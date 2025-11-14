60発超え打者の“MVP逸”は史上初 ジャッジとの“20差”に米記者が異論「ローリーの捕手としての価値を軽視するべきではない」
MVPを争ったローリーとジャッジ(C)Getty Images
大谷翔平（ドジャース）が満票で3年連続4度目の受賞を果たしたナショナル・リーグのMVP投票。その一方でアメリカン・リーグのそれはし烈を極める結果となった。
現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）所属記者の投票によって決まる25年シーズンのアメリカン・リーグのMVPは、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が2年連続3度目の受賞を決めた。
僅差でのMVPだ。ジャッジは1位票17、2位票13の計355ポイントで、2位となったカル・ローリー（マリナーズ）とは、わずか20票差での戴冠だった。
キャリア初となる首位打者（.331）獲得に加え、53本塁打、114打点、OPS1.145など軒並みハイアベレージを叩き出したジャッジ。さらに選手の貢献度を表す指標「fWAR」も両リーグトップの10.1を好成績であり、その総合力の高さを見れば、順位自体は「妥当」とも言える。しかしながら一部でローリーに対する評価の低さに異論が噴出した。
ローリーは、25年に24年ぶりの地区優勝を果たしたマリナーズを扇の要としてけん引。打っては打率こそ.247ながら、メジャーリーグの捕手として史上最多の60本塁打をマーク。125を記録した打点を含めてリーグ二冠王となっていた。
レギュラーシーズン60発を放った選手がMVPを逃すのは、歴史上で初の出来事。そうした背景もあって、得票結果には否定的な意見が目立った。マリナーズの地元紙『Seattle Times』のライアン・デビッシュ記者はジャッジを「ここ数十年で最も攻撃力に優れたシーズンの一つを過ごした」と評しつつも「7月に追った肉離れから復帰してから守備でプレーしたのはわずか15試合しかなかった」と指摘。その上で「捕手として歴史的な数字を残しながら、野球で最も厳しいポジションでプレーすることに伴う多くの責任を受け入れ、肉体的な負担にも耐えた」とローリーを称えた。
「マリナーズを2001年以来2度目のポストシーズン進出に導いたローリーの捕手としての成功に対する価値は数字や指標では測れない。もちろんリーダーシップと存在感も定量化できないが、軽視するべきではないのだ。おそらく他の捕手が超えることが決してないであろうパフォーマンスを披露したにもかかわらず、アメリカン・リーグの最優秀選手賞を受賞するには十分ではなかったようだ」
攻守で特大のインパクトを残し、地区優勝を果たしたマリナーズの勝利にも貢献した。だからこそ、MVPを手に出来なかったという事実に波紋を広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]