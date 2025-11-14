

2025年8月に開催されたアジアンクロスカントリーラリー2025で3年ぶり2度目の総合優勝を果たしたチーム三菱ラリーアートの「トライトン」（写真：三菱自動車）

【写真を見る】アジアンクロスカントリーラリー2025で3年ぶりの総合優勝を果たした、チーム三菱ラリーアート（70枚）

クルマ好きであれば、かつてWRC（FIA世界ラリー選手権）やダカールラリーで活躍した三菱自動車の名門ブランド「RALLI ART（ラリーアート）」を知っている読者もいるだろう。

一時は事実上の活動停止状態だったが、2021年5月に行われた三菱自動車の決算説明会でラリーアートブランドの復活が宣言された。2021年12月にはバンコクで開催された「第38回タイランド・インターナショナル・モーター・エキスポ2021」でラリーアートブランド復活第1弾となる「トライトン」および「パジェロスポーツ」の特別仕様車が発表された。

そして、2022年1月の東京オートサロンでは、コンセプトカーをはじめ、ラリーアート製パーツを装着した「アウトランダー」や「エクリプス クロス」を展示。同年3月には、ラリーアートブランド国内復活第1弾としてアウトランダーやエクリプス クロスに加え、「RVR」や「デリカD:5」用のアクセサリーを発売。日本でも正式にヘリテージブランドとして新生ラリーアートが再始動した。

三菱自動車とラリー競技の歴史

ラリーアートの活動と切り離せないのがモータースポーツ活動。三菱自動車として1965年から日本国内でのラリー活動を開始し、1967年からは国際ラリーに参戦。1973年からは創設されたWRCへと舞台を広げていく。

そして1993年には、今も語り継がれる名車「ランサーエボリューション」をWRCに投入し、1996〜1999年にトミー・マキネンがWRCで4連覇の偉業を達成。2005年を最後にワークス参戦を終えるが、三菱＝ラリーという絶対的なブランドを構築した。



2002年のパリ・ダカールラリーで総合優勝を獲得した「パジェロ」（写真：三菱自動車）

また、並行して1983年からは世界一過酷なラリーとしても知られるダカールラリーに「パジェロ」で参戦。1985年には日本車初の総合優勝、さらに1-2フィニッシュという偉業を達成。ダカールラリーでは、現在のチーム三菱ラリーアートの総監督である増岡浩氏もドライバーとして日本人初の2連覇を飾っている。

そのほか、2012年からは電気自動車によるモータースポーツ活動も開始。世界初の量産電気自動車である「アイ・ミーブ」をベースにした車両で標高差約1500mを駆け上がるアメリカのヒルクライム競技「パイクスピーク・インターナショナル・ヒルクライム」への挑戦を開始。そのほか、アウトランダーPHEVをベースにした競技車両でクロスカントリーラリーにも参戦する。

タイからスタートした新生ラリーアート



2021年にラリーアート復活第1弾としてタイで発表された「トライトン」と「パジェロスポーツ」の特別仕様車。両モデルとも往年のラリーアートモデルを彷彿とさせるサイドデカールやロゴなどを採用（写真：三菱自動車）

その後、活動を休止したラリーアートだが、2022年の国内本格復活とともにモータースポーツ活動も再開。そのステージに選んだのがタイを中心にアセアン地域で開催される「アジアンクロスカントリーラリー（AXCR）」で、参戦初年度となる2022年にいきなり総合優勝を果たす。2023・2024と優勝を逃すが、今年の8月に開催されたアジアンクロスカントリーラリー2025では、悲願だった総合優勝を3年ぶりに獲得した。

少し話は脱線するが、なぜ新生ラリーアートは東南アジアのタイを主戦場に選んだのか？ もともとラリーアートは、三菱自動車ワークスドライバーだったアンドリュー・コーワン氏によって、ラリーアート・ヨーロッパとして産声を上げる。その翌年1984年に三菱自動車の子会社として日本国内でもラリーアートが設立された。その後、2021年にタイから新生ラリーアートの活動が再開したことは前述したとおり。



三菱自動車のレムチャバン工場（写真：三木 宏章）

その理由として2つある。1つ目は、タイがクルマの改造やモータースポーツに対して寛容だからだ。例えば、バンコクの街中では、一般のクルマだけではなく、タクシーでさえ、エアロパーツをつけていたり、マフラーを変えていたりして驚かされる。ドレスアップやチューニングの人気が高く、休止期間はあったがラリーアートというブランドの人気も根強い。

