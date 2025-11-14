ロシアのロボット企業「AIDOL」がロシア初とアピールする歩行可能人型ロボット「AIDOL」のお披露目イベントをモスクワで実施しました。ところが、AIDOLはステージに登場してから数秒後に転倒してしまいました。

Упавшего во время показа робота Aidol пообещали совершенствовать

Russia’s first autonomous humanoid robot falls on debut • The Register

AIDOLの全体像が以下。人間を模したデザインで、稼働式の腕や脚が付いています。



AIDOLの公式ページでは時速6kmで歩行可能であることや、10kgの荷物を運べることがアピールされています。



また、指を器用に動かして物を仕分けることも可能。



公式ページに掲載されている動画には補助器具にサポートされながら歩く姿も映っています。



モスクワでのお披露目イベントの様子を記録した動画が以下。

Russian robot falls on stage seconds after unveiling - YouTube

AIDOLがゆっくり歩いてステージ上に現れます。



バランスを崩すAIDOL。



グラリと前に倒れ込みます。



姿勢を戻すことはできず、そのまま転倒。



スタッフがAIDOLの動作を停止させました。



背中側に引き起こし用のハンドルがあるようです。



2人がかりでAIDOLを引き起こします。



別のスタッフが黒い布でステージを覆おうとします。



かなり急いでいたようで、布がねじれていました。



覆い隠されるステージ。



別の位置から撮影した動画もあります。会場ではロッキーのテーマが流れていたようです。





なお、AIDOLはお披露目イベントで転倒した歩行版AIDOL(右)のほかに、腕や脚を搭載していないデスクトップ版AIDOL(左)も開発しています。