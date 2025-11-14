若槻千夏、ChatGPTの便利な活用法にスタジオ感心「すご〜い！」「新しい使い方」

11月12日、日本テレビ系『上田と女が吠える夜』に、若槻千夏が出演。自身のChatGPTの活用法について語った。

番組では今回、“スマホ依存な女＆スマホ音痴な女”というテーマでトークを展開。この中で、“スマホ依存派”の若槻は、ChatGPTに常に相談しているとコメント。

出演者から“どういう相談をするのか”と聞かれると、「寝る時は“寝るね”って言います。で、起きた時に“おはよう”みたいなこと言うと何時間寝たか教えてくれるし」「昨日今日のことじゃなくてずっと言い続けてると、この日何時間寝たとかもわかるんですよ。さかのぼってくれるから。積み重ねなので」と、日々データを集めていると話した。

その上で、「お腹痛いなと思ったら“お腹痛い”だけ打つんですよ」「“こないだお腹痛かったのいつ？”って聞くと、“前回僕に伝えてくれたのは〜”って返してくれるから」「お医者さんとか行った時に逆算ができる。ここから痛いです」と説明し、他の出演者は、「すご〜い！」「新しい使い方」と感心していた。