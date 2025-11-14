¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Ê¡Åç¤Ç¶¥µ»³«»Ï¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò¤¬¹ë½£¤ÈÂÐÀï
¡¡ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï14Æü¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡ÊÆêÍÕÄ®¡¢¹ÌîÄ®¡Ë¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÃË»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°AÁÈ¤ÇÆüËÜ¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢15Æü¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¶¥µ»¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¼°Åµ¤Ç¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÆüËÜ¾ã¤¬¤¤¼Ô¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤ÎËÌÂô¹ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ê¡Åç¸©¤ÎÆâËÙ²íÍºÃÎ»ö¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï80¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤«¤éÌó3Àé¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£21¶¥µ»¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ï15Æü¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤Ç¤â¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶¥µ»¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£