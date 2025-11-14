これぞ、【40・50代のトレンドヘア】！？ 一気にこなれる♡「白髪ぼかしヘア」

白髪を隠すのではなくなじませることで、自然にこなれる「白髪ぼかしヘア」。ハイライトを施すことで立体感が生まれ、白髪がなじむうえに、髪全体を軽やかな雰囲気に仕上げてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたいハイライトヘアをご紹介します。

くびれショートでつくる、柔らかグレージュヘア

首元をグッと引き締めたくびれショートに、細めのハイライトを全体へ。くすみブラウンをベースにすることで、白髪を自然にぼかしながらグレージュのようなニュアンスを演出しています。動きのある毛流れと軽やかな質感が相まって、女性らしい柔らかな雰囲気に。白髪を隠すより「活かす」発想で魅せるスタイルです。

ミルクティベージュで透明感アップ

高めの位置からレイヤーを入れたレイヤーミディ。トップは内巻き、ベースは外ハネにしてひし形シルエットをつくることで、自然な立体感をプラスしています。全体をハイトーンのミルクティベージュで染めることで白髪がなじみ、軽やかな印象に。脱白髪染めで叶える、明るく柔らかなカラーデザインです。

ベージュハイライトで軽やかに

切りっぱなしボブをほんのり外ハネにしたスタイル。くすみブラウンをベースに、裾に向かうほど多めにベージュのハイライトを入れることで、自然なグラデーションを表現しています。動くたびに光が差し込み、軽やかな立体感を演出。シンプルながらも上品な印象に仕上がっています。

暗髪になじむまろやかハイライト

こちらも切りっぱなしの外ハネボブ。落ち着いた暗髪に、ほどよくくすんだハイライトを散らしてまろやかな艶をプラスしています。派手になりすぎず、自然なコントラストで白髪をぼかせるのが魅力。シンプルなフォルムの中に奥行きを感じる、大人仕様のハイライトデザインです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@katayu1204様、@kaito_litze.osaka様、@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里