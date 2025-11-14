ダイエットYouTuber加藤ひなた、ミニスカ姿でアメリカ満喫「透明感爆上がり」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】YouTubeチャンネル「ひなちゃんねる」で知られるダイエットYouTuberの加藤ひなたが11月12日、自身のInstagramを更新。アメリカでのショットを公開し、ミニスカート姿で美しい脚を披露した。
【写真】28歳ダイエットYouTuber「透明感爆上がり」ミニスカ姿
加藤は「アメリカでは火曜日はタコスを食べる日らしい！頼んだカクテルにテキーラ入ってた」と記してアメリカでの食事中や屋外のソロショットなどを公開。白いトレーナーに白いミニスカート、サングラス姿でスラリと美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「ホワイトコーデ似合ってる」「髪色に合ってる」「透明感爆上がり」「スタイル抜群」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
