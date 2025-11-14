牡蠣の名産地で見つけた極上の飲食店3選　「のと鉄道」で行く能登半島のグルメ旅は大満足だった！

能登を襲った大地震から、2026年1月で2年になります。被災された皆さまには心からお見舞い申し上げます。同地および北陸の復興にあたり、ささやかなお手伝いではありますが、能登周辺や北陸3県のご当地グルメを5回にわたりご紹介したいと思います。これから冬にかけて海の幸がますます美味しくなる北陸地方。皆さまのご参考になれば幸いです。

地元の牡蠣業者が手を組んだ「七尾湾能登かき街道」

第1回は、牡蠣を中心とした能登半島七尾湾周辺のグルメを取り上げます。能登と牡蠣、あまりイメージ沸かないかも知れませんが、石川県七尾市（ななおし）や穴水町（あなみずまち）界隈は牡蠣の名産地で、盛んに養殖が行われています。

地元の牡蠣業者が手を組んだ「七尾湾能登かき街道」には20軒ほどの水産会社と飲食店が加盟しており、様々な情報発信を行っているようです。2025年の夏、筆者は金沢経由で七尾市に入り同地に宿泊。翌日は七尾駅から穴水駅を結ぶ「のと鉄道」に乗り、牡蠣が美味しい飲食店に訪問してきました。

のと鉄道

『穴水町物産館・四季彩々』で購入した「能登豚αのめぐみジャーキー」

まず訪問したのは終着駅の「穴水駅」です。同地は、最近引退し年寄「北陣（きたじん）」を襲名した元人気力士「遠藤」の出身地。駅横には『穴水町物産館・四季彩々』という店舗があり、遠藤グッズとともに、同じく石川県出身の横綱「大の里」のお土産が並んでいます。

当日は両者の可愛いハンドタオルと供に「能登豚αのめぐみジャーキー」も購入し、旅のテンションを上げました（笑）。今まさに今年最後の大相撲、九州場所が開催されています。大の里関の連続優勝なるか、ハンドタオルを片手にテレビの前で応援したいと思います。

穴水町物産館・四季彩々で買ったお土産

外は雨、ママと語らいながら『龍屋』で味わった牡蠣の最強の組み合わせ

次に向かったのが、「能登鹿島駅」にある牡蠣料理で有名な『龍屋（たつや）』（穴水町）」です。駅から海岸線を歩いて5分ほど。たしかに龍を思わせるとても立派な建物が見えてきます。飲食店にしては随分大きいな、と思ったら、当店のオーナーはSUP（サップ＝「スタンドアップパドルボード」というウォータースポーツ）の学校も主宰しており、宿泊やSUP講習会、大会の開催などが本業なんだそうです。

龍屋

龍屋（カウンターから七尾湾を臨む）

敷地の傍らに飲食コーナーがあります。雨もあってか、6席ほどのカウンターは筆者が独り占め。お店のママとゆっくり語らいました。

「能登は初めてですか？」

「はい、地震があったので、現地で食事をしたいな、と思い東京から来ました」

「そうですか、美味しい海の幸が沢山ありますので楽しんで帰ってください」

そんなやりとりをしながら静かな時間が流れます。注文したのは「焼き牡蠣」と、ママに勧められた「牡蠣ピザ」です。美味しいんですよね〜、牡蠣とチーズの組み合わせ。最強です。

まず到着したのが、焼き牡蠣です。時期的には岩牡蠣でしょうか。アツアツの焼きたてが来るのかな、と思いきや、ほんのり温かい程度の絶妙な焼き加減で牡蠣のミルキーさが際立ちます。何でも特別な調理法で仕上げているとのこと、牡蠣の概念が変わるくらいの味と触感でした。合わせたのは「NOTO, NOT ALONE」という地元のクラフトビール。軽めの味が岩牡蠣ととても合います。

龍屋（焼き牡蠣とクラフトビール）

続いて牡蠣ピザが到着。同店の生地はナンを使っているとのこと。食べやすいし量も少なめで、丁度良かったです。カウンター奥に広がる七尾湾を見ながら食べる「牡蠣ピザ」。まるでイタリアの小さな漁村で食べているようで言葉が見つかりません（実はイタリアは行ったことがないのですが……）。食事を終え、ママと再会を約束しお店を後にしました。

龍屋（牡蠣ピザ）

生岩牡蠣と冷たい生ビール、海鮮アヒージョと来たか！『炭火ダイニングike」

当日のランチは牡蠣のハシゴと決めていました。続いて向かったのは、のと鉄道「能登中島駅」から徒歩5分ほどにある『炭火ダイニングike（イケ）」です。

炭火ダイニングike

当店は牡蠣漁師「助八水産」が経営する直営店で、メニューも豊富、岩牡蠣はもちろん、焼肉や焼魚の定食もあります。まずは生岩牡蠣と冷たい生ビールを合わせます。冷えた牡蠣とビールとの相性は抜群で、ついつい牡蠣の定番シャルドネ（同名のブドウから作る白ワイン）を追加してしまいました。「能登かき街道」でもシャルドネを置いているお店は少ないのではないでしょうか。

炭火ダイニングike（生岩牡蠣）

そのペアリングを楽しんでいたら、牡蠣がなくなりました。そうなると今度は食事を追加したくなります。お酒と食事の無限ループ。いつのまにか泥酔してしまうパターンです（笑）。メニューを見ると何とアヒージョがあるではないですか！

「龍屋」のイタリア料理からスペイン料理へ。まさか能登かき街道で南欧料理を満喫できるとは思いませんでした。エビや貝類が入った「海鮮アヒージョ」にまたビールを追加するワタシ。ヤバイ……（笑）。

炭火ダイニングike（海鮮アヒージョ）

同店は残ったスープ向けに「追いパスタ」もあります。是非お試しを！

野菜サラダ「こんなのがいいんだよ」 『鳥よし』は期待を超える旨さ

能登半島のグルメ、最後は七尾市の居酒屋『鳥よし』をご紹介します。穴水方面に「のと鉄道」で向かった前日、七尾市で泊まったホテル近くの飲食店です。

鳥よし

このお店が凄い。接客、食事、お酒、全てに満足するお店で、よく「自宅の近くにあって欲しい居酒屋」という誉め言葉がありますが、そのお手本のようなお店でした。

まずお通しがイケてます。枝豆とチーズと生ハム。居酒屋なのにこれは何でしょ（笑）。続いて「野菜サラダ」。家で出てきそうな普通のサラダで、「こんなのがいいんだよ」と有名グルメドラマの主人公が言いそうです。

鳥よし（お通し）

鳥よし（野菜サラダ）

そうしている内に、そろそろ日本酒が飲みたくなってきました。いただいたのは、島谷酒造（中能登町）が醸す能登の地酒「池月（いけづき）」で、合わせたのは日本酒の最強の肴、イカの一夜干しと焼き鳥です。どちらも期待を超える美味しさで、箸が止まりません。

鳥よし（イカの一夜干し）

鳥よし（焼き鳥）

小食の筆者的には食べ過ぎました。当日は長い移動だったので、さすがにお腹が空いていたようです。

今回は北陸シリーズ第1弾、能登半島でハシゴした牡蠣料理2店とホテル近くの絶品居酒屋をご紹介しました。七尾湾に面した「のと鉄道」の一人旅。輪島市や珠洲市などの震源地エリアに訪問することはできませんでしたが、またいつか同地の美味しい料理を食べに行きたいと思います。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

