納得の品質と価格で満足度◎！カインズの売れ筋TOP5【絶対買い！のライフアイテム】

工具からガーデニング、暮らしの便利グッズまで幅広く揃うカインズは、“ホームセンター”という枠にとらわれず、DIYの楽しみを実感できる場としても注目されている。生活者目線で作られている「価格・機能・デザイン性」に特化したオリジナル商品が人気を博していて、売れ筋商品を見ても、まさに暮らしに寄り添う商品ばかり。価格と品質のバランスが絶妙だ。

カインズ

広報部

星野彩華さん

店舗勤務を経て広報部へ。生活者として自らが実践する「くらしの創意工夫」を大切に、対外広報全般を担当。切れ味最高の食品ラップがお気に入り。最近の趣味は編み物

【カインズ 売れ筋TOP5】

■ユーザーから高評の爆売れ人気商品

「ピタッと貼り付く食品ラップ 30cm×100m」（298円）

よく伸びてピタッと貼り付くラップとして好評で、毎日売れています。お客様の声を受けて、人気商品の機能やデザインをリニューアルしました（星野さん）

1日平均1万個売れてる（※）という超人気商品。冷凍保存から電子レンジ加熱まで使え、ピタッと張り付くので液体もこぼれにくい。親指の位置のエンボス加工により、最後まで切りやすい。

※2024年1月1日〜12月31日までの全店シリーズ累計販売数を365日で割って算出

▲切り口がつまみやすいフラップを付けて巻き戻りがしにくいようにするなど、より使いやすいケースに改良された

■天然アロマオイル配合のふっくら仕上げ

「衣類の柔軟剤 フローラルソフター フローラルの香り 2L」（248円）

累計1500万個販売している大人気商品。天然アロマオイル配合でふっくらとした洗い上がりで肌にやさしいと評判の柔軟剤です（星野さん）

セーターや肌着、タオルなどの毛玉や毛羽立ちを防止し、ふっくらと弾力のあるやわらかさに仕上がる。しかもシワを伸ばしやすく、アイロンがけもスムーズ。静電気も防ぐ。

■コスパよくマチ付きで使いやすさ抜群

「ポップアップポリ袋マチ付 Mサイズ 180枚」（198円）

マチ付きの袋なので使いやすく、保存用、料理用、お出かけ時など、さまざまな用途に対応します。1枚当たり1.1円のコスパも大好評！（星野さん）

人気のMサイズは、縦35×横21cmと使い勝手のいい大きさ。マチを広げると幅は25cmになる。耐冷温度−20℃と食品衛生法適合品。コスパもいいので何か保存をする際も気兼ねなく使えそう。

■洗濯物の部屋干し独特の嫌なニオイを解消

「部屋干し 衣料用液体洗剤つめかえ用 2.8kg」（498円）

詰替え用なので経済的。フローラルの香りも強くなく、少しでも価格が安いほうがいい、香りが残るのは苦手という方から好評です（星野さん）

部屋干し独特のニオイは嫌なもの。でも洗浄成分＋酵素のダブル効果で汚れをしっかり落とし、24時間抗菌・防臭でニオイの悩みを解消。フルーティフローラルの香りもほのか程度。

■柔らかく肌触りがよく、コスパも抜群

「ピュアスウィートエコ トイレットロール 18ロール ダブル」（598円）

コスパがよいと大好評です！ 物価高のこの時代、毎日使うモノですから、できるだけ支出を抑えたい方にオススメです（星野さん）

1ロールが幅108mm×長さ30m。上質の古紙を使用した100％再生紙だ。マイクロエボス加工により、柔らかく、やさしい使い心地。ミシン入りで切れやすく、ダブルなので丈夫。

※2025年11月6日発売「GoodsPress」12月号55ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／NOHOHON-PRODUCTION、黒川秀紀＞

