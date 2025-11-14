「牛乳パック捨てないで」保育士妻が工作→活躍シーンに1万いいね「作戦勝ち」「着替えでも活躍」【ママリ】

奥さんが牛乳パックを捨てなかった理由

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、つっきー(@psypsytuki)さんの投稿です。

ある日、つっきーさんは保育士の奥さんから「牛乳パック捨てないでおいてほしい」と言われたそうです。なんとなく取っておいたところ、数日後に玄関先に現れたのは…？

Ⓒpsypsytuki

妻から「牛乳パック捨てないでおいてほしい」って言われて、なんとなく取っておいたんだけど──



気づいたら、なにやらガムテープでがっちり固めた箱が玄関に出現していた



「これ、何に使うんだろ…？」と思っていたら、ふふ～んと得意げな顔で妻がひとこと。

「見てて」



そう言って娘に「靴履こうね～」と声をかけると、娘はその箱にストンと座った。

まるで“自分だけの特等席”に吸い寄せられるかのように。そのまま素直に足を差し出して、靴下も靴もすんなり履かせてくれた。

それはもう、拍子抜けするほどに→

それ以来、「お散歩行こうか～」の声かけで

娘は自分で靴下を持ってきて、その“席”にちょこんと座るようになった。



よく聞く「靴を大人しく履かせてくれない問題」──

うちは今のところ、まったく遭遇していない。



保育士の妻いわく

「子育てにおいて“環境設定”がほんとに大切なんだよ」

とのこと。



「“やらせる”より、“やりたくなる場”をつくること」

それだけで、子どもはスッと動くようになる



“育てる”じゃなくて“整える”って感覚、すごくしっくりきた

子どもの朝の支度というと、なかなか靴下を履いてくれない、靴を履かない、歩いてくれないということも。しかし、つっきーさん宅の場合、この箱が生まれてから「ここに座る → 靴を履く」が自然と習慣化したそうです。



誰でも「自分のために作られた自分だけの席」ってうれしいものですよね。毎朝うれしくなる仕掛け、とってもすてきです。



この投稿には「これは奥さんの作戦勝ち」「わが家も保育園の先生に教わって作りました！着替えでも大活躍してくれてます」といったリプライがついていました。子どもの成長と同じように親も気づきを重ねていく、温かい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）