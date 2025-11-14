今週末(11月15日・16日)の紅葉見頃はここ！まもなく見頃を迎えそうな全国の紅葉名所ガイド
紅葉シーズンもいよいよ全国的なピークに。北海道は紅葉シーズンを終えつつあるが、東北から九州まで、多くの名所で見頃を迎えている。今回は、今見頃を迎えている名所や、今週末(11月15日(土)・16日(日))に美しい光景を楽しめそうな全国の紅葉スポットをピックアップして紹介する。
【画像】全国の紅葉見頃状況の分布図を見る(2025年11月12日現在)
※各スポットの見頃は2025年11月12日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
※そのほかの内容は取材時点の情報です。また、写真は2024年以前のものです。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東北・秋田県】角館 / 黒板塀の町並みに映える美しい紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
角館は、秋田藩の支藩、佐竹北家の城下町として栄えた町。400年以上の歴史を誇り、武家屋敷が保存され当時の面影をとどめている。春の桜が有名だが、秋の紅葉も目を見張るほど素晴らしい。例年、10月下旬から11月中旬にかけて、カエデ、イチョウが赤や黄色に色づく。黒板塀が続く道に紅葉が舞い、幻想的な世界にまぎれ込んだような感覚を味わえる。
■【東北・岩手県】盛岡城跡公園(岩手公園) / 紅葉と石垣のコントラストが美しい
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
北上川と中津川の合流地点に位置する丘陵地を利用し、南部信直によって築かれた盛岡城。天守などの建造物は、明治維新後の1874年(明治7年)に払い下げられたが、風格ある石垣と城跡を整備してできた盛岡城跡公園(岩手公園)は現在も親しまれている。9ヘクタール以上の広大な土地に、石川啄木の歌碑をはじめとするさまざまな文学碑やもりおか歴史文化館など、文化に触れることができるスポットが多く存在する。秋の紅葉シーズンには貴重なモミジ・カエデ類など400本以上の木々が赤や黄に色づき、大勢の市民や観光客で賑わう。例年10月下旬から、イロハモミジ、イタヤカエデ、ナナカマドなどが見頃を迎える。
■【東北・宮城県】円通院 / 歴史に裏打ちされた紅葉が見物
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
伊達政宗公の嫡孫光宗公の霊廟。円通院の御霊屋・三慧殿は、1985年(昭和60年)に国の重要文化財に指定されている。厨子には支倉常長がヨーロッパから伝えたと言われるバラや十字架が描かれ、小堀遠州作と言われる日本庭園も非常に美しい仕上がりだ。秋の紅葉の時期も美しく、例年、10月下旬頃からイロハモミジやコハウチワカエデ、ノムラモミジなどが色づき始め、11月下旬にかけて見頃となる。2025年10月25日から11月24日(振休)の17時30分から21時(最終受付20時45分)までは「円通院紅葉ライトアップ2025」を開催。
■【東北・宮城県】宮城県松島離宮 / 歴史薫る十角三重塔と紅葉に包まれる、松島を映す庭園の絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
2023年「JAPAN TRAVEL AWARDS」感動地に認定された宮城県松島離宮。松島離宮庭園やその先に広がる山々に植えられた、日本古来のイロハモミジ・ヤマモミジ計100本が彩りを添えて、宮城県松島離宮全体が紅く彩られており、その象徴でもある日本唯一の十角三重塔と真紅の紅葉が、特別に設置されたライトアップで幻想的に照らされている。また、照明学会から照明普及賞を受賞した庭園の水面にリフレクションするライトアップは幻想的な光景を創り出し、秋夜を特別なひとときとしてお迎えしている。
■【東北・福島県】花と歴史の郷 蛇の鼻 / 約500本のカエデが園内を赤く染める
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
明治の末に建てられた豪農伊藤家の別邸「蛇の鼻御殿」がある園内は、季節ごとに咲く美しい花々に彩られる。樹齢100年を越えるカエデが500本以上あり、10月下旬頃から徐々に色づきはじめ、園内を真っ赤に染めていく。カエデの中には幹周りが2メートル近い大樹もあり、見応えは十分。擂鉢(すりばち)池の水面には紅葉が鏡のように映り込み、この時期だけの優美な光景を楽しめる。紅葉と合わせて、キクやサザンカなどが花開く姿も園内で鑑賞することができる。また、2025年11月1日〜30日(日)の期間は、もみじ祭りが開催。
■【東北・福島県】矢祭山 / 燃えるような紅葉に包まれる清流と奇岩の渓谷美
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
奥久慈県立自然公園矢祭山は、その景観の素晴らしさから「東北の耶馬渓」とも称される県内有数の景勝地となっている。久慈川の清らかな流れとともに奇岩怪石に富んだ渓谷が続き、独特の風景を造り出している。例年、11月中旬には辺り一面が真っ赤に燃えるような紅葉に包まれ、澄みきった青い空との美しいコントラストは見事。矢祭山公園の周辺には、月見橋や新夢想橋、あゆのつり橋など、一幅の絵のような景色が楽しめるスポットも多い。
■【東北・福島県】霊山県立自然公園 / 色づく岩山と太平洋が望める人気スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
阿武隈山系の緩やかな稜線の中にそそり立つ標高825メートルの霊山を中心にした、国の名勝の指定を受けている自然公園。モミジやケヤキ、ヤマボウシなどの木々が岩山を彩るさまを鑑賞するために訪れる人も多い。山中にはハイキングコースも整備されていて、太平洋を望む大パノラマと気軽なトレッキングを楽しめる人気のスポットにもなっている。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関東・群馬県】国指定名勝 吾妻峡 / 関東の耶馬渓と謳われた名勝の美しい渓谷
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
群馬県吾妻(あがつま)川にかかるふれあい大橋から上流の新蓬莱まで約2.5キロの渓谷。紅葉の時期には両岸に生い茂るカエデ、クヌギ、イヌシデ、リョウブ、桜類の落葉樹が美しく色づく。紅葉は、例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃にかけてが見頃となる。大昔に火山が噴き出した溶岩を吾妻川の水が深く浸食してできたと考えられ、九州の耶馬渓にちなんで関東の耶馬渓とも呼ばれる。なかでも川幅4メートル、深さ50メートルの深淵・八丁暗がり付近は最大の見どころ。
■【関東・群馬県】徳明園 / 見頃が長い、エリア屈指の庭園紅葉美
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
徳明園は、そのスケールの大きさで北関東屈指の名園と評される日本庭園。隣接する洞窟観音の建設と並行して造園が進められた。庭園は枯山水、池泉回遊、苔庭、石庭の4つのエリアからなり、それぞれに群馬の銘石とされる三波石の巨石とモミジがふんだんに配置、植樹され、紅葉の名所として名高い。庭園の特徴である高低差により色づき時期が異なるため、紅葉の見頃は例年11月中旬から12月上旬までと比較的長く、39観音の御利益洞窟観音ご参拝と秋の紅葉庭園を一緒に楽しめる。
■【関東・茨城県】筑波山 / 関東平野を一望できる紅葉スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
男体山、女体山の2峰からなる筑波山は、標高の低い日本百名山の1つ。山頂から御幸ヶ原にかけてはブナをはじめとした落葉紅葉樹が多く、11月上旬から紅葉を楽しむことができる。また、筑波山神社そばのケーブルカー宮脇駅周辺の紅葉も見事。山頂へは登山コースのほか、ケーブルカー、ロープウェイを利用すれば山頂付近まで楽にアクセスできる。
■【関東・茨城県】偕楽園 もみじ谷 / 日本三名園の秋は真っ赤に染まるもみじ谷の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
1842年(天保13年)に水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造園され、金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ「日本三名園」の1つ。水戸市の中心部にありながら、四季折々に見頃を迎える植物が植えられているのも特徴。偕楽園拡張部のもみじ谷は紅葉の名所としても知られており、時期になると約170本の彩り豊かなモミジやカエデが訪れる人の目を楽しませる。また、もみじ谷にある池の水面に映る秋色の木々が美しく、季節の移り変わりを感じることができる。
■【関東・茨城県】袋田の滝 / 日本屈指の名瀑が艶やかな紅葉に染まる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
茨城県にある、高さ120メートル、幅73メートルの大きさを誇り、日本三名瀑の1つに名を連ねる袋田の滝。流れが四段に落下することから、別名「四度(よど)の滝」とも呼ばれ、四季折々の表情を見ることができる。秋には、滝を囲うようにイロハカエデやオオモミジをはじめクヌギ、ナラ、ヤマウルシなどが赤や黄色に色づく。紅葉の時期の光景の美しさは、西行法師が詠んだ歌「花紅葉(もみち)経緯(たてよこ)にして山姫の錦織出す袋田の瀧」からもうかがい知ることができる。
■【関東・茨城県】永源寺(もみじ寺) / 境内が色鮮やかなモミジに埋め尽くされる「もみじ寺」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
茨城県にある永源寺は1446年(文安3年)に創建された曹洞宗の寺院で、芸能の神である弁財天を祀る、大子七福神巡りの七番寺。通称「もみじ寺」とも呼ばれるほどの紅葉の名所でもあり、紅葉の時期に赤や黄色に色づいたモミジに埋め尽くされる境内の風景は、日本の美しい秋を感じさせ、まるで京都にいるかと思わせるような素晴らしさだ。例年、10月下旬頃からモミジやケヤキ、カエデが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけて紅葉が見頃を迎える。
■【関東・埼玉県】鳥居観音 / 広い敷地内で紅葉と建造物を楽しむ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
埼玉百選に選ばれた観光名所で、西遊記でお馴染みの「玄奘三蔵法師霊骨」が祀られている。東京ドーム6.5個分ほどの約30万平方メートルの広さの山内各所には、開祖平沼彌太郎(雅号・平沼桐江)が30年以上の歳月をかけて築いた建造物があり、秋になると山の美しい紅葉と合わせた景色が楽しめる。10月下旬から11月中旬にかけて見頃を迎えモミジが色づく。
■【関東・埼玉県】名栗湖 有間渓谷 / 名栗湖上流を紅葉狩りしながら散策
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
埼玉県秩父市と飯能市の間に位置する名栗地区にあるダム湖、名栗湖。周囲を一周する道路も整備され、大自然の中でカヌー体験や釣りを楽しむことができる。そんな名栗湖上流にある有間渓谷沿いは、秋には澄んだ流れと美しい紅葉が織りなす景色を堪能しながら散策を楽しめるスポットだ。例年、11月上旬頃からモミジやカエデ、サクラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて紅葉の見頃の時期となる。
■【関東・東京都】御岳渓谷 / 駅からすぐの渓谷で紅葉を眺めながら清流散策
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
JR青梅線の御嶽駅からすぐに位置する、多摩川上流の御岳渓谷。秋になると、両岸のモミジやイチョウなどが色づく風光明媚な景観を楽しみながら気軽に紅葉狩りができる人気スポットだ。例年、11月上旬頃からカエデやイチョウ、ケヤキ、山桜、コナラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて見頃を迎える。そびえる巨岩を縫うように白波を立てる清流を望み、「名水百選」にも選ばれている。2025年10月25日から11月24日(振休)の期間は、みたけ渓谷秋色まつりが開催。
■【関東・千葉県】成田山新勝寺 成田山公園 / 広大な敷地で約250本の紅葉を楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