そして、2つ目の理由は、三菱自動車にとってタイは重要な生産拠点であり、マーケットでもあることだ。今回のタイ取材では、アジアンクロスカントリー2025だけではなく、三菱自動車の生産拠点でもあるレムチャバン工場も取材したが、第1工場、第2工場、第3工場、塗装工場、またミツビシ・モーターズ・タイランド（MMTh）のエンジン製造子会社ミツビシ・モーターズ・タイランド・エンジン（MEC）のエンジン組立工場が隣接。さらにサプライヤーも近隣に集結し、さながら三菱自動車の街といった様相で、その巨大さに驚かされた。

グローバルにおける最大の生産拠点であるタイ



レムチャバン工場では、車両の組み立てだけではなく、ハイブリッド車用のバッテリー生産なども行っている（写真：三木 宏章）

2025年4月末時点、MMTh全体で5155名、MECを含むレムチャバン工業団地エリアで4772名もの雇用を生む。年間42.3万台の生産能力を有し、これは三菱自動車の単一工場における最大となる。ちなみに2024年度の生産台数は、日本の水島工場が26.0万台、岡崎工場が20.5万台、それに次ぐ20.1万台がタイ・レムチャバン工場となっている。

さらに三菱自動車のタイ工場は、タイで唯一の自動車輸出が可能なレムチャバン港に隣接し、タイ国内だけではなく、ASEAN地域をはじめ、アフリカやアメリカ、オーストラリアやニュージーランドなど、120カ国以上の国に完成車を輸出。三菱自動車におけるグローバル生産の拠点なのだ。



日本国外では唯一、タイにMMTh（ミツビシ・モーターズ・タイランド）プルービンググラウンドと呼ばれる、1.5kmのオーバールコースに加え、さまざまな路面状況なども再現された試験場も持つ三菱自動車（写真：三木 宏章）

三菱自動車のタイでの歴史は、前身である販売会社を設立した1961年から数えると60年を超える。現在では、日本にも輸出されているピックアップトラックの「トライトン」をはじめ、日本未導入モデルの「エクスフォース」「エクスパンダー」「パジェロスポーツ」「ミラージュ」「アトラージュ」などの生産を行っている。

こういった背景もあり、タイでは三菱自動車、そのモータースポーツ部門でもあるラリーアートが広く認知されている。

アジアンクロスカントリーラリーについて



泥道や岩場などの悪路を走り続ける過酷なアジアンクロスカントリーラリーの様子（写真：三木 宏章）

少し余談が長くなってしまったが、そういった背景からラリーアート再出発の地にタイが選ばれたのだろう。そしてラリーアートと言えば、モータースポーツであり、タイを中心とした東南アジアで開催されているアジアンクロスカントリーラリーでの活動に力を入れているわけだ。

アジアンクロスカントリーラリーを簡単に説明しておくと、1996年に第1回大会が開催され、今年で30周年を迎えた歴史あるFIA公認のラリー競技となる。砂漠や山岳地帯などの過酷な自然環境を長距離走行するクロスカントリーラリーというジャンルに属し、速さだけではなく、耐久性やメカニックなどの総合力が問われる競技だ。

今年のアジアンクロスカントリーラリー2025は、2025年8月8日〜16日にかけて開催され、当初はタイのパタヤをスタートしてカンボジアの首都プノンペンでゴールという予定だったが、情勢不安によってパタヤをスタート＆ゴールとするタイ国内のみでの開催に変更された。



7月に三菱自動車の本社で行われたアジアンクロスカントリーラリー2025壮行会の様子（写真：三木 宏章）

さらに安全のためにタイ-カンボジア国境付近の競技区間がキャンセルにもなったが、それでも総走行距離2316.32km（うち競技区間1002.95km）という長丁場。ハイスピードセクションから岩場や川渡りと、クルマにも人にもきびしいレースだ。

そんなアジアンクロスカントリーラリーにチーム三菱ラリーアートは2022年から毎年参戦しており、思い入れも深い。チーム三菱ラリーアートを率いる増岡総監督は、「初参戦で総合優勝できましたが、現行型トライトンを投入した昨年、一昨年と惜しいところで優勝を逃してしまいました。今年こそ王座奪還を目指します」と、事前の壮行会で力強く答えたことが印象的だった。

