満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位。同僚からも祝福の声が相次いだ。

中継に妻・真美子さんと愛犬デコピンとともに登場した大谷。インタビューで「光栄ですし、ソト選手、シュワーバー選手も素晴らしいシーズンだった。素晴らしい選手と競い合えて良かった」と喜び、「ワールドシリーズで勝ったのが一番。素晴らしい出来事だった。最後の締めくくりとしてMVPを獲れたのは大きなこと」と話した。

ワールドシリーズをともに制した同僚からも祝福が相次いだ。ジャスティン・ロブレスキー投手はインスタグラムのストーリー機能で球団が投稿した大谷とデコピンの写真に、史上最高を意味する「GOAT」を意識してか、ヤギ（英語でgoat）の絵文字を添えた。

ミゲル・ロハス内野手もロブレスキーと同じ写真で「デコイ、俺のMVP」とまさかの投稿。アレックス・コール投手は自身のXに「おめでとう、ショウ。まさに最高だ」とつづった。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。



