第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。

１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。

「世界一諦めの悪いチーム」

全日本で上位争いを展開し、６位に食い込んだ帝京大。注目度は高くなかった楠岡由浩（３年）が、２区（１１．１キロ）で快走した。順位を１２位から２位に引き上げる区間賞で、３１分１秒の区間タイ記録。「レースプラン通り、落ち着いて走れた」と、ラスト１キロに懸けた爆発力が光った。

その流れに乗って、４区谷口颯太（３年）も区間３位と好走。エース区間の７区で島田晃希（４年）が区間５位と踏ん張った。

中野孝行監督は大会前から自信があった。「１１人の練習内容が素晴らしく、誰を使ってもいい感じだった」。突出した素質のある選手も、留学生もいないチームながら、コツコツと鍛えられた選手たちが、３年、４年になって力を発揮する。

粘りが身上の「世界一諦めの悪いチーム」を目指す雑草集団は、箱根でも上位校を脅かす存在になりそうだ。（塩見要次郎）