県のマスコットキャラクター「トッキッキ」が11月17日で誕生から20年を迎えるのを前に、これまでの活動に対して花角知事が感謝状を送りました。



12日、感謝状が送られたのはトッキッキとしてペアで活動する男の子の「とっぴー」と女の子の「きっぴー」です。2009年の「トキめき新潟国体・トキめき新潟大会」のマスコットキャラクターとして活動するため、2005年11月17日に誕生。これまで県の「宣伝課長」としてPRに貢献してきました。



感謝状を手渡した花角知事は「県民の認知度も上がり定着した。20年を契機として、さらに全国を飛び回って新潟の魅力を発信してもらいたい」と述べています。



誕生した17日には、県庁で小学生たちによる誕生日祝いも実施するということです。