3台のトライトンを投入



アジアンクロスカントリーラリーに挑んだチーム三菱ラリーアート。競技車両は、エンジンの耐久性や足まわりなどの熟成を図ったピックアップトラック「トライトン」で、サポートカーとして4台の「デリカD:5」も帯同（写真：三菱自動車）

今年のチーム三菱ラリーアートは、競技用マニュアルトランスミッション（MT）を搭載した1号車＆2号車に加え、三菱自動車の社員ドライバー・小出選手がドライブする3号車という3台のトライトンでレースに望んだ。3号車は、前を走る1号車＆2号車にトラブルがあったときにサポートする役割もあるが、こちらはオートマチックトランスミッション（AT）を採用している点も面白い。

これは、泥道などにタイヤが埋まってしまい動けなくなった車両を救出する際にMT車よりAT車のほうが適しているという意味のほか、モータースポーツから市販車へフィードバックする開発的な側面も持つ。ラリーアートのモータースポーツ活動は、レースで勝つことだけではなく、市販車の高性能化を見据えた技術検証も課せられているのだ。



最終日のLEG8、スタート時間のギリギリに間に合い走り出す1号車（写真：三木 宏章）

そんなアジアンクロスカントリーラリー2025に帯同し、取材して感じたのがラリーアートの技術とチーム力、そしてタイに根ざした体制だった。例えば、最終日のLEG8では、パタヤ市内からレース区間（SS）に向かう道中、その時点でトップを快走していた1号車（ドライバー：チャヤポン・ヨーター選手/コ・ドライバー：ピーラポン・ソムバットウォン選手）にトラブルが発生。その際に後続の小出選手が修復作業に加わり、SSスタート地点にギリギリ間に合うというシーンがあった。

また、それ以外でもSSの途中に設けられている中間サービス、その日のLEG終了後にメンテナンスを行うサービスパークでのメカニックの動きには驚くばかりだった。限られた時間しかない中間サービスでは全員でクルマに飛びかかるように作業がはじまり、サービスパークでは夜を徹しての作業が進められる。



中間サービスでのメンテナンス風景（写真：三木 宏章）



中間サービスが学校内に設定され、普通に授業が行われているあたり、東南アジアの国タイらしさを感じる（写真：三木 宏章）

そして面白いのが、現地ディーラーのメカニックがアジアンクロスカントリーラリーに参加しているということ。勝つことだけを考えれば、専門のメカニックで揃えるところだが、モータースポーツを通じた人材育成、さらに仕事へのやりがいにつなげてほしいという想いから現地ディーラーのメカニックがチームに参加。こういった考え方もラリーアートがタイで受け入れられている理由のように感じた。

その結果、悲願だった3年ぶり2度目の総合優勝を果たし、さらに2号車の田口選手は総合5位、社員ドライバーの小出選手は総合22位で完走。ゴール後のセレモニーでは、選手とチームメンバーが健闘を讃え合う姿は感動的だった。

ラリーアートの今後とタイの今



表彰式で喜びを爆発させるチーム三菱ラリーアート（写真：三木 宏章）

タイでは活発なラリーアートだが、日本国内で活動を目にすることは少ない。日本国内でもラリーアートブランドとして「エクリプスクロス」や「デリカD：5」のアイテム、またアパレル関連を展開しているが、それも限られている。時代的にモータースポーツやサブブランドなどに投資することも容易くないだろう。



だが、その活動はブランド価値を高めるために重要だと思うし、昔のようにモータースポーツから生まれた機能パーツや特別仕様車などが登場すれば、三菱自動車やラリーアートの新たなファンを生む可能性が十分にあるのではないか。事実、タイではラリーアートというブランドを活用しながら、三菱自動車のモータースポーツイメージを高めているので、日本での展開も期待したい。

三菱自動車は、2025年11月5日にタイ・レムチャバンにある第3工場を2027年に休止することを発表。タイでは、ローン審査の厳格化で三菱自動車に限らず、自動車メーカーの多くが販売の苦戦を強いられている。しかし、タイからはじまった新生ラリーアートというブランドの火を絶やさないでほしいと切に願いたい。

（三木 宏章 ： 東洋経済オンライン編集者・記者）