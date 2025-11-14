滝沢眞規子、自宅の豪華クリスマスツリー披露「想像以上の大きさ」「飾りもこだわり感じる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/14】モデルの滝沢眞規子が11月13日、自身のInstagramを更新。自宅のクリスマスツリーを公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「想像以上の大きさ」自宅の豪華ツリー披露
滝沢は「思い切ってクリスマスツリー出しました 今年はディオール様から頂いたフレグランスをつける素敵なオーナメントを中心に、あとは毎年集まってきたものを飾りました 頂き物と子どもたちがイギリスから買ってきてくれたもののミックスです」と記し、たくさんのオーナメントが飾り付けられた天井に届きそうなほどの大きなクリスマスツリーの写真を公開。ツリーを組み立て、脚立に上って飾り付けをしている動画や凝ったオーナメントの数々も披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵」「1人で全部するなんて尊敬」「大きなツリーを飾れる場所があるのがすごい」「憧れの暮らし」「絵本に出てきそうなツリー」「想像以上の大きさ」「飾りもこだわり感じる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆滝沢眞規子、クリスマスツリー公開
◆滝沢眞規子の投稿に反響
