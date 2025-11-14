辻ちゃん長女・希空（のあ）、韓国発・エスターバニーになりきり ガーリーな世界観表現
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が、韓国発の人気キャラクター「Esther Bunny（エスターバニー）」とのコラボレーションアイテムカタログ「Esther Bunny COLLABORATION feat.Noa」に起用された。
【写真】17歳辻ちゃん長女、ビッグパーカーから美脚スラリ
「ESTHER BUNNY COLLABORATION feat.Noa」ではZ世代を中心に幅広い世代から支持を集めている希空を起用し、エスターバニーの持つPOPでガーリーな世界観を表現。エスターバニーになりきれるインパクトが大きいBIGボアパーカーや、エスターバニーのプリントが施されたドリーミーなスウェットなど、キュートなアイテムを着こなしている。（modelpress編集部）
◆希空、韓国発人気キャラになりきり
