¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤«¤é¡È¹õÈ±¥¦¥§ー¥Ö¡É¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¡ÖÈþ¤·¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿»¦Åþ¡ª¥¥¹¥Þ¥¤¡ß¹á¼è¿µ¸ã¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÂçÈ¿¶Á
Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÊüÁ÷ÅöÆü¤ËÈäÏª¤·¤¿¡È¿·¤·¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤Î¥Ë¥åー¤Ø¥¢¡¿¥¥¹¥Þ¥¤¡ß¹á¼è¿µ¸ã¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ORANGE RANGE¡¦DJ KOO¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ø¥¢¤À¤Ã¤¿¶Ì¿¹ÍµÂÀ Â¾
11·î13Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ç¡¢Kis-My-Ft2¤Ï¿·¶Ê¡Ö&Joy¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¢£¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤«¤é¡È¹õÈ±¥¦¥§ー¥Ö¡É¤Ø¡£¼Á´¶¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó
¶Ì¿¹¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡Ö&Joy½éÈäÏª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿ ¤³¤Î¶Ê¤Çhappy¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¹õÈ±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤òÊó¹ð¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½À¤é¤«¤Ê¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤«¤é°ìÅ¾¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È±ð¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¡È¹õÈ±¥¦¥§ー¥Ö¡É¤ËÂçÃÀ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¶Ì¿¹¡£¸ª¤Ë¿¨¤ì¤ëÄ¹¤µ¤Î¥ì¥¤¥äー¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤ÊÆ°¤¤ò¤Ä¤±¡¢¾¯¤·Ç¨¤ì´¶¤ò´Þ¤ó¤À¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤²¤Ç¡¢ÌÜ¸µ¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¿§µ¤¤¬Éº¤¦¡£
¥Ô¥ó¥¯¥Ùー¥¸¥å¤Î¥·¥ã¥Ä¡ß¥¥ã¥á¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤È¤¤¤¦ÉÊ¤Î¤¢¤ë°áÁõ¥«¥éー¤È¹õÈ±¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Á¡ºÙ¤ÊÈ©¤Î¼Á´¶¤ä¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬°ìÁØ°ú¤Î©¤ÄºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÈþ¤·¤µÁý¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥¹¥Þ¥¤¡ß¹á¼è¿µ¸ã¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ª¹á¼è¤¬¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡õÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¯ÏÂ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¡Ø¥Ù¥¹¥È¥Ò¥Ã¥È²ÎÍØº×2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡ÖCircus Funk¡Êfeat. Chevon¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¹á¼è¿µ¸ã¤È¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¹á¼è¤¬¶Ì¿¹¤ÈÆ£¥öÃ«ÂÀÊå¤Î¸ª¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¥á¥ó¥Ðー¤â½À¤é¤«¤Ê¾Ð´é¡£
ÀèÇÚ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È²¹¤«¤Ê¶õµ¤´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë1Ëç¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎÊÂ¤Ó¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ORANGE RANGE¡¦DJ KOO¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«
¤Þ¤¿¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤ÈORANGE RANGE¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶Ì¿¹¤È¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿DJ KOO¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¶Ì¿¹¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£