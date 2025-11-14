桜田ひより、麗しの黒髪制服ショットが違和感なし「なんだこの天使は」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の公式インスタグラムが13日にオフショットを公開。桜田の制服姿が披露されると、ファンから「なんだこの天使は」「似合う」といった声が相次いだ。
【写真】桜田ひより＆佐野勇斗のかわいい“お揃い”2ショット
ドラマ『ESCAPE』は人質と誘拐犯の奇妙な逃避行を完全オリジナル脚本で描くノンストップ・ヒューマンサスペンス。大企業の社長令嬢・ハチこと八神結以（桜田）と誘拐犯グループの通称“リンダ”こと林田大介（佐野）の予測不能な逃亡劇を活写する。
公式インスタグラムが「学生服の黒髪ハチ 黒髪かわいすぎる…」と投稿したのは、桜田のオフショット。写真には、黒髪で制服姿の桜田が笑顔でピースサインをする様子が収められている。
彼女の制服姿にファンからは「なんだこの天使は」「いやかわいすぎる」「学生服姿とても似合う」などの反響が寄せられている。
引用：ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』公式インスタグラム（@escape_ntv）