成田山新勝寺境内に広がる約16万5000平方メートルの大きな公園。四季折々の表情を楽しむことができる憩いの場として、成田山参詣者や市民から親しまれている。紅葉の見頃となる11月中旬から12月上旬には、色鮮やかに染まったモミジやイチョウ、クヌギなど約250本を観賞できる。特に、園内の成田山書道美術館周辺や竜智の池付近は紅葉の撮影スポットとして人気だ。池の水面に映し出された様子は雅やかで、時間がゆっくりと感じられ、勾配のある散策路では、足を進めるたびに目まぐるしく変化する風景を楽しむことができる。
■【関東・神奈川県】箱根美術館 / 紅葉が彩る芸術郷
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本古陶磁器を中心に展示する箱根美術館には、国の名勝に指定された庭園「神仙郷」がある。秋の紅葉の時期は美しく、200本以上のモミジが11月に入ると一斉に色づき始める。特に苔庭は、10日前後から中旬を中心に、苔の緑と紅葉の鮮やかなコントラストを楽しむことができる。紅葉が彩どる茶室 真和亭では、抹茶(和菓子つきで800円)を提供している。11月中は無休で開館。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【甲信越・山梨県】河口湖 / ライトアップされたもみじ回廊で、紅葉越しの富士山が楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
標高1300メートルの天下茶屋や、830メートルの河口湖、それぞれの移りゆく紅葉が楽しめる。また、約100本の巨木もみじ(もみじ回廊)や約1.5キロのもみじ並木(もみじ街道)がゆったりと心を癒やしてくれる。ライトアップもあり、ライトに照らされた色鮮やかな紅葉の中に浮かび上がる富士山の姿が楽しめる。例年、10月下旬から11月下旬頃にかけて、紅葉の見頃となる。2025年11月1日から11月30日(日)までは、富士河口湖紅葉まつりを開催。
■【甲信越・山梨県】南伊奈ヶ湖周辺 / 湖面に映る紅葉が見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
櫛形山の中腹に位置し、県民の森の中にある南伊奈ヶ湖は、標高約890メートル付近にある湖。湖を一周できる木立に囲まれた遊歩道を歩くと、自然を身近に感じることができる。緑色の湖面に映る紅葉の景色も美しく、自然の豊かな色彩とゆっくり流れる時間が心と体を癒やしてくれる。例年、10月下旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【甲信越・山梨県】紅葉台 / 富士山を望む紅葉の景色を堪能
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
富士山のちょうど北側にあり、西湖(さいこ)の南、また、青木ヶ原樹海の東端に位置する足和田山の尾根にある紅葉台。紅葉台を含め、三湖台、五湖台(すべて足和田山)が東海自然歩道のコース上にあることから、素晴らしい景色を享受できる。夏にも足和田山は多くの観光客でにぎわうが、秋の紅葉台からの紅葉は見事なもので、根強い人気を保っている。例年、10月下旬頃からモミジやナラなどが色づき始め、11月上旬から11月下旬にかけて見頃を迎える。
■【甲信越・山梨県】名勝 猿橋 / 日本三奇橋の1つ「甲斐の猿橋」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
歌川広重の浮世絵「甲陽猿橋之図」にも描かれた「岩国の錦帯橋」「木曽の棧(かけはし)」と並ぶ日本三奇橋の1つ。橋脚を使わずに両岸から張り出した4層のはね木によって支えられている。秋の紅葉の時期も美しく、例年11月にかけてモミジ、ケヤキ、イチョウが見頃を迎え、周囲を錦秋に染め上げるさまは、息を飲むほど美しい景色だ。
■【甲信越・山梨県】四尾連湖 / 神秘と紅葉につつまれた四尾連湖
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
四尾連湖(しびれこ)は標高850メートル、周囲1.2キロの山上湖で、山梨県でも有数の景勝地。古くは、富士山麓の山中・河口・西・精進・本栖の富士五湖と泉端・明見湖と共に龍神が祀られ、富士内八海の霊場の1つに数えられていた。秋には湖の周辺から山の斜面まで徐々に紅葉が広がっていき、観光客やキャンプに来た人々の心を癒やしている。ほかにも、サップ体験やクルージングツアーも開催している。
■【甲信越・長野県】懐古園 / 苔むした石垣と紅葉のコントラストが見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
長野県にある懐古園はもともとは小諸城があった場所で、1926年(大正15年)に造園の権威・本多静六の設計により、近代的な公園として整備された。400年を超える苔むした石垣の緑と、紅葉した園内のケヤキやモミジ、そしてカエデなどの樹々とのコントラストが見事。11月上旬に見頃を迎え、各所で燃えるような紅葉を見ることができる。特に、紅葉ヶ丘の紅葉は必見。 また2025年10月25日から11月24日(振休)まで、小諸城址懐古園紅葉まつりと小諸城址懐古園ライトアップを開催。
■【甲信越・長野県】名勝 天龍峡 / 水面が映す、岩肌を彩る紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
多くの文化人に愛された、長野県の名勝天龍峡。秋には、峡谷の岩肌に広がるモミジやドングリ、ドウダンツツジなどの紅葉が水面に映える様子が素晴らしい。紅葉は、例年10月下旬頃から色づき始め、11月上旬から中旬頃に見頃となる。天竜川下りの舟上から、峡谷の錦織りなす紅葉を見ることができる。
■【甲信越・新潟県】弥彦公園(もみじ谷) / 朱色の観月橋と鮮やかに色づいた紅葉が見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
滝や渓流、トンネルなど日本の風情を感じられる公園。約4万坪におよぶ広大な園内の秋は、最も美しく鮮やかに彩られる季節で、朱色に塗られた観月橋と紅葉が織りなす景色が訪れる人の心を和ませる。例年、11月上旬から下旬にかけて木々が色づく。また、「もみじ谷」は観光の名所としても知られ、景観と調和がとれた厳かな空間に包まれたさまは壮観だ。
夜にはライトアップが実施され、辺り一面が幻想的な世界に変わる。ライトアップ期間は2025年10月31日〜11月30日(日)の17時〜21時。
■【甲信越・新潟県】美人林 / 美人林の紅葉に癒やされる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
約3万平方メートルにわたって樹齢約100年のブナの木が生い茂る林。幹がまっすぐすらりと伸び、その立ち姿が美しいことから美人林と呼ばれるようになった。紅葉の時期には、林全体がオレンジ色に色づき、足元の落ち葉と同じ色合いになるため、別世界にいるような感覚になる。例年、11月上旬に色づき始め、11月中旬にかけて紅葉の見頃となる。
■【北陸】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【北陸・富山県】黒部峡谷 / 黒部峡谷トロッコ電車で絶景を楽しむ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
黒部峡谷は黒部川が刻み込んだ日本一深いV字峡として知られる。ここの紅葉は、ツガ、キタゴヨウ、ネズコなど、常緑樹も多く、その中にヤマモミジ、カエデ、ナナカマドの紅葉樹やカエデ、クロモジカツラ、ブナなどの黄葉樹が点在。3色の見事なコントラストはほかに類を見ない美しさと評されている。黒部峡谷鉄道は今シーズン、宇奈月駅〜途中猫又駅の折り返し運行になっているが、トロッコ電車の車窓からは美しい絶景を次々と楽しむことができる。標高224メートルの宇奈月駅周辺では例年11月上旬から中旬が紅葉の最盛期となる。
■【北陸・石川県】那谷寺 / 白い奇岩と紅葉のコントラストが鮮やか
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
2015年にフランスの旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」に石川県南加賀から初めて掲載され、一つ星に格付けされた寺院。23万平方メートルの境内には重要文化財が点在するほか、紅葉時にはイロハモミジ、ヤマモミジ、ハウチワカエデなどが赤々と色づき、白い奇岩遊仙境(国名勝指定)の岩肌に映える。
展望台から眺める奇岩遊仙境の展望は絶景。岩肌と紅葉の織りなす風景は、角度によってさまざまな表情を見せるので、長くじっくりと楽しめる。例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬から11月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【北陸・石川県】特別名勝 兼六園 / 国指定特別名勝の移り変わる風景
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
石川県金沢市にある兼六園は、国指定特別名勝で日本三名園の1つ。江戸時代の代表的な林泉回遊式庭園で、春は桜、夏は木々の緑、秋は紅葉、冬は雪吊りと四季折々の風景が楽しめる。紅葉はモミジ類約340本、桜約400本、ケヤキ約50本、その他、ニシキギ、ドウダンツツジなどがある。赤や黄色に色づいた紅葉により、園内は趣深い雰囲気に包まれる。例年、11月上旬から11月下旬頃が、紅葉の見頃となる。
■【北陸・福井県】越前陶芸公園 / 築山緑庭の丘陵に囲まれた自然豊かな公園
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
陶土、陶石の地下資源が豊富なことから古くから窯業が盛んで、日本六古窯の1つに数えられる越前焼。その発祥の地にある越前陶芸公園は、築山緑庭の丘陵に囲まれた自然豊かな公園。12万平方メートルにもおよぶ広大な陶芸公園には、秋になると色づく落葉樹も多く、公園内に点在する岡本太郎のモニュメント｢月の顔｣、イサム・ノグチの作品「レインマウンテン」などの陶彫作品と、この季節ならではの共演を見せてくれる。例年10月下旬から色づき始め、見頃は11月上旬となる。
■【北陸・福井県】西山公園 / 県内最大約1600本のモミジが彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本の歴史公園100選に認定される、福井県鯖江市のシンボル公園。桜やツツジ、モミジなどが植栽され、1年を通して色とりどりに変わりゆく景色が楽しめる。公園内には、動物園や庭園、遊具などが設けられ、子どもも大人も一緒に遊べる場所となっている。紅葉は11月中旬から見ごろとなり、県内最大級の約1600本のモミジが園内を彩る。西山公園祈りの道の景色がおすすめだ。例年、紅葉期間中の11月頃にはライトアップが実施される。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東海・静岡県】寸又峡 / エメラルドグリーンの川面に紅葉が映える
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県大井川支流の寸又川の峡谷で、秋には木々が赤や黄色に色づき、鮮やかな景観が楽しめる。夢のつり橋や、かつて森林鉄道が通っていた飛龍橋などからの眺望は見事。温泉街から、夢のつり橋、飛龍橋をめぐる遊歩道コースが整備されており、約90分で周遊できる。
■【東海・静岡県】梅ヶ島温泉 / 趣の異なる滝が紅葉を際立てる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県にある安倍川上流の山間の温泉地で、美肌効果が高いと言われる梅ヶ島温泉は、紅葉の名所としても人気が高い。近くには日本の滝100選にも選ばれた市内最大の滝「安倍の大滝」や、細く3段に落ちる「三段の滝」、そのほか「恋ヶ滝」「赤水の滝」「宝月の滝」など、それぞれ趣の異なる数多くの滝が点在している。多くの種類のカエデが生えており、秋には温泉周辺を散策しながら壮大な滝と鮮やかに色づいた紅葉のコラボレーションを楽しむことができる。
■【東海・静岡県】井川湖 / 紅葉と南アルプスの迫力の大パノラマ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
1957年(昭和32年)、「井川五郎ダム」の建設に伴って造られた周囲約10キロにおよぶ湖。10月下旬から11月下旬にかけて、コナラ、クヌギ、カエデなどの樹木が色づき、美しい景色を楽しめる。湖面に映る紅葉と南アルプスの大パノラマは迫力満点。フォトスポットとしても人気の夢の吊橋、井川大橋や湖内を運航する井川湖渡船からの眺望をはじめ、鉄道の廃線敷を利用した遊歩道の廃線小路など、さまざまなポイントで秋色に染まった紅葉風景を見ることができる。
