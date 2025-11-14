11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

今年のGANG PARADEの目標のひとつに、”メンバーとディズニーに行く”というものがありました。

遂に先日、目標を達成してきました！！

急にLINEグループに日付だけが送られてきて、密かに「この日、何もなかったら行こう」と決めてから約2ヶ月。

今回は、そんな目標を達成した日の1日のお話をしていきたいと思います！

その日が近付いてきたある日、ランドに行くかシーに行くかの論争か始まりました(笑)

「このアトラクションに乗りたい！」

「あれが食べたい！」

「ねぇ、あれってランドだっけ？」

「え、これはシーだよね？」

「でもこのエリアに行きたい」

いろんな意見が飛び交かった結果、多数決で決めることに。

選ばれたのはランドでした。

前日の夜、グループLINEには、チケット買いました報告が続々ときて面白かったです。

当日は、12時に舞浜駅集合だったのですが、揃ったのは12:16。

想定の範囲内です。

むしろよく16分オーバーで揃った！と思いました。

とりあえずボン・ヴォヤージュに寄り、カチューシャやファンキャップなどの身に付けグッズを見漁ります。

”ナス”ことアイナスターは、シーのファンタジースプリングスにあるアトラクション「フェアリー・ティンカーベルのビジーバギー」に出てくるネズミのチーズが乗ったカチューシャを購入。

これは、事前にみんなでカチューシャどうするかと調べていたときに、誰かが「チーズの頭に”ナス”が乗っているからナスはこれね！」と笑いながら言っていたのですが、ナスはしっかりとこれを選んでいて偉いなと思いました(笑)

他の子たちは、ボンボでは買わず、インパしてから買うことに。

ということで無事インパ。

入ってすぐにあるお店「グランドエンポーリアム」で、各々自分のメンバーカラーに近いカチューシャやファンキャップを手に入れました。

好きなキャラクターとか、付けたいやつとかで選ばずメンカラで選ぶGANG PARADEさん面白いですね。

私はスパンコールいっぱいの濃い緑のカチューシャにしました。

この日は、まだイベントは始まっていなかったのですが、クリスマスのデコレーションはされていたので、ゲットした身に付けグッズをさっそく装備して、とりあえず記念撮影。

お腹空いたと騒ぐメンバーを引き連れて向かった先は、「トゥモローランド・テラス」。

パーク内で1番座席数の多いレストランですが、案の定座れず、立ち席で各々モバイルオーダーしたご飯をパクパク。

最初はひとつのテーブルでぎゅんぎゅんになりながら商品が出来上がるのを待っていたのがとても滑稽だったと思います(笑)

食べ始めの頃には近くのテーブルも空き始めたのでスペースにゆとりを持って食べることができました。

お腹が満たされたところで、何か近くのアトラクションに行こうとなり、選ばれたのは「スティッチ・エンカウンター」。

全員並んで座ることは出来なかったので数人ずつ空いている席に座ります。

スティッチに指名されるとお話できるこのアトラクションで、なんとマイカとナルハが選ばれ会話していましたね！すごい！！

続いて向かったアトラクションは、同じくトゥモローランドにある「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」。

乗り終えたあと、ココが「こんなストーリーだったっけ？」と言っていたのですが、スターツアーズは、ストーリーのパターンが何百通りもあり、乗る度に違うストーリーを楽しむことができるし、さらに今年の4月から新たなキャラクターや惑星が増えたので、またパターンが増えたのです！

新たに加わったキャラクターの中に、スターウォーズシリーズの推しであるマンダロリアンもいるのですが、この日はなんとマンダロリアンが登場してくれました！

続いて向かった先は、ウエスタンランドにある「ビッグサンダー・マウンテン」。

待ち時間は40分程度でした。

1両6人乗りの5両編成のアトラクションなので、2両をフルで使わせていただきました(笑)

前からも後ろからも知っている声の絶叫は面白かったですね。

乗り終えたあとは少しパーク内を散歩しつつ、ワールドバザールを抜けた正面に立っているウォルトとミッキーが手を繋いでいるパートナーズ像の前で、みんなで写真を撮ったり、撮りあいっこをしたり、撮影タイムがスタート。

それぞれのSNSが更新されると思うのでお楽しみに！

もう既に更新しているメンバーもいるのでぜひチェックしてください！

ビッグサンダー・マウンテンの待ち時間の間に取得した「スプラッシュ・マウンテン」のDPAの時間まで少しあったので、行き道の「ペコスビル・カフェ」でクリスマスメニューで私の大好きなチョコレートチュロスをゲット！

やっぱりチョコチュロスは外せないですよね。

チュロスを食べていると、ふら〜っと近くのお店に行っていたマイカから、みんなを先導する目印に、と棒状の光るおもちゃを渡されました(笑)

ありがとう(笑)

チュロスも食べ終え、スプラッシュ・マウンテンに向かいます。

が、まだまだ長くなりそうなので、今回はここまで！

後半戦はまた来週お届けします！！

ディズニー・クリスマスも先日行かせていただいたので、こちらもまた後日お届けしたいと思いますので、チェックしてくれたら嬉しいです！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイ＆イラスト：ジンボウサトシ

