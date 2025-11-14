¡Ö¤Ê¤ó¤«Çö¤Ê¤¤¡©¡×¥³¥í¥Á¥À¾Ìî¡¢¥Ê¥À¥ë¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤À¤¤¤ÖÌ¤Îý¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÉÔµÈ¤ÊÃû¸õ¤«⁉¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¤ÎÀ¾ÌîÁÏ¿Í¤µ¤ó¤Ï11·î13Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê1Ëç¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥í¥Á¥À¾Ìî¡¢¥Ê¥À¥ë¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Çö¤Ê¤¤¡©¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤½¤éÍÅÀº¤ä¤«¤é¤Ê¡×¡Ö¥Ê¥À¥ë¤ÎÎî°µ¤¬¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¶ÚÆù¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤Û¤É¥Ê¥À¥ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Çö¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¡Ö¾Ã¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡¢¡¢¡×¡ÖÉÔµÈ¤ÊÃû¸õ¤«⁉¡×¡Ö¤Þ¤À¤À¤¤¤ÖÌ¤Îý¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥í¥Á¥À¾Ìî¡¢¥Ê¥À¥ë¤È¤ÎÉÔ»×µÄ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«Çö¤Ê¤¤¡©¡×
¡Ö¥Ê¥À¥ë¤ÎÎî°µ¤¬¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Çö¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÁêÊý¡¦¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾Ìî¤µ¤ó¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ß¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤«¥Ê¥À¥ë¤µ¤ó¤Î¿§¹ç¤¤¤¬Çö¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê1Ëç¤Ç¤¹¡£
¡Ö2Ç¯¤Ç¥³¥ì¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡ª¡×À¾Ìî¤µ¤ó¤Ï8·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¶Ú¥È¥ì»Ï¤á¤Æ2Ç¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÎ¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Í¤§¡Ä¡Ä¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÇÂÎ¤Ä¤¤¬¶ÚÆù¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¡ÖÃÃ¤¨¤¿ÆùÂÎ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö2Ç¯¤Ç¥³¥ì¤ÏÌ´¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)