■【東海・静岡県】香貫山 / 自然のパワーで心身浄化、秋のイチオシスポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県沼津市にある香貫山は沼津アルプスと呼ばれる連山の一峰で、千本松原や大瀬崎などとともに市のシンボルとして親しまれている。沼津駅から南東約1キロのところにある市街地に隣接した標高193メートルの山で、手軽なハイキングコースとして人気がある。秋が深まり、冬が近づくと五重塔(慰霊平和塔)周辺が赤やオレンジに色濃く染まる。
■【東海・愛知県】大井平公園 / 豊田の奥座敷いなぶ大井平公園の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
愛知県にある、稲武の紅葉の名所として有名なスポット。約520本のカエデやイロハモミジ、イチョウが植えられている。名倉川沿いにあるため、秋には川面に美しい紅葉が映し出されるさまも美しく、常緑樹の緑と赤、黄色のコントラストも魅力の1つ。公園内は遊歩道も整備されていて、ゆったりと過ごすことができる。例年、10月下旬から11月上旬頃から色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけてが紅葉の見頃の時期となる。
■【東海・愛知県】段戸裏谷原生林 きららの森 / 樹齢200年の巨木が生い茂る自然の宝庫
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
段戸裏谷(だんとうらだに)原生林「きららの森」は、愛知県の自然豊かな紅葉スポットとして、秋の訪れとともに美しい景色が広がる場所だ。樹齢200年の巨木が生い茂り、多くの野鳥や湿原植物が見られる自然林。標高1000メートル近いこの森は、ブナやカエデなど多種多様な木々が生い茂り、秋になると赤や黄、橙色に彩られた紅葉が一面に広がる。特に、ブナ林の黄葉は圧巻で、広がる黄金のカーペットのような美しさは、訪れる人々を魅了している。また、日差しが差し込むと、木々の間から光が紅葉を照らし、美しいコントラストを作り出している。
■【東海・愛知県】岩屋堂公園 / 川沿いに鮮やかな紅葉のアーチが架かる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
愛知県瀬戸市にある自然あふれる公園。四季を通して自然の風景を楽しめるが、その魅力はなんといっても紅葉だ。静かな渓谷の中を流れる鳥原川沿いに架かる鮮やかな紅葉のアーチを眺めながら、ゆっくりと散策を楽しめる。天然の大きな岩のほこらである岩屋堂や暁明ヶ滝、瀬戸大滝といった迫力ある自然の景観もおすすめ。晴天時は、名古屋駅周辺が望める岩巣山展望台からの眺望も素晴らしい。
■【東海・岐阜県】付知峡 / 攻橋や本谷橋から眼下に広がる景色はまさに絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
森林浴の森日本100選と岐阜県の名水50選に指定されている、岐阜県中津川市にある付知峡。木曽御岳の裾野から真弓峠へと裏木曽連峰が冬の粧いを始める頃には紅葉の真っ盛りとなり、青川と称される付知川の清流にあでやかな紅色が映える。攻橋(せめばし)や本谷橋(ほんたにばし)から眼下に広がる秋の紅葉は絶景で、紅葉と川の流れの美しさを一緒に見られる。例年、10月下旬頃からモミジやナナカマド、ミズナラ、ブナ、シロドウダンツツジなどが色づき始め、11月上旬頃が紅葉の見頃となる。
■【東海・三重県】湯の山温泉街 / 三滝川の清流と紅葉を楽しむ湯の山温泉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
御在所岳の紅葉は10月中旬頃に山頂から始まり、中腹、温泉街エリアと約1カ月をかけて段階的に紅葉の見頃を迎える。御在所岳のふもとに位置する湯の山温泉は、開湯1300年の歴史を誇る。泉質は無色透明のアルカリ性のラジウム泉で「美人の湯」としても知られている。11月中旬から下旬にかけて、ゴンドラからは紅葉で彩られた温泉街を一望でる。また、温泉街の散策では三滝川の清流と紅葉が織りなす美しい景観が楽しめる。
■【東海・三重県】赤目四十八滝 / 赤目五瀑をはじめ大小さまざまな滝が点在
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
約4キロにわたる赤目渓谷は、室生火山群が多年にわたる風化浸食作用により現出した柱状節理の断崖絶壁に挟まれ、赤目五瀑と呼ばれる不動滝、千手滝、布曳滝、荷担滝、琵琶滝をはじめ大小さまざまな滝が点在する。春はヤマザクラ、ヤマブキ、ツツジ、初夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色に氷瀑と、四季それぞれに趣を変えていく。秋の紅葉ではイロハモミジ、カエデ、ヤマザクラなどを楽しむことができ、長坂山へのトレッキングコースからは渓谷と赤く染まった山並みを一望できる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関西・京都府】高雄(神護寺) / 紅葉越しに見る神護寺の荘厳さはひときわ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
高雄、槇尾、栂尾(とがのお)は三尾と言われ、いずれも京都府京都市北西部の紅葉の名所として知られる。特に高雄山の中腹にある神護寺は、京都市内でも早めに色づき始める、京都屈指の紅葉の名所。秋には、山門への古びた石段に赤や黄のカエデが葉を落とす風景や、境内に入ると葉の合間にお堂や塔が見え隠れする情趣たっぷりの景色が楽しめる。また有名なかわら投げは、ここ神護寺が発祥とされており、境内西の地蔵院から谷に飛ばすことで家内安全を祈る。
■【関西・京都府】大原(三千院) / 杉木立と紅葉が苔に映える芸術的な絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
国宝の阿弥陀三尊をはじめ、多くの文化財が安置される天台宗の寺院で大原散策の中心地。紅葉のシーズンには杉木立に囲まれた有清園(ゆうせいえん)と、茶人の金森宗和の修築による美しい聚碧園(しゅうへきえん)が秋色に染まる。有清園の杉苔には、各所に石彫刻家・杉村孝のわらべ地蔵が置かれ、庭を回遊する人をあたたかく迎えてくれる。石垣と茶店に挟まれた約50メートルの参道に沿ってカエデが枝を張っており、境内では、青い苔庭に赤や黄に色づいた葉が美しく降り積もる。
■【関西・滋賀県】比叡山 / 深山の紅葉を眺めながら比叡山延暦寺へ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
滋賀県比叡山の紅葉は平地より一足早く、深山の趣もひとしお。なかでも「比叡山もみじ祭り」は、紅葉が最も見事な横川地域で行われる。比叡山へは比叡山ドライブウェイで上ることができる。このドライブウェイは比叡山の山ひだを縫って走りカーブが多いが、京都、大津市街、琵琶湖が望める快適な展望コースとなっている。また、この終点となる延暦寺根本中堂から横川地域のある奥比叡ドライブウェイに続いている。2025年11月1日〜11月24日(振休)には、比叡山もみじ祭りが開催。そのほか紅葉の時期には、横川中堂特別内陣拝観(11月1日〜11月24日(振休))、比叡山摩訶不思議伝説ウォークスタンプラリー(4月19日〜12月7日(日))などのイベントも開催される。
■【関西・滋賀県】西教寺 / 参道は真っ赤に染まった圧巻のもみじトンネル
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
聖徳太子によって創建された比叡山麓にある西教寺(さいきょうじ)は、知る人ぞ知る紅葉の名所。明智光秀の墓所があり、菩提寺としても知られている。明智光秀の居城だった坂本城や、豊臣秀吉の居城だった伏見城の遺構も見ることができる。本堂・御本尊・客殿などは重要文化財に指定されている。2025年は10月25日から12月14日(日)の期間、当寺を創建した聖徳太子ご木像を特別ご開扉。また、比叡山開祖最澄が唐より薬用として持ち帰ったといわれる坂本菊を使った「菊御膳」(要予約)の提供も行っている。
■【関西・兵庫県】瑞宝寺公園 / 2500本のカエデが見事な秀吉ゆかりの「日暮の庭」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
有馬温泉の南東部に位置し、1873年に廃寺になった瑞宝寺は、現在、兵庫県神戸市の公園となり親しまれる。秋には2500本のカエデが色づき、その光景を見た豊臣秀吉が「いくら見ても飽きない」と言ったと伝承されることから、「日暮(ひぐらし)の庭」との別称がある。またここには、秀吉が愛用したといわれる石の碁盤も残されている。例年、11月上旬頃から色づき始め、11月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【関西・兵庫県】神戸市立森林植物園 / 日々色づきが移り変わる森の表情が楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
神戸市街よりも一足早く秋が訪れる森林植物園では、2025年10月25日から12月7日(日)まで「植物園のもみじ散策」が開催される(期間中無休)。38種約3000本の樹木の紅葉は、種類やエリアによって見頃が異なるため、開催期間中は日々移り変わる森の表情を楽しめる。青葉トンネルでは、カラーLEDによる移ろいゆく山の紅葉色の演出も楽しめる。もみじ森林ガイドツアーなどイベントも多数開催。ライトアップ期間中の土日祝日は開園時間が延長される(最終入園は閉園30分前まで)。
■【関西・大阪府】箕面公園 / 大滝、紅葉、名刹を一度に楽しめる国定公園
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
「森林浴の森百選」の1つである明治の森箕面国定公園では、秋の紅葉の時期には、箕面大滝(大阪府で唯一の「日本の滝百選」)、勝尾寺、瀧安寺、西江寺などで、イロハモミジやヤマモミジ、オオモミジなどの紅葉が楽しめる。見頃は11月中旬〜12月上旬で、大滝周辺は色づきが少し遅め。また、勝ち運の寺として有名な勝尾寺は、境内のいたるところに小さなダルマ(みくじ)が置かれ、奉納棚には願いが成就した勝ちダルマが所狭しと並んでいる。
一方、瀧安寺は宝くじ発祥の地で芸能・財運の御利益があり、本堂の弁財天は日本最初で最古といわれている。限定の「箕面富スクラッチおみくじ」も販売されている。西江寺は夫婦和合・縁結びに御利益があり、恋愛成就お守り「懸想文」が有名。写経や瞑想など寺活も可。2025年11月15日(土)〜12月7日(日)には、明治の森箕面国定公園もみじまつりを開催。
■【関西・大阪府】大阪城公園 / 天守閣と園内各所で見られる紅葉の雄大なコラボ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
大阪府にある、13棟の重要文化財をはじめ、多数の史跡や伝承地が点在し、梅林や西の丸庭園が四季折々の表情を見せる都市公園。天守閣前の推定樹齢約300年の大イチョウ、公園東側の外周園路に約1キロ続くイチョウ並木、園内各所のケヤキ、モミジなどが11月上旬頃から鮮やかに色づき始める。国内外から観光客が訪れるほか、ランニングやウォーキングなどのスポーツや音楽を楽しめるので、住民の憩いの場にもなっている。
■【関西・奈良県】談山神社 / 3000本のカエデが圧巻
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
談山神社は、多武峰(とうのみね)の山中に、木造で唯一現存している十三重の塔と、大小さまざまな社殿が配置されている。鎌足公と中大兄皇子が蹴鞠会で出会ったことにちなんで毎年11月3日に行われるけまり祭りが特に有名で、秋は3000本ものカエデに包まれる情景が美しい。紅葉の見頃は例年11月中旬から12月上旬。2025年11月14日から12月7日(日)の間は、紅葉の夜間ライトアップも行われる。
■【関西・奈良県】正暦寺 / 約3000本のカエデが美しく色づく
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
一条天皇の発願により、992年関白九条兼家の子兼俊が創建した寺院。自然の多さが魅力で、峯から吹く風や渓流の流れる音に虫の鳴き声が調和し、安らぎをもたらす。四季の移り変わりが美しく、特に境内にある約3000本のカエデが色づく晩秋は、木々の緑と黄色や赤の紅葉が織り重なり、山内全体が美しい錦で着飾ったように見えるほどだ。このことから、昔から「錦の里」と呼ばれ、紅葉名所として親しまれている。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【中国・岡山県】奥津渓 / 10万人の人出で賑わう紅葉の絶景スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
岡山県有数の紅葉スポットで有名な全長約3キロの奥津渓。川床の岩盤にできた臼淵の甌穴(おうけつ)群は全国的にも貴重なもので、中には50万年前に形成されたものもあるという。秋にはイロハモミジやカエデ、イチョウといった多くの木々が彩りを見せる。特に大釣橋付近が絶景ポイントだ。例年、10月中旬頃から色づき始め、11月上旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【中国・岡山県】蒜山高原 / 紅葉ドライブにぴったりの観光道路も
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
蒜山高原(ひるぜんこうげん)は岡山県にある標高約500メートルから600メートルのなだらかな高原地帯で、西日本屈指のリゾート地でもある。例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃に紅葉の見頃を迎える。蒜山と大山を結ぶ観光道路、蒜山大山(ひるぜんだいせん)スカイラインは紅葉を楽しみながらのドライブに最適なスポットの1つ。ブナの原生林やカエデなどの紅葉、ススキの群生をはじめ、鬼女台(きめんだい)からは大山の眺めを楽しめる。
■【中国・岡山県】宇甘渓(うかんけい) / 小径を歩きながらの観賞もおすすめ
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
旭川の支流、宇甘川(うかいがわ)が極度に狭まり激流が岩を削る景観は、奇岩・音岩に加え、モミジ、カエデ、ウルシ、アカマツなど四季折々の表情を生み出す。特に秋の紅葉と宇甘渓のシンボル「赤橋」とのコラボは絶景だ。また、句碑が並ぶ川柳の小径も見どころとなっている。
■【中国・島根県】由志園 / 山陰最大級の紅葉ライトアップを堪能
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広さ4万平方メートル以上におよぶ山陰最大級の池泉回遊式日本庭園は、県木の黒松と池泉、築山で形づくられた出雲国の箱庭とも呼べる場所だ。秋の園内は紅葉であふれ、300本以上のイロハモミジやドウダンツツジなどを鑑賞することができる。水鏡に映り込む逆さ紅葉も見応え十分。日中はもちろん、ライトアップされた夜の紅葉も美しい。
■【中国・広島県】尾関山公園 / 秋はモミジの紅葉と月見が楽しめる都市公園
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広島県三次市にあり、春は桜やツツジ、初夏は青葉、秋はモミジと月見、冬は雪景と、四季折々の姿が美しい都市公園。江戸時代、浅野家三次藩の下屋敷が置かれていた場所で、頂上には天文台が設けられていた。現在は、その跡に展望台があり市街の街並みや江の川の流れを一望することができる。2019年にオープンした「日本妖怪博物館」は徒歩圏内にある。秋の紅葉の時期も美しく、例年10月下旬頃からモミジなどが色づき始め、11月中旬頃にかけて見頃を迎える。
■【中国・広島県】矢野温泉公園 四季の里 もみじ谷園 / 国指定天然記念物の矢野岩海がある紅葉名所
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
巨大な岩が重なり合った国指定天然記念物の矢野岩海がある総面積15ヘクタールの「矢野温泉公園四季の里」。その中にあるもみじ谷園は紅葉の名所で、秋になるとブナやモミジ、カエデなどの木々が鮮やかに色づく。一面を彩る例年10月下旬から11月中旬頃にかけてが、紅葉の見頃の時期となる。
■【中国・広島県】温井ダム周辺 / 堤高156メートルのダムの迫力とダム湖に映える紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広島県の温井ダムは、アーチ式コンクリートダムとして日本で2番目の高さ(堤高156メートル)を誇るダム。秋になると、龍姫湖(りゅうきこ)の湖面に紅葉が映える。また、さらに足を伸ばすと滝山峡などの紅葉スポットがある。温井ダム周辺の紅葉は、毎年10月下旬から11月中旬まで見頃を迎える。ダムの展望デッキや温井自然生態公園からなど、どの場所からでも楽しむことができる。
■【中国・山口県】大寧寺 / 赤い橋を引き立たせるように広がる紅葉
色づき状況：色づきはじめ(※2025年11月12日現在)
1410年(応永17年)創建と伝わる曹洞宗屈指の名刹。境内は広く、江戸時代に再建された本堂、かつての山門の礎石、戦国武将の大内義隆が顔を映して最期を悟ったと伝わる姿見の池、かぶと掛けの岩などがある。寺の前を流れる大寧寺川に架かる赤い虎渓橋を引き立たせるように紅葉が広がっており、撮影ポイントとしても人気だ。秋になると、イロハモミジ、イチョウなど約120本がきれいに色づく。
■【四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【四国・香川県】寒霞渓 / ロープウェイから眺める紅葉は圧巻
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本三大渓谷美の1つに数えられ、ミシュラン・グリーンガイド四国に一つ星で紹介される、日本屈指の名勝地。深くきれ込んだ渓谷の中を行くロープウェイは、広々とした車窓から寒霞渓自慢の渓谷美と瀬戸内の海岸美を一度に堪能できる。秋には島全体が赤や黄色に染まり、特に寒霞渓周辺の奇岩にそった紅葉が素晴らしい。また春の山桜、初夏の新緑も美しく、四季を通じて楽しめる。
■【四国・香川県】大窪寺 / カエデやイチョウが境内を彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
大窪寺は四国霊場第88番札所、結願の寺。標高774メートルの女体山のふもとにあり、奇岩に覆われた胎蔵ヶ峰を背景に本堂とそれに続く二重多宝塔が静かなたたずまいを見せる。大師堂横にある寶杖堂にはお遍路さんを支えてきた金剛杖が奉納されている。秋の紅葉の時期には、境内のカエデやイチョウ、イロハモミジなどが色づき、彩りをそえている。例年、10月下旬から12月上旬頃が、紅葉の見頃となる。
■【四国・徳島県】雲辺寺 / 四国霊場の最高峰で鮮やかに色づくモミジ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
雲辺寺山(標高927メートル)の山頂にあり、四国霊場で最も高いところに位置する雲辺寺は、麓より半月ほど早く紅葉するため、一足先に楽しむことができる。境内には約300本のモミジやイチョウが自生しているため、散策しながら楽しめる。例年の紅葉の見頃は11月上旬頃。
■【四国・愛媛県】面河渓 / 白い岩肌を黄、赤の紅葉が彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
面河渓(おもごけい)は石鎚山の南麓に広がる渓谷で、奇岩やエメラルドグリーンの清流が流れる国指定の名勝地。透明度の高い川は遊歩道からでも川底が見えるほど。季節ごとに異なる景色を楽しめるが、秋の紅葉が特に人気だ。紅葉する樹木の数が多いため、紅葉を楽しめるスポットが点在している。紅葉は10月中旬頃から色づき始め、見頃の10月下旬から11月上旬頃になると、白い岩肌に黄、赤の紅葉という素晴らしい景観が楽しめる。
■【四国・愛媛県】国民宿舎「古岩屋荘」・岩屋寺周辺 / 高さ約60〜100メートルの礫岩峰が連立する国指定の名勝
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
巨大な岩壁が続く国指定名勝の古岩屋。長年の水の浸食により剥きだしになった礫岩には無数の穴があり、岩肌にはイワマツやセッコク、ウチョウランなど希少な植物が自生する。周辺の森林内を散策できる遊歩道が整備されており、紅葉狩りの名所として親しまれている。
■【四国・高知県】べふ峡 / 白い石灰岩と紅葉の赤が調和して色鮮やかな渓谷美を見せる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
高知県にある剣山国定公園の物部川源流域にある渓谷で、四季を通して変化に富んだ風景が楽しめる。秋の紅葉の名所としても知られ、山一面が紅葉に染まる秋の美しさは格別。例年10月下旬頃からイワシデやサワシバ、トチノキ、ケヤキ、ミズナラ、カエデ類などが色づき始め、11月上旬から下旬にかけてが、紅葉の見頃の時期となる。
■【四国・高知県】瀬戸川渓谷 / 土佐の山懐で出合う美しい紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
吉野川の源流域である、瀬戸川の上流にある渓谷。1000メートル級の山々に囲まれる深い谷は、原生林が生い茂り、美しい景観を織りなす。瀬戸コミュニティセンターから稲村ダムにかけて紅葉が楽しめる。特に、アメガエリの滝と色づくモミジが舞う様子は、ずっと眺めていられるとさえ感じるほどだ。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【九州・福岡県】呑山観音寺 / 多種多様の木々が境内や参道を真っ赤に染める
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
福岡県にある、昔からのみやまさんの愛称で親しまれる高野山真言宗の別格本山。心願成就を祈願するため多くの人々が参拝に訪れる。秋は紅葉のスポットでもあり、10月下旬から境内や参道の多種多様の木々が紅葉し始め、11月に見頃を迎える。特に本数が多いのはモミジ、ドウダンツツジで共に約1000本ある。本堂へ向かう道中の階段の周囲を深紅のモミジが彩る様子が美しい。2025年10月28日から11月24日(振休)には紅葉まつりが開催され、多くの人でにぎわう。11月16日(日)には月例観音祭護摩法要が行われるほか、紅葉の中での七五三祈願も執り行われ、子どもたちの愛らしい姿を見ることができる。
■【九州・福岡県】英彦山(ひこさん) / 日本屈指の霊山で紅葉と神々に癒される
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
福岡と大分にまたがる英彦山(ひこさん)は、古くから修験道の修行の場として栄えた日本屈指の霊山。英彦山神宮の奉幣殿から銅鳥居までの約800メートルの大門筋の両側にはかつて坊舎が建ち並び、中岳山頂に上宮社殿が建ち山頂にいたる参道は良好に維持されている(※上宮は2025年末まで修復工事中で一部通行止め)。国指定名勝に指定されている旧亀石坊庭園は、雪舟の作庭と伝えられ、広さ約700平方メートルの池泉観賞式の庭園が魅力だ。
■【九州・大分県】深耶馬渓 / 一目八景の散歩道を歩く
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
九州の紅葉スポットとして筆頭にあがる大分県の耶馬渓(やばけい)は、本耶馬渓(本耶馬渓町)、裏耶馬渓・深耶馬渓(ともに耶馬渓町)、奥耶馬渓(山国町)に分かれる。群猿山(ぐんえんざん)、鳶ノ巣山、嘯猿山(しょうえんざん)、夫婦岩、雄鹿長尾の峰(おしかながおのみね)、烏帽子岩、仙人岩、海望嶺(かいぼうれい)などから成る岩峰群をひと目で見渡せる景勝地「一目八景」からの展望は見事で、紅葉に染まる山々の風景は必見。紅葉を眺めながらのウォーキングがおすすめで、遊歩道と川と紅葉の織り成す風景を心ゆくまで堪能できる。
■【九州・熊本県】五家荘(梅の木轟公園吊橋) / 平家落人伝説が残る日本有数の秘境を彩る紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
九州脊梁に囲まれて点在する五家荘は、椎原、仁田尾、樅木、葉木、久連子の5つの集落の総称で、平家の落人伝説が残る秘境としても有名。例年10月下旬から11月下旬にかけて、モミジやカエデ、ブナ、ドウダンツツジが山間を色とりどりに染め上げる。地区内の梅の木轟公園に架かる吊橋(橋長116メートル、高さ55メートル)は、周辺の風景と橋の独特な構造美が調和しており写真撮影の絶好のスポットだ。吊橋を渡って遊歩道を歩くと、梅の木轟の滝を見ることができる。
■【九州・宮崎県】五ヶ瀬渓谷 / ドライブしながら楽しめる清流と紅葉のコントラスト
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
宮崎県の五ヶ瀬渓谷は標高が高く冷涼な気候のため、秋には鮮やかに木々が色づく。紅葉の時期になると、国道265号線沿いに流れる五ヶ瀬川と紅葉を楽しみながらドライブができる。例年、10月下旬頃から、イチョウやカエデ、ツタ、ケヤキ、ナラ、クヌギなどが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【九州・宮崎県】えびの高原 / 大自然を五感で感じながらトレッキングも楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
