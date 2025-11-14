早稲田学習研、上期経常が1％減益で着地・7-9月期も2％減益

早稲田学習研究会 <5869> [東証Ｓ] が11月14日昼(12:30)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比0.9％減の4.2億円となり、通期計画の14.7億円に対する進捗率は28.6％となり、前年同期の28.1％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比3.1％減の10.5億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常利益は前年同期比2.1％減の5.6億円となり、売上営業利益率は前年同期の30.0％→28.4％に低下した。



※26年5月期(14ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



