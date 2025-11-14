初級レベルの算数クイズ！ □に入る数字は、ある法則に従って決まっています。1分以内に解けたら、かなりのひらめき力の持ち主かも？ ちょっとしたスキマ時間に、ぜひ挑戦してみてください。

写真拡大

数字の並びに隠された法則を見抜く「規則性クイズ・初級編」！ 一見シンプルですが、じっくり考えると奥の深い問題です。

一瞬のひらめきでスルッと正解できるあなたは、パズル脳の持ち主かも？

問題：2, 3, 5, 8, 12, 17, □

□に入る数字は何でしょうか？

ヒント：前後の“差”を追ってみましょう。足される数が毎回少しずつ変化しています。

正解：23

正解は「23」でした。

▼解説
この数列の規則は「前の数との差が1ずつ増えていく」というもの。つまり「＋1」「＋2」「＋3」「＋4」「＋5」と進み、次は「＋6」。17＋6＝23 となります。

2＋1＝3
3＋2＝5
5＋3＝8
8＋4＝12
12＋5＝17
17＋6＝23

法則に気づけるとすっきり気持ちいいタイプの問題。毎日のちょっとした脳トレ習慣に取り入れてみましょう。
(文:All About ニュース編集部)