霧島山の標高1200メートルにあるえびの高原。我が国最初の国立公園に指定された霧島錦江湾国立公園の北部に位置し、豊かな自然の宝庫としても知られる県内屈指の観光エリアだ。トレッキングスポットとしても人気の高い韓国岳(からくにだけ)や甑岳(こしきだけ)をはじめ大小さまざまな山々がすそ野を広げる高原内には不動池、六観音御池(ろっかんのんみいけ)、白紫池(びゃくしいけ)などの火口湖が点在し、秋には鮮やかな紅葉で彩られるため絶好の展望地となっている。六観音御池は酸性湖のため湖面はコバルトブルーになっており、周囲1500メートルの池の周りをミズナラ・カエデなどの広葉樹やモミ・アカマツなどの針葉樹が混生する豊かな森が彩る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】全国の紅葉見頃状況の分布図を見る(2025年11月12日現在)
※各スポットの見頃は2025年11月12日時点の情報です。最新の情報は公式サイト等をご確認ください。
■【東北】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東北・秋田県】角館 / 黒板塀の町並みに映える美しい紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
角館は、秋田藩の支藩、佐竹北家の城下町として栄えた町。400年以上の歴史を誇り、武家屋敷が保存され当時の面影をとどめている。春の桜が有名だが、秋の紅葉も目を見張るほど素晴らしい。例年、10月下旬から11月中旬にかけて、カエデ、イチョウが赤や黄色に色づく。黒板塀が続く道に紅葉が舞い、幻想的な世界にまぎれ込んだような感覚を味わえる。
■【東北・岩手県】盛岡城跡公園(岩手公園) / 紅葉と石垣のコントラストが美しい
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
北上川と中津川の合流地点に位置する丘陵地を利用し、南部信直によって築かれた盛岡城。天守などの建造物は、明治維新後の1874年(明治7年)に払い下げられたが、風格ある石垣と城跡を整備してできた盛岡城跡公園(岩手公園)は現在も親しまれている。9ヘクタール以上の広大な土地に、石川啄木の歌碑をはじめとするさまざまな文学碑やもりおか歴史文化館など、文化に触れることができるスポットが多く存在する。秋の紅葉シーズンには貴重なモミジ・カエデ類など400本以上の木々が赤や黄に色づき、大勢の市民や観光客で賑わう。例年10月下旬から、イロハモミジ、イタヤカエデ、ナナカマドなどが見頃を迎える。
■【東北・宮城県】円通院 / 歴史に裏打ちされた紅葉が見物
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
伊達政宗公の嫡孫光宗公の霊廟。円通院の御霊屋・三慧殿は、1985年(昭和60年)に国の重要文化財に指定されている。厨子には支倉常長がヨーロッパから伝えたと言われるバラや十字架が描かれ、小堀遠州作と言われる日本庭園も非常に美しい仕上がりだ。秋の紅葉の時期も美しく、例年、10月下旬頃からイロハモミジやコハウチワカエデ、ノムラモミジなどが色づき始め、11月下旬にかけて見頃となる。2025年10月25日から11月24日(振休)の17時30分から21時(最終受付20時45分)までは「円通院紅葉ライトアップ2025」を開催。
■【東北・宮城県】宮城県松島離宮 / 歴史薫る十角三重塔と紅葉に包まれる、松島を映す庭園の絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
2023年「JAPAN TRAVEL AWARDS」感動地に認定された宮城県松島離宮。松島離宮庭園やその先に広がる山々に植えられた、日本古来のイロハモミジ・ヤマモミジ計100本が彩りを添えて、宮城県松島離宮全体が紅く彩られており、その象徴でもある日本唯一の十角三重塔と真紅の紅葉が、特別に設置されたライトアップで幻想的に照らされている。また、照明学会から照明普及賞を受賞した庭園の水面にリフレクションするライトアップは幻想的な光景を創り出し、秋夜を特別なひとときとしてお迎えしている。
■【東北・福島県】花と歴史の郷 蛇の鼻 / 約500本のカエデが園内を赤く染める
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
明治の末に建てられた豪農伊藤家の別邸「蛇の鼻御殿」がある園内は、季節ごとに咲く美しい花々に彩られる。樹齢100年を越えるカエデが500本以上あり、10月下旬頃から徐々に色づきはじめ、園内を真っ赤に染めていく。カエデの中には幹周りが2メートル近い大樹もあり、見応えは十分。擂鉢(すりばち)池の水面には紅葉が鏡のように映り込み、この時期だけの優美な光景を楽しめる。紅葉と合わせて、キクやサザンカなどが花開く姿も園内で鑑賞することができる。また、2025年11月1日〜30日(日)の期間は、もみじ祭りが開催。
■【東北・福島県】矢祭山 / 燃えるような紅葉に包まれる清流と奇岩の渓谷美
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
奥久慈県立自然公園矢祭山は、その景観の素晴らしさから「東北の耶馬渓」とも称される県内有数の景勝地となっている。久慈川の清らかな流れとともに奇岩怪石に富んだ渓谷が続き、独特の風景を造り出している。例年、11月中旬には辺り一面が真っ赤に燃えるような紅葉に包まれ、澄みきった青い空との美しいコントラストは見事。矢祭山公園の周辺には、月見橋や新夢想橋、あゆのつり橋など、一幅の絵のような景色が楽しめるスポットも多い。
■【東北・福島県】霊山県立自然公園 / 色づく岩山と太平洋が望める人気スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
阿武隈山系の緩やかな稜線の中にそそり立つ標高825メートルの霊山を中心にした、国の名勝の指定を受けている自然公園。モミジやケヤキ、ヤマボウシなどの木々が岩山を彩るさまを鑑賞するために訪れる人も多い。山中にはハイキングコースも整備されていて、太平洋を望む大パノラマと気軽なトレッキングを楽しめる人気のスポットにもなっている。
■【関東】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関東・群馬県】国指定名勝 吾妻峡 / 関東の耶馬渓と謳われた名勝の美しい渓谷
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
群馬県吾妻(あがつま)川にかかるふれあい大橋から上流の新蓬莱まで約2.5キロの渓谷。紅葉の時期には両岸に生い茂るカエデ、クヌギ、イヌシデ、リョウブ、桜類の落葉樹が美しく色づく。紅葉は、例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃にかけてが見頃となる。大昔に火山が噴き出した溶岩を吾妻川の水が深く浸食してできたと考えられ、九州の耶馬渓にちなんで関東の耶馬渓とも呼ばれる。なかでも川幅4メートル、深さ50メートルの深淵・八丁暗がり付近は最大の見どころ。
■【関東・群馬県】徳明園 / 見頃が長い、エリア屈指の庭園紅葉美
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
徳明園は、そのスケールの大きさで北関東屈指の名園と評される日本庭園。隣接する洞窟観音の建設と並行して造園が進められた。庭園は枯山水、池泉回遊、苔庭、石庭の4つのエリアからなり、それぞれに群馬の銘石とされる三波石の巨石とモミジがふんだんに配置、植樹され、紅葉の名所として名高い。庭園の特徴である高低差により色づき時期が異なるため、紅葉の見頃は例年11月中旬から12月上旬までと比較的長く、39観音の御利益洞窟観音ご参拝と秋の紅葉庭園を一緒に楽しめる。
■【関東・茨城県】筑波山 / 関東平野を一望できる紅葉スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
男体山、女体山の2峰からなる筑波山は、標高の低い日本百名山の1つ。山頂から御幸ヶ原にかけてはブナをはじめとした落葉紅葉樹が多く、11月上旬から紅葉を楽しむことができる。また、筑波山神社そばのケーブルカー宮脇駅周辺の紅葉も見事。山頂へは登山コースのほか、ケーブルカー、ロープウェイを利用すれば山頂付近まで楽にアクセスできる。
■【関東・茨城県】偕楽園 もみじ谷 / 日本三名園の秋は真っ赤に染まるもみじ谷の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
1842年(天保13年)に水戸藩第九代藩主徳川斉昭によって造園され、金沢の兼六園、岡山の後楽園と並ぶ「日本三名園」の1つ。水戸市の中心部にありながら、四季折々に見頃を迎える植物が植えられているのも特徴。偕楽園拡張部のもみじ谷は紅葉の名所としても知られており、時期になると約170本の彩り豊かなモミジやカエデが訪れる人の目を楽しませる。また、もみじ谷にある池の水面に映る秋色の木々が美しく、季節の移り変わりを感じることができる。
■【関東・茨城県】袋田の滝 / 日本屈指の名瀑が艶やかな紅葉に染まる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
茨城県にある、高さ120メートル、幅73メートルの大きさを誇り、日本三名瀑の1つに名を連ねる袋田の滝。流れが四段に落下することから、別名「四度(よど)の滝」とも呼ばれ、四季折々の表情を見ることができる。秋には、滝を囲うようにイロハカエデやオオモミジをはじめクヌギ、ナラ、ヤマウルシなどが赤や黄色に色づく。紅葉の時期の光景の美しさは、西行法師が詠んだ歌「花紅葉(もみち)経緯(たてよこ)にして山姫の錦織出す袋田の瀧」からもうかがい知ることができる。
■【関東・茨城県】永源寺(もみじ寺) / 境内が色鮮やかなモミジに埋め尽くされる「もみじ寺」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
茨城県にある永源寺は1446年(文安3年)に創建された曹洞宗の寺院で、芸能の神である弁財天を祀る、大子七福神巡りの七番寺。通称「もみじ寺」とも呼ばれるほどの紅葉の名所でもあり、紅葉の時期に赤や黄色に色づいたモミジに埋め尽くされる境内の風景は、日本の美しい秋を感じさせ、まるで京都にいるかと思わせるような素晴らしさだ。例年、10月下旬頃からモミジやケヤキ、カエデが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけて紅葉が見頃を迎える。
■【関東・埼玉県】鳥居観音 / 広い敷地内で紅葉と建造物を楽しむ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
埼玉百選に選ばれた観光名所で、西遊記でお馴染みの「玄奘三蔵法師霊骨」が祀られている。東京ドーム6.5個分ほどの約30万平方メートルの広さの山内各所には、開祖平沼彌太郎(雅号・平沼桐江)が30年以上の歳月をかけて築いた建造物があり、秋になると山の美しい紅葉と合わせた景色が楽しめる。10月下旬から11月中旬にかけて見頃を迎えモミジが色づく。
■【関東・埼玉県】名栗湖 有間渓谷 / 名栗湖上流を紅葉狩りしながら散策
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
埼玉県秩父市と飯能市の間に位置する名栗地区にあるダム湖、名栗湖。周囲を一周する道路も整備され、大自然の中でカヌー体験や釣りを楽しむことができる。そんな名栗湖上流にある有間渓谷沿いは、秋には澄んだ流れと美しい紅葉が織りなす景色を堪能しながら散策を楽しめるスポットだ。例年、11月上旬頃からモミジやカエデ、サクラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて紅葉の見頃の時期となる。
■【関東・東京都】御岳渓谷 / 駅からすぐの渓谷で紅葉を眺めながら清流散策
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
JR青梅線の御嶽駅からすぐに位置する、多摩川上流の御岳渓谷。秋になると、両岸のモミジやイチョウなどが色づく風光明媚な景観を楽しみながら気軽に紅葉狩りができる人気スポットだ。例年、11月上旬頃からカエデやイチョウ、ケヤキ、山桜、コナラなどが色づき始め、11月下旬頃にかけて見頃を迎える。そびえる巨岩を縫うように白波を立てる清流を望み、「名水百選」にも選ばれている。2025年10月25日から11月24日(振休)の期間は、みたけ渓谷秋色まつりが開催。
■【関東・千葉県】成田山新勝寺 成田山公園 / 広大な敷地で約250本の紅葉を楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
成田山新勝寺境内に広がる約16万5000平方メートルの大きな公園。四季折々の表情を楽しむことができる憩いの場として、成田山参詣者や市民から親しまれている。紅葉の見頃となる11月中旬から12月上旬には、色鮮やかに染まったモミジやイチョウ、クヌギなど約250本を観賞できる。特に、園内の成田山書道美術館周辺や竜智の池付近は紅葉の撮影スポットとして人気だ。池の水面に映し出された様子は雅やかで、時間がゆっくりと感じられ、勾配のある散策路では、足を進めるたびに目まぐるしく変化する風景を楽しむことができる。
