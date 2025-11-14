小3娘の夕飯リクエストに「最高」→まるでおっさんな味覚に6万いいね「渋すぎ」「人生何週目」【ママリ】

娘が選んだ「最高の夜ごはん」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、やまさん(@ikujidays)さんの投稿です。

ある日、夫も長女も夕飯いらない日のできごと。小3の娘さんに「夜ごはん何がいい？」と聞いたところ娘さんから返ってきた言葉は…。

夫も長女も今日は夕飯いらないというので、小3娘に「夜ごはん何がいい？娘ちゃんの好きなもの作ってあげるよ」と聞いたら「サバと白いごはんとつけものがあったら最高」って言われた。



最高なのはお前だ、娘よ。



おっさんか。

まさにシンプルイズベスト！「サバと白いごはんとつけものがあったら最高」のこの言葉にぐっときますね。しぶすぎて愛おしく感じます。健康に良い献立で、最高過ぎます。こんな風に言われると、すぐに「よろこんで！」と美味しいサバを焼いてあげたくなりますね。



この投稿には「渋い 渋すぎる 人生何周目 中身おっさんだったりおばあちゃんだったり」「最高だよ娘さん」といったリプライがついていました。何気ないやり取りが、子どもとの幸せな時間になる瞬間を描いた投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）