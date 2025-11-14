¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤À¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ºÇÍ¥½¨DH¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¥·¥å¥ï¥Ð¡¼À©¤·5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡ÊMLB¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖMLB¥¢¥ï¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬º£µ¨ºÇ¤â³èÌö¤·¤¿DH¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤ò5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦282¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£21Ç¯¤Î96»Íµå¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î109»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢µåÃÄÎòÂå2°Ì¤Î146ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤òÂ¤·¤¿OPS¤Î1.014¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¤È1ÈÖÂÇ¼Ô¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯DH¤Ç½Ð¾ì¤¬Â³¤¤¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬56ËÜÎÝÂÇ¡¢132ÂÇÅÀ¤ÇÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë2´§¤Ëµ±¤¡¢Àè·îÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ìî¼ê¤Ï¾ù¤Ã¤¿¤â¤Î¤Îº£·î6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¡ÖÂÇ·â¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏMVP¤âÈ¯É½¤µ¤ìÂçÃ«¤¬3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡¡ºÇÍ¥½¨DH¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡Ö¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¡×¤â¸«»ö¤Ë¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤òÀ©¤·¤Æµ±¤¤¤¿¡£