■【関東・神奈川県】箱根美術館 / 紅葉が彩る芸術郷
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本古陶磁器を中心に展示する箱根美術館には、国の名勝に指定された庭園「神仙郷」がある。秋の紅葉の時期は美しく、200本以上のモミジが11月に入ると一斉に色づき始める。特に苔庭は、10日前後から中旬を中心に、苔の緑と紅葉の鮮やかなコントラストを楽しむことができる。紅葉が彩どる茶室 真和亭では、抹茶(和菓子つきで800円)を提供している。11月中は無休で開館。
■【甲信越】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【甲信越・山梨県】河口湖 / ライトアップされたもみじ回廊で、紅葉越しの富士山が楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
標高1300メートルの天下茶屋や、830メートルの河口湖、それぞれの移りゆく紅葉が楽しめる。また、約100本の巨木もみじ(もみじ回廊)や約1.5キロのもみじ並木(もみじ街道)がゆったりと心を癒やしてくれる。ライトアップもあり、ライトに照らされた色鮮やかな紅葉の中に浮かび上がる富士山の姿が楽しめる。例年、10月下旬から11月下旬頃にかけて、紅葉の見頃となる。2025年11月1日から11月30日(日)までは、富士河口湖紅葉まつりを開催。
■【甲信越・山梨県】南伊奈ヶ湖周辺 / 湖面に映る紅葉が見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
櫛形山の中腹に位置し、県民の森の中にある南伊奈ヶ湖は、標高約890メートル付近にある湖。湖を一周できる木立に囲まれた遊歩道を歩くと、自然を身近に感じることができる。緑色の湖面に映る紅葉の景色も美しく、自然の豊かな色彩とゆっくり流れる時間が心と体を癒やしてくれる。例年、10月下旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【甲信越・山梨県】紅葉台 / 富士山を望む紅葉の景色を堪能
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
富士山のちょうど北側にあり、西湖(さいこ)の南、また、青木ヶ原樹海の東端に位置する足和田山の尾根にある紅葉台。紅葉台を含め、三湖台、五湖台(すべて足和田山)が東海自然歩道のコース上にあることから、素晴らしい景色を享受できる。夏にも足和田山は多くの観光客でにぎわうが、秋の紅葉台からの紅葉は見事なもので、根強い人気を保っている。例年、10月下旬頃からモミジやナラなどが色づき始め、11月上旬から11月下旬にかけて見頃を迎える。
■【甲信越・山梨県】名勝 猿橋 / 日本三奇橋の1つ「甲斐の猿橋」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
歌川広重の浮世絵「甲陽猿橋之図」にも描かれた「岩国の錦帯橋」「木曽の棧(かけはし)」と並ぶ日本三奇橋の1つ。橋脚を使わずに両岸から張り出した4層のはね木によって支えられている。秋の紅葉の時期も美しく、例年11月にかけてモミジ、ケヤキ、イチョウが見頃を迎え、周囲を錦秋に染め上げるさまは、息を飲むほど美しい景色だ。
■【甲信越・山梨県】四尾連湖 / 神秘と紅葉につつまれた四尾連湖
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
四尾連湖(しびれこ)は標高850メートル、周囲1.2キロの山上湖で、山梨県でも有数の景勝地。古くは、富士山麓の山中・河口・西・精進・本栖の富士五湖と泉端・明見湖と共に龍神が祀られ、富士内八海の霊場の1つに数えられていた。秋には湖の周辺から山の斜面まで徐々に紅葉が広がっていき、観光客やキャンプに来た人々の心を癒やしている。ほかにも、サップ体験やクルージングツアーも開催している。
■【甲信越・長野県】懐古園 / 苔むした石垣と紅葉のコントラストが見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
長野県にある懐古園はもともとは小諸城があった場所で、1926年(大正15年)に造園の権威・本多静六の設計により、近代的な公園として整備された。400年を超える苔むした石垣の緑と、紅葉した園内のケヤキやモミジ、そしてカエデなどの樹々とのコントラストが見事。11月上旬に見頃を迎え、各所で燃えるような紅葉を見ることができる。特に、紅葉ヶ丘の紅葉は必見。 また2025年10月25日から11月24日(振休)まで、小諸城址懐古園紅葉まつりと小諸城址懐古園ライトアップを開催。
■【甲信越・長野県】名勝 天龍峡 / 水面が映す、岩肌を彩る紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
多くの文化人に愛された、長野県の名勝天龍峡。秋には、峡谷の岩肌に広がるモミジやドングリ、ドウダンツツジなどの紅葉が水面に映える様子が素晴らしい。紅葉は、例年10月下旬頃から色づき始め、11月上旬から中旬頃に見頃となる。天竜川下りの舟上から、峡谷の錦織りなす紅葉を見ることができる。
■【甲信越・新潟県】弥彦公園(もみじ谷) / 朱色の観月橋と鮮やかに色づいた紅葉が見事
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
滝や渓流、トンネルなど日本の風情を感じられる公園。約4万坪におよぶ広大な園内の秋は、最も美しく鮮やかに彩られる季節で、朱色に塗られた観月橋と紅葉が織りなす景色が訪れる人の心を和ませる。例年、11月上旬から下旬にかけて木々が色づく。また、「もみじ谷」は観光の名所としても知られ、景観と調和がとれた厳かな空間に包まれたさまは壮観だ。
夜にはライトアップが実施され、辺り一面が幻想的な世界に変わる。ライトアップ期間は2025年10月31日〜11月30日(日)の17時〜21時。
■【甲信越・新潟県】美人林 / 美人林の紅葉に癒やされる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
約3万平方メートルにわたって樹齢約100年のブナの木が生い茂る林。幹がまっすぐすらりと伸び、その立ち姿が美しいことから美人林と呼ばれるようになった。紅葉の時期には、林全体がオレンジ色に色づき、足元の落ち葉と同じ色合いになるため、別世界にいるような感覚になる。例年、11月上旬に色づき始め、11月中旬にかけて紅葉の見頃となる。
■【北陸】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【北陸・富山県】黒部峡谷 / 黒部峡谷トロッコ電車で絶景を楽しむ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
黒部峡谷は黒部川が刻み込んだ日本一深いV字峡として知られる。ここの紅葉は、ツガ、キタゴヨウ、ネズコなど、常緑樹も多く、その中にヤマモミジ、カエデ、ナナカマドの紅葉樹やカエデ、クロモジカツラ、ブナなどの黄葉樹が点在。3色の見事なコントラストはほかに類を見ない美しさと評されている。黒部峡谷鉄道は今シーズン、宇奈月駅〜途中猫又駅の折り返し運行になっているが、トロッコ電車の車窓からは美しい絶景を次々と楽しむことができる。標高224メートルの宇奈月駅周辺では例年11月上旬から中旬が紅葉の最盛期となる。
■【北陸・石川県】那谷寺 / 白い奇岩と紅葉のコントラストが鮮やか
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
2015年にフランスの旅行ガイドブック「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」に石川県南加賀から初めて掲載され、一つ星に格付けされた寺院。23万平方メートルの境内には重要文化財が点在するほか、紅葉時にはイロハモミジ、ヤマモミジ、ハウチワカエデなどが赤々と色づき、白い奇岩遊仙境(国名勝指定)の岩肌に映える。
展望台から眺める奇岩遊仙境の展望は絶景。岩肌と紅葉の織りなす風景は、角度によってさまざまな表情を見せるので、長くじっくりと楽しめる。例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬から11月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【北陸・石川県】特別名勝 兼六園 / 国指定特別名勝の移り変わる風景
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
石川県金沢市にある兼六園は、国指定特別名勝で日本三名園の1つ。江戸時代の代表的な林泉回遊式庭園で、春は桜、夏は木々の緑、秋は紅葉、冬は雪吊りと四季折々の風景が楽しめる。紅葉はモミジ類約340本、桜約400本、ケヤキ約50本、その他、ニシキギ、ドウダンツツジなどがある。赤や黄色に色づいた紅葉により、園内は趣深い雰囲気に包まれる。例年、11月上旬から11月下旬頃が、紅葉の見頃となる。
■【北陸・福井県】越前陶芸公園 / 築山緑庭の丘陵に囲まれた自然豊かな公園
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
陶土、陶石の地下資源が豊富なことから古くから窯業が盛んで、日本六古窯の1つに数えられる越前焼。その発祥の地にある越前陶芸公園は、築山緑庭の丘陵に囲まれた自然豊かな公園。12万平方メートルにもおよぶ広大な陶芸公園には、秋になると色づく落葉樹も多く、公園内に点在する岡本太郎のモニュメント｢月の顔｣、イサム・ノグチの作品「レインマウンテン」などの陶彫作品と、この季節ならではの共演を見せてくれる。例年10月下旬から色づき始め、見頃は11月上旬となる。
■【北陸・福井県】西山公園 / 県内最大約1600本のモミジが彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本の歴史公園100選に認定される、福井県鯖江市のシンボル公園。桜やツツジ、モミジなどが植栽され、1年を通して色とりどりに変わりゆく景色が楽しめる。公園内には、動物園や庭園、遊具などが設けられ、子どもも大人も一緒に遊べる場所となっている。紅葉は11月中旬から見ごろとなり、県内最大級の約1600本のモミジが園内を彩る。西山公園祈りの道の景色がおすすめだ。例年、紅葉期間中の11月頃にはライトアップが実施される。
■【東海】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【東海・静岡県】寸又峡 / エメラルドグリーンの川面に紅葉が映える
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県大井川支流の寸又川の峡谷で、秋には木々が赤や黄色に色づき、鮮やかな景観が楽しめる。夢のつり橋や、かつて森林鉄道が通っていた飛龍橋などからの眺望は見事。温泉街から、夢のつり橋、飛龍橋をめぐる遊歩道コースが整備されており、約90分で周遊できる。
■【東海・静岡県】梅ヶ島温泉 / 趣の異なる滝が紅葉を際立てる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県にある安倍川上流の山間の温泉地で、美肌効果が高いと言われる梅ヶ島温泉は、紅葉の名所としても人気が高い。近くには日本の滝100選にも選ばれた市内最大の滝「安倍の大滝」や、細く3段に落ちる「三段の滝」、そのほか「恋ヶ滝」「赤水の滝」「宝月の滝」など、それぞれ趣の異なる数多くの滝が点在している。多くの種類のカエデが生えており、秋には温泉周辺を散策しながら壮大な滝と鮮やかに色づいた紅葉のコラボレーションを楽しむことができる。
■【東海・静岡県】井川湖 / 紅葉と南アルプスの迫力の大パノラマ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
1957年(昭和32年)、「井川五郎ダム」の建設に伴って造られた周囲約10キロにおよぶ湖。10月下旬から11月下旬にかけて、コナラ、クヌギ、カエデなどの樹木が色づき、美しい景色を楽しめる。湖面に映る紅葉と南アルプスの大パノラマは迫力満点。フォトスポットとしても人気の夢の吊橋、井川大橋や湖内を運航する井川湖渡船からの眺望をはじめ、鉄道の廃線敷を利用した遊歩道の廃線小路など、さまざまなポイントで秋色に染まった紅葉風景を見ることができる。
■【東海・静岡県】香貫山 / 自然のパワーで心身浄化、秋のイチオシスポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
