¡¡º£Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£²áµî¤ÎÌ¾¾¡Éé¡¦£°£¸Ç¯¤Î¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¡ÊÉã¥¢¥°¥Í¥¹¥¿¥¥ª¥ó¡Ë¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î¡ÊÉã¥¯¥í¥Õ¥Í¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢ÉðË¤¬ÍîÇÏ¡£¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¤¿¤Î¤À¡£¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£Âç¤¤¯¤Ä¤Þ¤Å¤¡¢Á°¤Î¤á¤ê¤Î³Ê¹¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î¤ÎÉðË¤¬ÍîÇÏ¡£»Ð¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥°¥ë¡¼¥ô¤ËÂ³¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î»ÐËåÆ±°ì£Ç£±À©ÇÆ¤ÎÌ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊâÌÜ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÅö»þ¸ì¤Ã¤¿Éð¡£Î¾¸ªÂÇËÐ¤Î·Ú½ý¤ÇºÑ¤ó¤À¤¬¡¢ÌµÇ°¤µ¤Ï±£¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÊÎáÅã¤ò¼º¤Ã¤¿ÎÉ·ìÇÏ¤Ï¡¢£±¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò²á¤®¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀª¤¤ÎÉ¤¯ÀèÆ¬¤Ø¡£Ä¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¤ò¡¢¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ê¤·ãÁö¤¬¡¢Èá¤·¤¯±Ç¤Ã¤¿¡£ÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¤Ç¡¢ÇÏ¤â¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï¡Ö°Û¾õ¤Ê¤·¡×¡£Âç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¥ë¥á¡¼¥ë¤ËÆ³¤«¤ì¡¢Áá¤á¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿£³ºÐÇÏ¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¤¬£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¡£Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¡£º¹¤·ÇÏ¤Î¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¤ò¹¥°Ì¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤¬¡¢¼ê¹Ë¤ò·Ú¤¯²¡¤¹¡£¤¹¤°¸å¤í¤Ë¡¢¥«¥ï¥«¥ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é½Ð¤·¤¿£Ç£Ï¥µ¥¤¥ó¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç±þ¤¨¤¿¡£º¸¥à¥Á¤ËÈ¿±þ¤·¤¿ËöµÓ¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤À¡££±ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Ï¡¢£°£µÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢º¹¤¹¶¥ÇÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤òÀè¹Ô½¸ÃÄ¤ËÆþ¤ì¡¢¤¢¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎËöµÓ¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¤Î²áµî¤Î¥ì¡¼¥¹£Ä£Ö£Ä¤ò¸«¤¿¥ë¥á¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤¢¤ë»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÃæÃÄ¤«¡¢Á°¤Î¤¤¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×Á°È¾¤Ï£µÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£ÎäÀÅ¤Ê´Ñ»¡´ã¤â¡¢¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥«¥ï¥«¥ß¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤¬¡¢£²Ç¯Á°¤Û¤ÉÎÉ¤¯¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ°¤¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¶¥ÇÏ¤ò´Ó¤¤¤¿¡£
¡¡£Ê£Ò£ÁÄÌ»»£²£²Àï£µ¾¡¡¢½Å¾Þ£³¾¡¤òµó¤²¤¿¥ê¥È¥ë¥¢¥Þ¥Ý¡¼¥é¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë¶¥ÁöÇÏ¤ò°úÂà¡£ÈË¿£ÌÆÇÏ¤Ë¤Ê¤ê£²£²Ç¯£¶·î£³Æü¤ËÅ·¹ñ¤Ø¡£»º¶ð¤Ç¤Ï£³·î£²£³Æü¤ËÌ¤¾¡Íø¾¡¤Á¤·¤¿¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡ÊÉã¥Ó¥Ã¥°¥¢¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¤¤ë¡£