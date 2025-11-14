１１月１５日（土）・２２日（土）　深夜１時２５分～放送「婚活ヌマ子の憂鬱」中毒性抜群の新バラエティ枠「くるバラ」第２弾！！井桁弘恵＆金子きょんちぃ＆ダレノガレ明美！異色の３人初タッグ！結婚・婚活について赤裸々トーク！

テレ東では、2025 年 11 月 1 日より毎週土曜の深夜 1 時 25 分から刺激的でクセになる！中毒性抜群の新バラエティ枠「くるバラ」をスタート！第1弾は“乙女のお金事情”を覗き見する、深夜のガールズトークバラエティ「深夜の金欲 乙女の会」を放送しました。

第2弾となる今回は、11月15日(土)から２週にわたり、結婚したい女性たちが、結婚観や婚活についてホンネを語り尽くすトークバラエティ「婚活ヌマ子の憂鬱」を放送します。井桁弘恵（28）、金子きょんちぃ（32）（ぱーてぃーちゃん）、ダレノガレ明美（35）が初タッグを組み、結婚について赤裸々トーク！結婚したくなる瞬間や、理想の男性像、過去に出会ったヤバい男など、普段なかなか話さない本音トークが満載です。進行は、婚活する世の女性たちの思いを一心に背負うキャラクター、婚活ヌマ子。ヌマ子の声は川村エミコ（たんぽぽ）が担当します。





番組では、結婚したい女性たちの怒りや叫び、モヤモヤを街頭インタビュー！“婚活とは戦い”“婚活とは終わりの見えない修行”結婚したい女性たちのリアルな声や、“ダメ男製造がやめられない” “ヤバい男に引っかかってしまう” “大勢と会い過ぎてチェックリストばかり増えてしまう”などなど婚活の「沼」エピソードまで、思わず「分かる～！」と叫びたくなる話が続々登場。そして「婚活中の同時交際アリ？ナシ？」「プロポーズ後にマザコンが発覚！別れる？別れない？」など結婚を考える女性であれば誰もが悩む究極の選択についてMC3人が徹底討論！井桁の意外な答えに、ダレノガレ「いいの！？！？事務所的にいいの！？」 と困惑！世の女性たちの答えとは？さらに・・・「理想の結婚相手」「相手に求めるマイチェックリスト」について白熱トークが止まらない！ダレノガレ&きょんちぃ驚愕の！井桁が元彼とマウントの取り合い！？きょんちぃが出会った恐ろしすぎる体験談に一同悲鳴！アラサー女性たちのディープなガールズトークで、共感・発散してください！

【トークテーマ】

第１夜

「もう早く抜け出したいー！婚活沼のリアル」

「触れるな危険！婚活に潜むヤバい男」

「究極の選択：婚活中の同時交際アリ？ナシ？」



第２夜

「結婚相手を見極める！マイチェックリスト」

「だから結婚できないの！？私○○沼にハマってます」

「究極の選択：プロポーズ後にマザコンが発覚！別れる？別れない？」





≪出演者 収録直後インタビュー≫

■井桁弘恵

婚活って私今28歳でホットなワードなんですけど、意外と知らないこともいっぱいあったり、こんな戦い方をして頑張ってる女性たちがたくさんいるんだって知って勇気をもらえたし、自分の人生を考えるきっかけにもなって、あっという間でした！

きょんちぃさんとダレノガレさんと異色の3人で、最初どんな番組になるだろうって不安だったけどめちゃくちゃ盛り上がって、三者三様いろいろな考え方があって、違いも楽しめたので色々な方に見てもらいたいです。

婚活これから頑張ろうかなってちょっと思いました。あと、みんなで情報共有して一緒に戦いたいなって思いました。婚活って、チーム戦だと思う！孤独で戦ってるという方のインタビューもありましたけど、自分と合う人って自分では中々わからないかも。意外と第三者から見たほうがマッチングできそうな気もして。だから、みんなで頑張ろう！って気持ちになりました。



■金子きょんちぃ

収録を終えて、いろんな感情が入り混じってます。知らなかった婚活のいい部分も悪い部分も大変な部分も知っちゃったから！婚活についてちょっと舐めてたというか、ゆるく考え過ぎてたなって。いつかまあ結婚できるんだろうなって考えてたから、もっと本格的にやらないとまずいんじゃないかって！いつかいつかって考えてたら終わるぞ！



■ダレノガレ明美

いろんな人の婚活のことが聞けて楽しかったです。良いこともあれば辛い話も聞けたので、婚活ってこういう感じなんだってことが知れて楽しかったです。婚活ってちょっとみんな言いにくいと思っているかもしれないけど、私は立派だなと思いました。マッチングアプリやったり、合コン行ったり、結婚相談所やパーティー行ってる人ってすごく努力してて、早く結婚して幸せになってほしいなって思いました。私もいつか、できたらいいです！



■川村エミコ

今回、沼の声としてみなさんのお話を聞いていて、言いたいことがごまんとあって分かりみしかないです！４０歳を過ぎると周りの情報もいっぱい入ってくるから、こういう男の人に騙されたとか、こういうことがあったのにこんなだったとか色々情報があって、レポートにして出したいくらいです！

40代のヌマ子から言わせていただくと、MC3人はぬるい！！もう本当にすぐ結婚した方がいい！40代になったら一気に難しくなる、出会いも半減するから、本当にすぐした方がいい！アパホテルの社長が言ってたことで、「誰と結婚しても一緒」って、名言だと思ってる。結局誰とでも、お互いを分かりあう時間、理解し合う時間って同じくらいかかるから、とにかくタイミングあって告白されたらいけと！だから、今度アパ社長を呼んだ方がいい！

この番組で誰かがまた明日、一歩踏み出してみようって思えたらいいなと思います。



≪プロデューサーコメント≫

■大森柚希

収録を終えて思ったのは、「結婚」について語り出したら、とにかく話が尽きないということ！フロアでスタッフが何度「次のテーマへ」のカンペを出していたか分かりません！ダレノガレさん、きょんちぃさん、井桁さん、そしてヌマ子の声の川村さん、それぞれ違うタイプで少しずつ年齢も違うからこそ色々な体験談やリアルな結婚観を聞くことができました。話しても話しても話しきれないほど白熱したトークの中には、誰もが共感できる話がたくさん詰まっています。一緒に女子会に参加する気分でご覧ください！



≪番組概要≫

【タイトル】 婚活ヌマ子の憂鬱

【放送日時】 2025年11月1５日 ・２２日 土曜深夜1時25分～深夜2時10分

【放送局】 テレビ東京