静岡県沼津市にある香貫山は沼津アルプスと呼ばれる連山の一峰で、千本松原や大瀬崎などとともに市のシンボルとして親しまれている。沼津駅から南東約1キロのところにある市街地に隣接した標高193メートルの山で、手軽なハイキングコースとして人気がある。秋が深まり、冬が近づくと五重塔(慰霊平和塔)周辺が赤やオレンジに色濃く染まる。
■【東海・愛知県】大井平公園 / 豊田の奥座敷いなぶ大井平公園の紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
愛知県にある、稲武の紅葉の名所として有名なスポット。約520本のカエデやイロハモミジ、イチョウが植えられている。名倉川沿いにあるため、秋には川面に美しい紅葉が映し出されるさまも美しく、常緑樹の緑と赤、黄色のコントラストも魅力の1つ。公園内は遊歩道も整備されていて、ゆったりと過ごすことができる。例年、10月下旬から11月上旬頃から色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけてが紅葉の見頃の時期となる。
■【東海・愛知県】段戸裏谷原生林 きららの森 / 樹齢200年の巨木が生い茂る自然の宝庫
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
段戸裏谷(だんとうらだに)原生林「きららの森」は、愛知県の自然豊かな紅葉スポットとして、秋の訪れとともに美しい景色が広がる場所だ。樹齢200年の巨木が生い茂り、多くの野鳥や湿原植物が見られる自然林。標高1000メートル近いこの森は、ブナやカエデなど多種多様な木々が生い茂り、秋になると赤や黄、橙色に彩られた紅葉が一面に広がる。特に、ブナ林の黄葉は圧巻で、広がる黄金のカーペットのような美しさは、訪れる人々を魅了している。また、日差しが差し込むと、木々の間から光が紅葉を照らし、美しいコントラストを作り出している。
■【東海・愛知県】岩屋堂公園 / 川沿いに鮮やかな紅葉のアーチが架かる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
愛知県瀬戸市にある自然あふれる公園。四季を通して自然の風景を楽しめるが、その魅力はなんといっても紅葉だ。静かな渓谷の中を流れる鳥原川沿いに架かる鮮やかな紅葉のアーチを眺めながら、ゆっくりと散策を楽しめる。天然の大きな岩のほこらである岩屋堂や暁明ヶ滝、瀬戸大滝といった迫力ある自然の景観もおすすめ。晴天時は、名古屋駅周辺が望める岩巣山展望台からの眺望も素晴らしい。
■【東海・岐阜県】付知峡 / 攻橋や本谷橋から眼下に広がる景色はまさに絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
森林浴の森日本100選と岐阜県の名水50選に指定されている、岐阜県中津川市にある付知峡。木曽御岳の裾野から真弓峠へと裏木曽連峰が冬の粧いを始める頃には紅葉の真っ盛りとなり、青川と称される付知川の清流にあでやかな紅色が映える。攻橋(せめばし)や本谷橋(ほんたにばし)から眼下に広がる秋の紅葉は絶景で、紅葉と川の流れの美しさを一緒に見られる。例年、10月下旬頃からモミジやナナカマド、ミズナラ、ブナ、シロドウダンツツジなどが色づき始め、11月上旬頃が紅葉の見頃となる。
■【東海・三重県】湯の山温泉街 / 三滝川の清流と紅葉を楽しむ湯の山温泉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
御在所岳の紅葉は10月中旬頃に山頂から始まり、中腹、温泉街エリアと約1カ月をかけて段階的に紅葉の見頃を迎える。御在所岳のふもとに位置する湯の山温泉は、開湯1300年の歴史を誇る。泉質は無色透明のアルカリ性のラジウム泉で「美人の湯」としても知られている。11月中旬から下旬にかけて、ゴンドラからは紅葉で彩られた温泉街を一望でる。また、温泉街の散策では三滝川の清流と紅葉が織りなす美しい景観が楽しめる。
■【東海・三重県】赤目四十八滝 / 赤目五瀑をはじめ大小さまざまな滝が点在
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
約4キロにわたる赤目渓谷は、室生火山群が多年にわたる風化浸食作用により現出した柱状節理の断崖絶壁に挟まれ、赤目五瀑と呼ばれる不動滝、千手滝、布曳滝、荷担滝、琵琶滝をはじめ大小さまざまな滝が点在する。春はヤマザクラ、ヤマブキ、ツツジ、初夏は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色に氷瀑と、四季それぞれに趣を変えていく。秋の紅葉ではイロハモミジ、カエデ、ヤマザクラなどを楽しむことができ、長坂山へのトレッキングコースからは渓谷と赤く染まった山並みを一望できる。
■【関西】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【関西・京都府】高雄(神護寺) / 紅葉越しに見る神護寺の荘厳さはひときわ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
高雄、槇尾、栂尾(とがのお)は三尾と言われ、いずれも京都府京都市北西部の紅葉の名所として知られる。特に高雄山の中腹にある神護寺は、京都市内でも早めに色づき始める、京都屈指の紅葉の名所。秋には、山門への古びた石段に赤や黄のカエデが葉を落とす風景や、境内に入ると葉の合間にお堂や塔が見え隠れする情趣たっぷりの景色が楽しめる。また有名なかわら投げは、ここ神護寺が発祥とされており、境内西の地蔵院から谷に飛ばすことで家内安全を祈る。
■【関西・京都府】大原(三千院) / 杉木立と紅葉が苔に映える芸術的な絶景
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
国宝の阿弥陀三尊をはじめ、多くの文化財が安置される天台宗の寺院で大原散策の中心地。紅葉のシーズンには杉木立に囲まれた有清園(ゆうせいえん)と、茶人の金森宗和の修築による美しい聚碧園(しゅうへきえん)が秋色に染まる。有清園の杉苔には、各所に石彫刻家・杉村孝のわらべ地蔵が置かれ、庭を回遊する人をあたたかく迎えてくれる。石垣と茶店に挟まれた約50メートルの参道に沿ってカエデが枝を張っており、境内では、青い苔庭に赤や黄に色づいた葉が美しく降り積もる。
■【関西・滋賀県】比叡山 / 深山の紅葉を眺めながら比叡山延暦寺へ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
滋賀県比叡山の紅葉は平地より一足早く、深山の趣もひとしお。なかでも「比叡山もみじ祭り」は、紅葉が最も見事な横川地域で行われる。比叡山へは比叡山ドライブウェイで上ることができる。このドライブウェイは比叡山の山ひだを縫って走りカーブが多いが、京都、大津市街、琵琶湖が望める快適な展望コースとなっている。また、この終点となる延暦寺根本中堂から横川地域のある奥比叡ドライブウェイに続いている。2025年11月1日〜11月24日(振休)には、比叡山もみじ祭りが開催。そのほか紅葉の時期には、横川中堂特別内陣拝観(11月1日〜11月24日(振休))、比叡山摩訶不思議伝説ウォークスタンプラリー(4月19日〜12月7日(日))などのイベントも開催される。
■【関西・滋賀県】西教寺 / 参道は真っ赤に染まった圧巻のもみじトンネル
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
聖徳太子によって創建された比叡山麓にある西教寺(さいきょうじ)は、知る人ぞ知る紅葉の名所。明智光秀の墓所があり、菩提寺としても知られている。明智光秀の居城だった坂本城や、豊臣秀吉の居城だった伏見城の遺構も見ることができる。本堂・御本尊・客殿などは重要文化財に指定されている。2025年は10月25日から12月14日(日)の期間、当寺を創建した聖徳太子ご木像を特別ご開扉。また、比叡山開祖最澄が唐より薬用として持ち帰ったといわれる坂本菊を使った「菊御膳」(要予約)の提供も行っている。
■【関西・兵庫県】瑞宝寺公園 / 2500本のカエデが見事な秀吉ゆかりの「日暮の庭」
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
有馬温泉の南東部に位置し、1873年に廃寺になった瑞宝寺は、現在、兵庫県神戸市の公園となり親しまれる。秋には2500本のカエデが色づき、その光景を見た豊臣秀吉が「いくら見ても飽きない」と言ったと伝承されることから、「日暮(ひぐらし)の庭」との別称がある。またここには、秀吉が愛用したといわれる石の碁盤も残されている。例年、11月上旬頃から色づき始め、11月下旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【関西・兵庫県】神戸市立森林植物園 / 日々色づきが移り変わる森の表情が楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
神戸市街よりも一足早く秋が訪れる森林植物園では、2025年10月25日から12月7日(日)まで「植物園のもみじ散策」が開催される(期間中無休)。38種約3000本の樹木の紅葉は、種類やエリアによって見頃が異なるため、開催期間中は日々移り変わる森の表情を楽しめる。青葉トンネルでは、カラーLEDによる移ろいゆく山の紅葉色の演出も楽しめる。もみじ森林ガイドツアーなどイベントも多数開催。ライトアップ期間中の土日祝日は開園時間が延長される(最終入園は閉園30分前まで)。
■【関西・大阪府】箕面公園 / 大滝、紅葉、名刹を一度に楽しめる国定公園
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
「森林浴の森百選」の1つである明治の森箕面国定公園では、秋の紅葉の時期には、箕面大滝(大阪府で唯一の「日本の滝百選」)、勝尾寺、瀧安寺、西江寺などで、イロハモミジやヤマモミジ、オオモミジなどの紅葉が楽しめる。見頃は11月中旬〜12月上旬で、大滝周辺は色づきが少し遅め。また、勝ち運の寺として有名な勝尾寺は、境内のいたるところに小さなダルマ(みくじ)が置かれ、奉納棚には願いが成就した勝ちダルマが所狭しと並んでいる。
一方、瀧安寺は宝くじ発祥の地で芸能・財運の御利益があり、本堂の弁財天は日本最初で最古といわれている。限定の「箕面富スクラッチおみくじ」も販売されている。西江寺は夫婦和合・縁結びに御利益があり、恋愛成就お守り「懸想文」が有名。写経や瞑想など寺活も可。2025年11月15日(土)〜12月7日(日)には、明治の森箕面国定公園もみじまつりを開催。
■【関西・大阪府】大阪城公園 / 天守閣と園内各所で見られる紅葉の雄大なコラボ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
大阪府にある、13棟の重要文化財をはじめ、多数の史跡や伝承地が点在し、梅林や西の丸庭園が四季折々の表情を見せる都市公園。天守閣前の推定樹齢約300年の大イチョウ、公園東側の外周園路に約1キロ続くイチョウ並木、園内各所のケヤキ、モミジなどが11月上旬頃から鮮やかに色づき始める。国内外から観光客が訪れるほか、ランニングやウォーキングなどのスポーツや音楽を楽しめるので、住民の憩いの場にもなっている。
■【関西・奈良県】談山神社 / 3000本のカエデが圧巻
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
談山神社は、多武峰(とうのみね)の山中に、木造で唯一現存している十三重の塔と、大小さまざまな社殿が配置されている。鎌足公と中大兄皇子が蹴鞠会で出会ったことにちなんで毎年11月3日に行われるけまり祭りが特に有名で、秋は3000本ものカエデに包まれる情景が美しい。紅葉の見頃は例年11月中旬から12月上旬。2025年11月14日から12月7日(日)の間は、紅葉の夜間ライトアップも行われる。
■【関西・奈良県】正暦寺 / 約3000本のカエデが美しく色づく
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
一条天皇の発願により、992年関白九条兼家の子兼俊が創建した寺院。自然の多さが魅力で、峯から吹く風や渓流の流れる音に虫の鳴き声が調和し、安らぎをもたらす。四季の移り変わりが美しく、特に境内にある約3000本のカエデが色づく晩秋は、木々の緑と黄色や赤の紅葉が織り重なり、山内全体が美しい錦で着飾ったように見えるほどだ。このことから、昔から「錦の里」と呼ばれ、紅葉名所として親しまれている。
■【中国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【中国・岡山県】奥津渓 / 10万人の人出で賑わう紅葉の絶景スポット
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
岡山県有数の紅葉スポットで有名な全長約3キロの奥津渓。川床の岩盤にできた臼淵の甌穴(おうけつ)群は全国的にも貴重なもので、中には50万年前に形成されたものもあるという。秋にはイロハモミジやカエデ、イチョウといった多くの木々が彩りを見せる。特に大釣橋付近が絶景ポイントだ。例年、10月中旬頃から色づき始め、11月上旬から11月中旬頃が紅葉の見頃となる。
