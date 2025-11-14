清水理央（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/14】日向坂46の清水理央が11月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿で美しい脚を披露した。

◆清水理央、ショーパン姿で美脚披露


清水は、黒のショートパンツにブラウンのジャケットを羽織り、膝下までのブラウンのブーツ、白いベレー帽姿の秋の装いを披露。スラリと長い脚を見せた。

また「小西とほぼシミラーだった日」と綴り、ブラウンのジャケットに黒のミニボトムを着用し黒いベレー帽をかぶった小西夏菜実との2ショットも公開している。

◆清水理央の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「コーデ最高」「センス抜群」「二度見するキュートさ」「スタイル良すぎる」「双子みたいで可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

