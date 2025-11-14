プロ野球・ロッテが14日、ソフトバンクの宮粼颯投手を支配下契約、楽天の山粼剛選手と育成契約を結んだことを発表しました。

宮粼投手は2022年に東京農業大学から育成8位でソフトバンクに入団。3年目を迎えた今季は7月25日に支配下登録を勝ち取ると、2試合に登板し、防御率0.00を記録しています。しかしオフに戦力外を受けました。

宮粼投手は球団を通じ「気持ちを全面に押し出した躍動感あるフォームが自分の持ち味だと思っているので、そういう部分をしっかりと出して、打者一人一人を抑えることができればと思っています。マリーンズの勝利に貢献できるように腕を振って頑張っていきます」とコメントしました。

山粼選手は2017年に国学院大学から3位で楽天に入団。2023年には主にショートで117試合に出場し、打率.203、2本塁打、19打点の成績を残しました。しかし昨季はわずか5試合の出場にとどまり、今季は1軍での出場はありませんでした。

山粼選手は球団を通じ「声をかけていただき、本当に感謝をしています。マリーンズの勝利のために全身全霊、期待に応えられるようにプレーしたいと思います。よろしくお願いします」とコメントしました。