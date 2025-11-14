TikTokで話題のキックボクサー女子高生と彼女を献身的にサポートする一家に密着。大事な試合を見届けたMEGUMIが「ヒーローだよね」と感動の涙を流した。

【映像】TikTokで話題の現役JKキックボクサー&元ヤンの両親

11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのはTikTokで話題の女子高生キックボクサー・岡本琴弥さん（16）と、琴弥さんを支える父・憲佑さん（42）、母・香奈さん（42）。琴弥さんが憧れる7歳年上の兄・基康さんはプロのキックボクサーで、初代JLAウェルター級王者でもある。

琴弥さんの夢を叶えるため、両親はジムの送迎や練習撮影など献身的にサポート。香奈さんは琴弥さんのためにタンパク質や脂質にこだわったアスリート飯を研究、手作りし、朝4時に起きて栄養バランス抜群の弁当を作るなど全力で娘を応援している。

大事な試合を控え、琴弥さんは「ここまで愛情深い家族っているのかな」「支えてくれる家族のためにも勝って感謝の気持ちを伝えたい」と意気込み。MEGUMIは「立派！」と声を漏らした。

両親が試合を見守る中、セコンドには兄がつき、家族一丸で臨んだ大一番の試合。第1ラウンドは序盤ペースを握るも後半から反撃に遭い、コンビネーションを出せず徐々に相手のペースに飲まれてしまう。MEGUMIは「がんばれ、がんばれ！」「いけるいける」と声を震わせた。

判定の結果、僅差で敗れてしまった琴弥さん。リングから降りた琴弥さんはその場で座り込み悔し涙を流した。

ひたむきな琴弥さんと彼女をサポートする一家の姿にMEGUMIはもらい泣き。「感動した、泣ける」「あんな歳で家族を背負っていて。自分のために（両親が）お金も時間も使っているとわかっていて、だから結果を出すって…。ヒーローだよね」とコメントし、「全員の覚悟がすごい」「（自分は）ぬるいところで生きてるなって。走って帰ろうかな」と刺激を明かした。