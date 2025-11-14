

「キリン 華よい アップル＆ピーチスパークリング（期間限定）」

キリンビールは、こころ華やぐ解放感を楽しめるALC.3％の低アルコールRTD（Ready to Drinkの略。栓を開けてそのまま飲めるアルコール飲料）「キリン 華よい」ブランドから「キリン 華よい アップル＆ピーチスパークリング（期間限定）」を12月9日から発売する。

近年、暮らし方や働き方の多様化による価値観の変化や、適正飲酒への関心の高まりから、低アルコールRTDへの注目が集まり、低アルコールRTD市場は2025年上半期、前年比103％（キリンビール調べ 2025年1〜6月（前年同期比））で伸長した。「キリン 華よい」は、ALC.3％ながら、品質感のある豊かな果実味と程よいお酒感がすっきりと楽しめる味わいを評価され、普段家であまりお酒を飲まない消費者にも手に取ってもらっている。また、商品に加え、「いい顔、咲く。」をメインコピーとした広告で“お酒がある時間のうれしさ”を伝えることで、新しいお酒の楽しみ方を広げるブランドとして、評価を得ている。

今回新発売する「キリン 華よい アップル＆ピーチスパークリング（期間限定）」は、華やかなアップルの香りとすっきりした味わいに、ピーチの甘みを調和させることで実現した、果実味がありながら複雑で奥行きのある味わいを軽やかに楽しめる果実スパークリング。冬にぴったりな特別感のあるおいしさを提案することで、既存の消費者はもちろん、新しい消費者にも手に取ってもらう機会を創出する。

「キリン 華よい」は、こころ華やぐ軽やかですっきりとしたおいしさで、消費者の日常をちょっと明るく楽しくすることを目指すブランド。“お酒がある時間のうれしさ”をより身近なものにする、新しいお酒の楽しみ方を広げていくことで、飲用機会を拡大し、RTD市場のさらなる活性化を目指す。

中味は、もも果実を漬け込んだ「果実浸漬酒」を隠し味に、りんご果汁と、もも果汁を合わせることで、複雑味がありながら「キリン 華よい」ならではの品質感のある豊かな果実味と軽やかなおいしさを実現した（果汁2.6％）。

パッケージは、全体的に冬の温かみを感じる色合いのグラデーションを背景にしたシンプルな佇まいとマットな質感に、「冬限定」アイコンを配置することで、品質感と季節の特別感が感じられるデザインに仕上げた。「スパークリング」の文字と果実イラストの視認性を高めて配置し、明るい背景色で豊かな果実味と軽やかなおいしさの印象を高めている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月9日（火）

キリンビール＝https://www.kirin.co.jp