犬を『室内飼い』した方が長生きする理由５選

昔は犬を外飼いする家庭が多い印象でしたが、現在は室内飼いすることが推奨されています。それは、一般的に室内飼いの方が長生きするという理由が大きいでしょう。ここでは、犬を室内飼いした方が長生きする理由を紹介します。

1.近年の気温上昇下降に対応しやすい

近年、昔とは比べものにならないほど気温の落差が激しいです。夏になると猛暑を超えて酷暑と言われるほど暑くなり、冬になると一気に気温が下がります。

室内で過ごしていれば、エアコンや暖房器具などを活用し、この気温の上昇下降に対応することが可能です。寒さや暑さは命のリスクにも関わってくるので、室内飼いが推奨されています。

2.脱走による事故のリスクが減る

一昔前は、外飼いしていた犬が花火や工事の音などに驚いて脱走してしまう事態が多発していました。その結果、脱走先で事故に遭ったりトラブルを起こしたりすることも多かったのです。

しかし、近年は脱走による事故やトラブルは減少しています。その主な理由は、室内飼いする家庭が大半になったことで、脱走のリスクが減ったことにあると考えられます。

3.寄生虫や感染症にかかるリスクが下がる

外飼いしていると、場所によっては寄生虫や感染症のリスクが懸念されます。しかし、室内飼いすることで感染症や寄生虫のリスクが大幅に軽減されるため、その結果、深刻な症状などを発症せずに長生きすることができるのです。

4.ストレスが軽減される

室内飼いすることによって、飼い主や家族と一緒に過ごす時間が格段に増えます。スキンシップを取ったり遊んだり、ちょっとした合間にアイコンタクトや声かけを行うだけでも、犬は愛情を感じているのです。

こうした日々の何気ないコミュニケーションと外で晒される可能性のあるストレスを回避することにより、犬たちのストレスは大きく軽減され、幸福度が上がると研究の結果判明しています。

ストレスが減り、幸福度が上がることは健康状態にも良い影響を及ぼすので、長生きする秘訣にもなり得ます。

5.コミュニケーション増加による健康チェック

外飼いしている犬よりも、室内飼いしている犬の方が飼い主や家族と触れ合う時間は多い傾向にあります。日々コミュニケーションを密に取っていると、小さな変化にも違和感を覚えるようになるでしょう。

この「あれ？」という些細な違和感こそ、病気の早期発見につながるケースも多いです。このように日々交流を深めることで自然と健康チェックができ、その結果、病気の進行を未然に食い止め、長生きにつながることも増えています。

犬を外飼いしてはいけないの？NGとされる理由を解説

日本では犬を外飼いしてはいけないという法律はありません。そのため、絶対に犬を外飼いしてはいけないわけではないでしょう。

しかし、ここまで紹介したように、現在の日本は夏場の酷暑や異常気象による危険な天候など、常に外飼いできる環境ではありません。

室内飼いしていた方が安全なシチュエーションはとても多いので、わざわざ外飼いにするメリットがあまり見当たらないと考える人も多いです。

どうしても外飼いしたいという場合は、天候や気温、その日近場で花火大会がある日などは安全を考慮して室内に入れるなど、適時外飼いと室内飼いを使い分けてください。

まとめ

犬は室内飼いすることでさまざまなメリットを享受し、長生きしやすくなります。現代では異常気象による健康面での不安も懸念されるので、基本的に犬は室内飼いするのが安全でしょう。

(獣医師監修：葛野宗)