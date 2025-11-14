俳優の松下奈緒さんが自身のインスタグラムを更新。11月11日、「わんわんわんわんの日」にちなんで愛犬・玲緒くんとの2ショット写真を公開しました。

【写真を見る】【松下奈緒】愛犬との2ショット写真を公開「相変わらず映えないオスですが可愛いので許しますわん」





松下さんは、白いシャツに濃紺のセーターを着たシンプルなスタイル。穏やかな微笑みを浮かべる松下さんの腕の中には、ふわふわの白い毛並みが美しいビションフリーゼのオスの愛犬、玲緒くんの姿があります。

投稿では、松下さんが「今日、11月11日(わんわんわんわん)の日ですわん」とコメント。続けて「本当は11/1『犬の日』なんだそうですが、うちは1回多いわん」と茶目っ気たっぷりに綴っています。特に玲緒くんのモフモフの巻き毛と丸い耳、小さな黒い目が愛らしく映っています。









また、別のカットでは愛犬の玲緒くんがシャッターの瞬間に動いてしまい、玲緒くんだけブレて映っています。この写真について松下さんは「やっぱり写真嫌いみたいですわん」と愛犬の性格を明かしました。続けて、「相変わらず映えないオスですが可愛いので許しますわん」と愛情たっぷりに綴り、最後は「犬バカでごめんなさい」と照れくさそうに締めくくっています。









松下さんのインスタグラムではこれまでも玲緒くんが度々登場しており、愛犬への愛情の深さが感じられます。









【担当：芸能情報ステーション】