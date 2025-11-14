ディズニー作品『ズートピア』『ウィッシュ』、金ローで2週連続放送！ 上戸彩のコメントも到着
ディズニー最新作『ズートピア２』公開を記念し、日本テレビ系『金曜ロードショー』にてディズニー・アニメーション作品『ズートピア』を12月5日、『ウィッシュ』を12日に2週連続で本編ノーカット放送する。併せて、『ズートピア２』でウサギの警察官・ジュディ役の日本版声優を務める上戸彩からコメントが到着した。
【写真】『ズートピア』『ズートピア２』ウサギのジュディ役の日本版声優を務める上戸彩
12月5日放送『ズートピア』は、動物たちが高度な文明社会を築いた世界「ズートピア」を舞台に、いつも前向きで夢を諦めないウサギの警官ジュディが夢をかなえるために奮闘する姿を描いた物語。
可愛くてモフモフな動物たちや、カラフルなズートピアの街並みといったファンタジー感あふれるビジュアルながら“差別や偏見”といった実社会に深く根差す問題へのメッセージが込められたストーリーに、子どもたちだけでなく、大人たちからの支持も得て、全世界で大ヒットを記録。第89回アカデミー賞では長編アニメーション賞を受賞した。また、“夢を諦めない”新米警官ジュディと、“夢を忘れた”皮肉屋のキツネで詐欺師のニックの異色バディは多くの人の心をつかみSNSでも大反響を得た。
ジョン・ラセターが製作総指揮を務め、監督は、『塔の上のラプンツェル』のバイロン・ハワードと『シュガー・ラッシュ』のリッチ・ムーアが共同で担当。日本語吹替は、ウサギのジュディ役に俳優の上戸彩、キツネのニック役を森川智之が演じる。その他、登場する動物たちも、それぞれの特性にあわせた個性あふれるユニークなキャラクターとして描かれている。
番組の後半には、最新作『ズートピア2』の特別映像を初放送する。
上戸彩は「12月5日公開の映画『ズートピア２』でウサギの警察官・ジュディ役 日本版声優を務めます上戸彩です。本作の公開を記念して、私が初めてジュディの声を演じさせていただいた、前作『ズートピア』が金曜ロードショーで放送されるとのことで、とても嬉しい気持ちでいっぱいです！」と喜びの声を。
「『ズートピア』の魅力は、動物たちが人間の様に暮らす街の設定の面白さと、そしてなによりも頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネの相棒・ニックの正反対なふたりの絆です。12月5日は、金曜ロードショーの『ズートピア』でふたりの出会いと、初めての冒険をぜひご覧いただき、週末は『ズートピア２』で、ジュディとニックのその後の物語、さらにスケールアップした冒険を楽しんでいただけたら嬉しいです！」とメッセージをおくった。
12月12日はウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して製作された『ウィッシュ』を初放送。
これまで、多くのディズニー作品で描かれていた「願い＝ウィッシュ」の力を信じる少女、アーシャを主人公に、魔法の王国の真実を知ってしまった彼女が起こす奇跡を描くミュージカル・ファンタジー。本作は、最新のデジタル技術を駆使したCGアニメーションでありながらも、かつてのディズニーを思わせる水彩画のようなスタイルを取り入れて、まるで「絵本」が動いているような、新しさの中にどこか懐かしさを感じる作りになっている。
主人公・アーシャの声を演じるのは、元・乃木坂46の生田絵梨花。オリジナル版では、「ウエスト・サイド・ストーリー」で米アカデミー助演女優賞を受賞したアリアナ・デボーズが務める。アーシャのペットで人の言葉を話すヤギ、バレンティノの声を山寺宏一。アーシャの祖父・サビーノの声を鹿賀丈史。アーシャたちが暮らす、ロサス王国の国王・マグニフィコ王の声を福山雅治、その妻・アマヤ王妃の声を檀れいが演じる。
監督は『アナと雪の女王』シリーズのクリス・バックと、『アナと雪の女王』や『ズートピア』などで、ストーリーアーティストを担当したファウン・ヴィーラスンソーン。脚本はクリス・バックとともに『アナと雪の女王』の監督を務めたジェニファー・リー。音楽は、ジャスティン・ビーバーやエド・シーランにも楽曲を提供しているソングライター兼アーティストのジュリア・マイケルズ。
ディズニー100周年の記念作とあって、本作には、さまざまな過去のディズニー・アニメーション作品へのオマージュが100個以上散りばめられている。
映画『ズートピア』は12月5日21時（※放送枠15分拡大）、『ウィッシュ』は12月12日21時に日本テレビ系『金曜ロードショー』にて放送（いずれも本編ノーカット）。
