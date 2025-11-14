松井珠理奈、雰囲気ガラリのイメチェン姿公開「女神」「過去イチ似合ってる」絶賛の声
【モデルプレス＝2025/11/14】元SKE48の松井珠理奈が11月13日、公式Instagramを更新。イメージチェンジした髪型を披露した。
【写真】28歳元SKE「過去イチ似合ってる」話題の新ヘア
松井は「黒髪ただいま 顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」とヘアチェンジを報告。茶色から黒に髪色を変え、レイヤーを入れたセミロングヘアを披露した。
ここの投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「女神」「懐かしい」「過去イチ似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元SKE「過去イチ似合ってる」話題の新ヘア
◆松井珠理奈、イメチェン報告
松井は「黒髪ただいま 顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました」とヘアチェンジを報告。茶色から黒に髪色を変え、レイヤーを入れたセミロングヘアを披露した。
◆松井珠理奈のイメチェンに反響
ここの投稿に、ファンからは「最高に可愛い」「女神」「懐かしい」「過去イチ似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】