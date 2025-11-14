松井珠理奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/14】元SKE48の松井珠理奈が11月13日、公式Instagramを更新。イメージチェンジした髪型を披露した。

【写真】28歳元SKE「過去イチ似合ってる」話題の新ヘア

◆松井珠理奈、イメチェン報告


松井は「黒髪ただいま 顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」とヘアチェンジを報告。茶色から黒に髪色を変え、レイヤーを入れたセミロングヘアを披露した。

◆松井珠理奈のイメチェンに反響


ここの投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「女神」「懐かしい」「過去イチ似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

