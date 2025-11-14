お笑いコンビ「ハライチ」岩井勇気（39）が14日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、ゲストの登場を疑う場面があった。

この日は、俳優の舘ひろしと眞栄田郷敦がゲストとして生出演する予定だったが、開始早々、「ハライチ」澤部佑が「スケジュールの都合上、12時半頃、恐らく出て来る」と到着が遅れていることを告知。「それまでは我々が頑張ってつなぎます」と“宣言”した。

しかし「アンジャッシュ」児嶋一哉は「40分つなぐって、あんまり聞いたことない」とあきれながら、舘との共演経験について「バラエティーみたいなので、楽屋から出て来た時はバスローブだった」と回想。「それが仕事の流れだったのかは分からないけど、そのまま向かってきて、僕に握手を」と明かし、「知ってくださってた」と当時の感激ぶりを伝えたが、澤部は「本人から聞きたかった」とツッコミ。児嶋は「言っちゃったね、俺ね」とおどけてみせた。

そして番組ではゲストの紹介VTRを公開。その後、本来はゲスト本人に直接ぶつける質問を、先にスタジオで公表する流れとなったが、岩井は「ホントに来るんでしょうね？」と疑いの目。「これでそっくりさんが出て来たらヤバすぎる」という澤部に、岩井が「猫ひろしの可能性も」と笑いを誘うと、フリーアナウンサーの神田愛花は「それもうれしいけど」とフォローしていた。