「マイ・ダーリン東京」等、全43作品。各作品のジャケット写真は、時代を感じさせる昭和レトロなデザインとなっているので、ぜひ目でも見て楽しんでほしい。

新しく開設されたYouTubeチャンネル「昭和レトロ 歌謡秘宝館」では、配信解禁された全楽曲のオフィシャルオーディオ（公式試聴動画）が公開される。













昭和歌謡復刻シリーズ 第1弾 作品一覧 ■松平マリ子「青春がギラギラ」

1. 青春がギラギラ

2. 涙のハイスクール

オリジナルリリース日：1966年7月1日



■松平マリ子「チークチーク」

1. チークチーク

2. 恋は太陽

オリジナルリリース日：1966年8月10日



■松平マリ子「星空のデイト」

1. 星空のデイト（山田太郎／松平マリ子）

2. 恋の小鳥（東山明美）

オリジナルリリース日：1966年9月10日



■松平マリ子「あなたがほしいの」

1. あなたがほしいの

2. 恋のアルメリア

オリジナルリリース日：1968年3月1日



■松平マリ子「髪をきったの」

1. 髪をきったの

2. いつでもあなたが

オリジナルリリース日：1968年9月1日



■松平マリ子「お願いだから」

1. お願いだから

2. 真夜中の想い

オリジナルリリース日：1969年5月1日



■松平マリ子「めざめ」

1. めざめ

2. 風わたる街

オリジナルリリース日：1969年10月1日



■原田糸子「ヴェニスの恋」

1. ヴェニスの恋

2. その人のために

オリジナルリリース日：1967年10月10日



■原田糸子「ジャマイカの青い浜辺」

1. ジャマイカの青い浜辺

2. リマの雨

オリジナルリリース日：1968年4月1日



■原田糸子「ローマの恋のおくりもの」

1. ローマの恋のおくりもの

2. パロマチニータ

オリジナルリリース日：1968年11月1日



■原田糸子「ミスティ・ナイト・イン・コーベ」

1. ミスティ・ナイト・イン・コーベ

2. カリブの渚

オリジナルリリース日：1969年6月1日



■原田糸子「ヘイジー・ポート・ナガサキ」

1. ヘイジー・ポート・ナガサキ

2. 雨の中のくちづけ

オリジナルリリース日：1969年11月1日



■響かおる「太陽がこわいの」

1. 太陽がこわいの

2. 愛されたいの

オリジナルリリース日：1968年4月1日



■響かおる「星とお月さま」

1. 星とお月さま

2. バラのささやき

オリジナルリリース日：1968年9月1日



■響かおる「涙がにくいの」

1. 涙がにくいの

2. みんなが言うの

オリジナルリリース日：1969年1月1日



■響かおる「いとしのキャティリオン」

1. いとしのキャティリオン

2. 恋のアタック

オリジナルリリース日：1969年4月1日



■響かおる「さよならジュン」

1. さよならジュン

2. 悪い子になりたい

オリジナルリリース日：1969年10月1日



■響かおる「スキンシップ・ホールドシップ・フレンドシップ」

1. スキンシップ・ホールドシップ・フレンドシップ（響かおる）

2. ムーン・ウォーク（クラウン・ニュー・サウンズ・オーケストラ）

オリジナルリリース日：1970年3月1日



■浅野順子「バラ色の朝」

1. バラ色の朝

2. 素敵なマスコット

オリジナルリリース日：1964年10月15日



■浅野順子「浜辺の詩集」

1. 浜辺の詩集

2. ふしぎなオルゴール

オリジナルリリース日：1965年4月1日



■浅野順子「きぼうの唄」

1. きぼうの唄（浅野順子）

2. ちびっちょでぶっちょ（クラウン・ポニ−・ボ−イズ）

オリジナルリリース日：1966年3月1日



■浅野順子「ジェットライン」

1. ジェットライン（坂本竜彦／浅野順子）

2. 恋のジェット（浅野順子）

オリジナルリリース日：1966年3月10日



■浅野順子「こころの瞳」

1. こころの瞳（浅野順子）

2. 星と太陽の子供たち（新田芳子／浅野順子）

オリジナルリリース日：1966年8月1日



■浅野順子「アンネの日記」

1. アンネの日記

2. アンネの唄

オリジナルリリース日：1967年3月10日



■浅野順子「涙をかえして」

1. 涙をかえして

2. 別れても

オリジナルリリース日：1968年5月1日



■浅野順子「たそがれの二人」

1.たそがれの二人

2. 小さなライバル

オリジナルリリース日：1969年5月1日



■環ルナ「ブーガルー・ダウン銀座」

1. ブーガルー・ダウン銀座

2. 燃えろ ブーガルー

オリジナルリリース日：1968年7月1日



■環ルナ「一人ぽっちの夕陽」

1. 一人ぽっちの夕陽

2. 幸福に泣きたい

オリジナルリリース日：1968年11月1日



■柴山モモ子「東京っ子」

1. 東京っ子

2. 明日は日曜日

オリジナルリリース日：1964年6月1日



■柴山モモ子「あの娘は三番目」

1. あの娘は三番目（進一彦）

2. ヤングヤングボレロ（柴山モモ子）

オリジナルリリース日：1965年1月1日



■柴山モモ子「娘の縁談」

1. 娘の縁談（柴山モモ子）

2. としごろ（高石かつ枝）

オリジナルリリース日：1965年2月1日



■泉アキ「恋はハートで」

1. 恋はハートで（泉アキ／ザ・レインジャーズ）

2. 燃える年頃（泉アキ／ザ・レインジャーズ）

オリジナルリリース日：1967年10月10日



■泉アキ「夕焼けのあいつ」

1. 夕焼けのあいつ

2. これが恋かしら

オリジナルリリース日：1968年2月1日



■泉アキ「ハートは泣いている」

1. ハートは泣いている

2. 恋の砂浜

オリジナルリリース日：1968年6月1日



■泉アキ「想い出の夕焼け」

1. 想い出の夕焼け

2. あなたの瞳

オリジナルリリース日：1968年10月1日



■城野ゆき「マイ・ダーリン東京」

1. マイ・ダーリン東京

2. あなたのためいき

オリジナルリリース日：1968年7月1日



■城野ゆき「誰かおしえて」

1. 誰かおしえて

2. なぜかしら

オリジナルリリース日：1969年7月1日



■城野ゆき「経験」

1. 経験

2. カトレヤの悩み

オリジナルリリース日：1970年4月1日



■草間ルミ「ミッドナイト・ローズ」

1. ミッドナイト・ローズ

2. ミッドナイト・コール

オリジナルリリース日：1968年9月1日



■草間ルミ「太陽に唄おう」

1. 太陽に唄おう

2. ひとりでいたい

オリジナルリリース日：1969年6月1日



■ザ・キューピッツ「もう一度」

1. もう一度

2. 夜霧のわかれ道

オリジナルリリース日：1968年2月1日



■ザ・キューピッツ「バザズ天国」

1. バザズ天国（ザ・キューピッツ）

2. バザスNO.1（伊集加代子）

オリジナルリリース日：1968年4月1日



■ザ・キューピッツ「恋のエピローグ」

1. 恋のエピローグ

2. 恋にふるえて

オリジナルリリース日：1968年9月1日