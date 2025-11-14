来週17日（月）から19日（水）ごろにかけて、日本の上空には強烈な寒気が流れ込む見通しです。北海道では平地でも大雪となる可能性があり、西日本や東日本の山沿いでも雪が降って積もるおそれがあります。

■東京都心は前日より気温大幅アップ

きょう14日（金）は、高気圧に覆われて晴れ、過ごしやすい所が多くなるでしょう。最高気温は関東以西で20℃前後と過ごしやすい見込みです。東京都心は前日より7℃高い20℃と、日ざしが暖かいでしょう。

【きょう14日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 6℃ 釧路： 8℃

青森 ：10℃ 盛岡：12℃

仙台 ：17℃ 新潟：16℃

長野 ：12℃ 金沢：17℃

名古屋：21℃ 東京：20℃

大阪 ：20℃ 岡山：20℃

広島 ：21℃ 松江：19℃

高知 ：23℃ 福岡：21℃

鹿児島：23℃ 那覇：27℃

■週末も紅葉映えの青空広がる

あす15日（土）〜あさって16日（日）にかけても晴れて、紅葉が見頃を迎えている所では青空によく映えそうです。なお、あさって16日（日）は北海道で雨が降り、週明け17日（月）にかけては次第に雪に変わるでしょう。風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。

■来週は晴れても真冬のような寒さ

週明け17日（月）からは、日本の上空にこの時期としては強い寒気が流れ込む見通しです。18日（火）夕方から19日（水）朝にかけては西日本や東日本の山沿いでも雪が降り、積もるおそれがあります。峠道の運転を予定している場合は、週末の晴れているうちに冬タイヤやチェーンの準備などをしておくといいでしょう。また、晴れる所でも真冬のような厳しい寒さになりそうです。