■【中国・岡山県】蒜山高原 / 紅葉ドライブにぴったりの観光道路も
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
蒜山高原(ひるぜんこうげん)は岡山県にある標高約500メートルから600メートルのなだらかな高原地帯で、西日本屈指のリゾート地でもある。例年、10月下旬頃から色づき始め、11月上旬頃に紅葉の見頃を迎える。蒜山と大山を結ぶ観光道路、蒜山大山(ひるぜんだいせん)スカイラインは紅葉を楽しみながらのドライブに最適なスポットの1つ。ブナの原生林やカエデなどの紅葉、ススキの群生をはじめ、鬼女台(きめんだい)からは大山の眺めを楽しめる。
■【中国・岡山県】宇甘渓(うかんけい) / 小径を歩きながらの観賞もおすすめ
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
旭川の支流、宇甘川(うかいがわ)が極度に狭まり激流が岩を削る景観は、奇岩・音岩に加え、モミジ、カエデ、ウルシ、アカマツなど四季折々の表情を生み出す。特に秋の紅葉と宇甘渓のシンボル「赤橋」とのコラボは絶景だ。また、句碑が並ぶ川柳の小径も見どころとなっている。
■【中国・島根県】由志園 / 山陰最大級の紅葉ライトアップを堪能
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広さ4万平方メートル以上におよぶ山陰最大級の池泉回遊式日本庭園は、県木の黒松と池泉、築山で形づくられた出雲国の箱庭とも呼べる場所だ。秋の園内は紅葉であふれ、300本以上のイロハモミジやドウダンツツジなどを鑑賞することができる。水鏡に映り込む逆さ紅葉も見応え十分。日中はもちろん、ライトアップされた夜の紅葉も美しい。
■【中国・広島県】尾関山公園 / 秋はモミジの紅葉と月見が楽しめる都市公園
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広島県三次市にあり、春は桜やツツジ、初夏は青葉、秋はモミジと月見、冬は雪景と、四季折々の姿が美しい都市公園。江戸時代、浅野家三次藩の下屋敷が置かれていた場所で、頂上には天文台が設けられていた。現在は、その跡に展望台があり市街の街並みや江の川の流れを一望することができる。2019年にオープンした「日本妖怪博物館」は徒歩圏内にある。秋の紅葉の時期も美しく、例年10月下旬頃からモミジなどが色づき始め、11月中旬頃にかけて見頃を迎える。
■【中国・広島県】矢野温泉公園 四季の里 もみじ谷園 / 国指定天然記念物の矢野岩海がある紅葉名所
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
巨大な岩が重なり合った国指定天然記念物の矢野岩海がある総面積15ヘクタールの「矢野温泉公園四季の里」。その中にあるもみじ谷園は紅葉の名所で、秋になるとブナやモミジ、カエデなどの木々が鮮やかに色づく。一面を彩る例年10月下旬から11月中旬頃にかけてが、紅葉の見頃の時期となる。
■【中国・広島県】温井ダム周辺 / 堤高156メートルのダムの迫力とダム湖に映える紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
広島県の温井ダムは、アーチ式コンクリートダムとして日本で2番目の高さ(堤高156メートル)を誇るダム。秋になると、龍姫湖(りゅうきこ)の湖面に紅葉が映える。また、さらに足を伸ばすと滝山峡などの紅葉スポットがある。温井ダム周辺の紅葉は、毎年10月下旬から11月中旬まで見頃を迎える。ダムの展望デッキや温井自然生態公園からなど、どの場所からでも楽しむことができる。
■【中国・山口県】大寧寺 / 赤い橋を引き立たせるように広がる紅葉
色づき状況：色づきはじめ(※2025年11月12日現在)
1410年(応永17年)創建と伝わる曹洞宗屈指の名刹。境内は広く、江戸時代に再建された本堂、かつての山門の礎石、戦国武将の大内義隆が顔を映して最期を悟ったと伝わる姿見の池、かぶと掛けの岩などがある。寺の前を流れる大寧寺川に架かる赤い虎渓橋を引き立たせるように紅葉が広がっており、撮影ポイントとしても人気だ。秋になると、イロハモミジ、イチョウなど約120本がきれいに色づく。
■【四国】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【四国・香川県】寒霞渓 / ロープウェイから眺める紅葉は圧巻
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
日本三大渓谷美の1つに数えられ、ミシュラン・グリーンガイド四国に一つ星で紹介される、日本屈指の名勝地。深くきれ込んだ渓谷の中を行くロープウェイは、広々とした車窓から寒霞渓自慢の渓谷美と瀬戸内の海岸美を一度に堪能できる。秋には島全体が赤や黄色に染まり、特に寒霞渓周辺の奇岩にそった紅葉が素晴らしい。また春の山桜、初夏の新緑も美しく、四季を通じて楽しめる。
■【四国・香川県】大窪寺 / カエデやイチョウが境内を彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
大窪寺は四国霊場第88番札所、結願の寺。標高774メートルの女体山のふもとにあり、奇岩に覆われた胎蔵ヶ峰を背景に本堂とそれに続く二重多宝塔が静かなたたずまいを見せる。大師堂横にある寶杖堂にはお遍路さんを支えてきた金剛杖が奉納されている。秋の紅葉の時期には、境内のカエデやイチョウ、イロハモミジなどが色づき、彩りをそえている。例年、10月下旬から12月上旬頃が、紅葉の見頃となる。
■【四国・徳島県】雲辺寺 / 四国霊場の最高峰で鮮やかに色づくモミジ
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
雲辺寺山(標高927メートル)の山頂にあり、四国霊場で最も高いところに位置する雲辺寺は、麓より半月ほど早く紅葉するため、一足先に楽しむことができる。境内には約300本のモミジやイチョウが自生しているため、散策しながら楽しめる。例年の紅葉の見頃は11月上旬頃。
■【四国・愛媛県】面河渓 / 白い岩肌を黄、赤の紅葉が彩る
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
面河渓(おもごけい)は石鎚山の南麓に広がる渓谷で、奇岩やエメラルドグリーンの清流が流れる国指定の名勝地。透明度の高い川は遊歩道からでも川底が見えるほど。季節ごとに異なる景色を楽しめるが、秋の紅葉が特に人気だ。紅葉する樹木の数が多いため、紅葉を楽しめるスポットが点在している。紅葉は10月中旬頃から色づき始め、見頃の10月下旬から11月上旬頃になると、白い岩肌に黄、赤の紅葉という素晴らしい景観が楽しめる。
■【四国・愛媛県】国民宿舎「古岩屋荘」・岩屋寺周辺 / 高さ約60〜100メートルの礫岩峰が連立する国指定の名勝
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
巨大な岩壁が続く国指定名勝の古岩屋。長年の水の浸食により剥きだしになった礫岩には無数の穴があり、岩肌にはイワマツやセッコク、ウチョウランなど希少な植物が自生する。周辺の森林内を散策できる遊歩道が整備されており、紅葉狩りの名所として親しまれている。
■【四国・高知県】べふ峡 / 白い石灰岩と紅葉の赤が調和して色鮮やかな渓谷美を見せる
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
高知県にある剣山国定公園の物部川源流域にある渓谷で、四季を通して変化に富んだ風景が楽しめる。秋の紅葉の名所としても知られ、山一面が紅葉に染まる秋の美しさは格別。例年10月下旬頃からイワシデやサワシバ、トチノキ、ケヤキ、ミズナラ、カエデ類などが色づき始め、11月上旬から下旬にかけてが、紅葉の見頃の時期となる。
■【四国・高知県】瀬戸川渓谷 / 土佐の山懐で出合う美しい紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
吉野川の源流域である、瀬戸川の上流にある渓谷。1000メートル級の山々に囲まれる深い谷は、原生林が生い茂り、美しい景観を織りなす。瀬戸コミュニティセンターから稲村ダムにかけて紅葉が楽しめる。特に、アメガエリの滝と色づくモミジが舞う様子は、ずっと眺めていられるとさえ感じるほどだ。
■【九州】今見頃・まもなく見頃を迎えそうな紅葉名所
■【九州・福岡県】呑山観音寺 / 多種多様の木々が境内や参道を真っ赤に染める
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
福岡県にある、昔からのみやまさんの愛称で親しまれる高野山真言宗の別格本山。心願成就を祈願するため多くの人々が参拝に訪れる。秋は紅葉のスポットでもあり、10月下旬から境内や参道の多種多様の木々が紅葉し始め、11月に見頃を迎える。特に本数が多いのはモミジ、ドウダンツツジで共に約1000本ある。本堂へ向かう道中の階段の周囲を深紅のモミジが彩る様子が美しい。2025年10月28日から11月24日(振休)には紅葉まつりが開催され、多くの人でにぎわう。11月16日(日)には月例観音祭護摩法要が行われるほか、紅葉の中での七五三祈願も執り行われ、子どもたちの愛らしい姿を見ることができる。
■【九州・福岡県】英彦山(ひこさん) / 日本屈指の霊山で紅葉と神々に癒される
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
福岡と大分にまたがる英彦山(ひこさん)は、古くから修験道の修行の場として栄えた日本屈指の霊山。英彦山神宮の奉幣殿から銅鳥居までの約800メートルの大門筋の両側にはかつて坊舎が建ち並び、中岳山頂に上宮社殿が建ち山頂にいたる参道は良好に維持されている(※上宮は2025年末まで修復工事中で一部通行止め)。国指定名勝に指定されている旧亀石坊庭園は、雪舟の作庭と伝えられ、広さ約700平方メートルの池泉観賞式の庭園が魅力だ。
■【九州・大分県】深耶馬渓 / 一目八景の散歩道を歩く
色づき状況：色づき始め(※2025年11月12日現在)
九州の紅葉スポットとして筆頭にあがる大分県の耶馬渓(やばけい)は、本耶馬渓(本耶馬渓町)、裏耶馬渓・深耶馬渓(ともに耶馬渓町)、奥耶馬渓(山国町)に分かれる。群猿山(ぐんえんざん)、鳶ノ巣山、嘯猿山(しょうえんざん)、夫婦岩、雄鹿長尾の峰(おしかながおのみね)、烏帽子岩、仙人岩、海望嶺(かいぼうれい)などから成る岩峰群をひと目で見渡せる景勝地「一目八景」からの展望は見事で、紅葉に染まる山々の風景は必見。紅葉を眺めながらのウォーキングがおすすめで、遊歩道と川と紅葉の織り成す風景を心ゆくまで堪能できる。
■【九州・熊本県】五家荘(梅の木轟公園吊橋) / 平家落人伝説が残る日本有数の秘境を彩る紅葉
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
九州脊梁に囲まれて点在する五家荘は、椎原、仁田尾、樅木、葉木、久連子の5つの集落の総称で、平家の落人伝説が残る秘境としても有名。例年10月下旬から11月下旬にかけて、モミジやカエデ、ブナ、ドウダンツツジが山間を色とりどりに染め上げる。地区内の梅の木轟公園に架かる吊橋(橋長116メートル、高さ55メートル)は、周辺の風景と橋の独特な構造美が調和しており写真撮影の絶好のスポットだ。吊橋を渡って遊歩道を歩くと、梅の木轟の滝を見ることができる。
■【九州・宮崎県】五ヶ瀬渓谷 / ドライブしながら楽しめる清流と紅葉のコントラスト
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
宮崎県の五ヶ瀬渓谷は標高が高く冷涼な気候のため、秋には鮮やかに木々が色づく。紅葉の時期になると、国道265号線沿いに流れる五ヶ瀬川と紅葉を楽しみながらドライブができる。例年、10月下旬頃から、イチョウやカエデ、ツタ、ケヤキ、ナラ、クヌギなどが色づき始め、11月上旬から11月中旬頃にかけてが紅葉の見頃となる。
■【九州・宮崎県】えびの高原 / 大自然を五感で感じながらトレッキングも楽しめる
色づき状況：今見頃(※2025年11月12日現在)
霧島山の標高1200メートルにあるえびの高原。我が国最初の国立公園に指定された霧島錦江湾国立公園の北部に位置し、豊かな自然の宝庫としても知られる県内屈指の観光エリアだ。トレッキングスポットとしても人気の高い韓国岳(からくにだけ)や甑岳(こしきだけ)をはじめ大小さまざまな山々がすそ野を広げる高原内には不動池、六観音御池(ろっかんのんみいけ)、白紫池(びゃくしいけ)などの火口湖が点在し、秋には鮮やかな紅葉で彩られるため絶好の展望地となっている。六観音御池は酸性湖のため湖面はコバルトブルーになっており、周囲1500メートルの池の周りをミズナラ・カエデなどの広葉樹やモミ・アカマツなどの針葉樹が混生する豊かな森が彩る。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。