大好きなパパとイチャイチャしようとする愛犬を目の前で見ていたママ。するとわんこがまさかの気遣い…！？爆笑間違いなしの光景は話題を集め、投稿は記事執筆時点で6.5万回再生を突破。「ちゃんと断りいれてるｗ」「笑っちゃうくらい可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：旦那のことが大好きな犬→目の前でイチャイチャしようとしたので見ていたら…まさかの『気遣いをみせる姿』】

パパ大好きなピペちゃん

TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」の投稿主さんご家族の愛犬は、チワワとフレンチブルドッグのMIX犬「ピペ」ちゃん。一目ぼれしたパパが家族にお迎えしたからなのか、家族の中で唯一の男性だからなのか…とにかくパパのことが一番大好きなピペちゃん。

この日も寝そべるパパのとなりにくっついて座り、口元にお顔を近づけていたそう。どうやらパパとイチャイチャしたい様子のピペちゃん。パパのお髭をペロペロすることも好きなんだとか。

ママを気遣う優しさ…！

行きつ戻りつとためらう素振りを見せるピペちゃん。なぜなら目の前にはママが…！『気を遣わなくてもいいよ』とのママの言葉に「ホント？」とばかりに、首をかたむけお耳もペタンと倒したそう。

ママのOKが出ましたが、大きなお目目をシパシパさせ「どうしよう」と考えている模様。ママの目の前でパパとイチャついていいものなのか…ママは嫌な気持ちにならないかな…そんな推測をしてしまうほど、とっても考え込んでいたといいます。

ピペちゃんの優しい気遣いにはこちらが恐縮してしまいそうですね。

パパのOKにペロペロ♡

ママとピペちゃんのやり取りにうっすら目を開けるパパ。目を閉じてはいましたが眠ってはいなかったようですね。気遣うピペちゃんをこっそり、そして微笑ましく見ていたそう。

最後はパパの『よし！』の言葉に嬉しそうにお顔を近づけペロペロ…！パパのOKに心置きなく突進できたのでしょう。パパとママ、そしてピペちゃんの微笑ましいやり取りにはホッコリする人が続出したのでした♡

ピペちゃんの気遣いに驚いた人は多いようで「かたじけない感がかわいい♡」「ホントにいい？って言ってる(笑)」「パパ一筋なんだね」などのコメントが寄せられています。

ピペちゃんとご家族の賑やかな日常をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwaburu.pipe」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております