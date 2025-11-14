「涼宮ハルヒ」シリーズ20周年記念プロジェクト始動！ 劇場版『涼宮ハルヒの消失』リバイバル上映決定、新規予告到着
2006年のTVアニメ放送開始から、2026年で20周年を迎える『涼宮ハルヒ』シリーズ。この記念すべき節目に感謝を込めた「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始動。これを記念し、原作者・谷川流からコメントも到着。御礼プロジェクト第1弾として、2026年2月6日より劇場版『涼宮ハルヒの消失』が2週間限定でリバイバル上映されることが決定し、新規制作された予告映像が解禁された。
【動画】リバイバル上映決定！ 劇場版『涼宮ハルヒの消失』新規予告
約15年前となる2010年2月6日に公開された劇場版『涼宮ハルヒの消失』。公開当初は全国24館というスタートながら、当時の深夜アニメ発映画として驚異的な大ヒットを達成した。そして2026年、テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』シリーズ20周年企画の第1弾として、新宿バルト9ほか全国劇場で劇場版『涼宮ハルヒの消失』のリバイバル上映が決定。ムビチケ前売券（オンライン）が発売中（販売は2026年2月5日まで）。購入特典は「オリジナルスマホ壁紙」「ムビチケデジタルカード（購入者限定鑑賞）」。162分の大作を劇場で楽しみたい。
劇場版『涼宮ハルヒの消失』リバイバル上映は、2026年2月6日より2週間限定で実施。
原作者・谷川流のコメント全文は以下の通り。
■原作者・谷川流
編集氏からアニメ化の話を聞いたのがいつだったかは忘れてしまいましたが、初めて京都アニメーションを訪れたのは2005年の初春頃でした。当時『AIR』が放映中だったので確かです。
その時の僕は役員の方々やスタッフの皆さんに「よろしくお願いします」と頭を下げたら自分の仕事は終わったも同然だと思っていたのですが、そこから「それではどのようなアニメにしましょうか」と、いきなりシームレスに会議が始まったこと、そしてどうやら僕の意見を求めておられるらしいことに驚きました。
果たしてそれは僕が考えていいものなのか？
とは言え、さすがにノープランだったわけでもなく、最初に僕が述べたのは「一巻目の『憂鬱』だけで1クールできませんか？」でした。と言うのも僕はあのラストシーンがそこそこ気に入っていて最終話はアレで終わるのがちょうどいいと考えていたからです。スタッフ諸氏はしばらく「うーん」と思案しておられるようでしたが、やがて「やれないことはないが著しく間延びしたものになり原作にあったテンポのよさが失われるだろう」と言うような意味の返答を下さいました。けだしもっともです。
そこで僕が発したのが「では『憂鬱』エピソードの合間に短編エピソードを順不同かつ時系列の整合性などまったく考慮せずに挿入していくというのはどうか」というものでした。何が何でも『憂鬱』ラストを最終回にしたい一心のようですが、その場の思いつきを口にしただけだった気がします。
それから数ヶ月後、湖の畔の研修センターのような所で構成会議が行われました。いつのまにかその案は決定事項になっており、後はどの短編をどのタイミングで放り込んでいくかに焦点は移っていました。ひょっとしたらあの放映順は適当に決めたんじゃないかと思っている人がいるかもしれませんが、実際は全員頭が割れそうになるほど考えたのです。いやもう本当に。
あれから二十年、それだけ経過してもハルヒたちが動いているのが見れたり声を聴けたりするのは、あの時アニメーション製作に携わってくれた方々と楽しんでくれた皆様のおかげでしかありません。重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
