【算数クイズ】2、3、5、8、12、17に続く空欄に当てはまる数字は…？ 1分以内のクリアを目指そう
数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。
一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？
ヒント：前後の“差”を追ってみましょう。足される数が毎回少しずつ変化しています。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
この数列の規則は「前の数との差が1ずつ増えていく」というもの。つまり「＋1」「＋2」「＋3」「＋4」「＋5」と進み、次は「＋6」。17＋6＝23 となります。
2＋1＝3
3＋2＝5
5＋3＝8
8＋4＝12
12＋5＝17
17＋6＝23
法則に気づけるとすっきり気持ちいいタイプの問題。毎日のちょっとした脳トレ習慣に取り入れてみましょう。
(文:All About ニュース編集部)
一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？
問題：2, 3, 5, 8, 12, 17, □□に入る数字は何でしょうか？
ヒント：前後の“差”を追ってみましょう。足される数が毎回少しずつ変化しています。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：23正解は「23」でした。
▼解説
この数列の規則は「前の数との差が1ずつ増えていく」というもの。つまり「＋1」「＋2」「＋3」「＋4」「＋5」と進み、次は「＋6」。17＋6＝23 となります。
2＋1＝3
3＋2＝5
5＋3＝8
8＋4＝12
12＋5＝17
17＋6＝23
法則に気づけるとすっきり気持ちいいタイプの問題。毎日のちょっとした脳トレ習慣に取り入れてみましょう。
(文:All About ニュース編集部)